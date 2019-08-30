Antalya'da uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU