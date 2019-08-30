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'da uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 09:57
Antalya'da uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

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Antalya'da uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı
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