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Bugün hangi bölgelerde oldu? En güncel listesi ( Cuma)

Ülkemizin farklı bölgelerinden her gün yeni bir haberinin gelmesi ile birlikte vatandaşlar arama motorlarında “” araması yapmaya başladılar. ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin detayları resmi sayfasından anlık olarak paylaşıp vatandaşları bilgilendiriyor. Peki buna göre; bugün nerede deprem oldu? İşte en güncel ( Cuma)

Giriş Tarihi: 30.8.2019 09:36
Bugün hangi bölgelerde deprem oldu? En güncel son depremler listesi (30 Ağustos Cuma)

Günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz'in 21,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Arsuz ilçesine 21,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.30 05:38:50 36.9240 27.1203 7.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.08.30 03:20:43 40.1702 31.7468 8.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.08.30 01:15:06 36.2915 35.4817 11.7 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel

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Bugün hangi bölgelerde deprem oldu? En güncel son depremler listesi (30 Ağustos Cuma)
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