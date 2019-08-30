Bugün hangi bölgelerde deprem oldu? En güncel son depremler listesi (30 Ağustos Cuma)

Günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Akdeniz'in 21,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Arsuz ilçesine 21,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.08.30 05:38:50 36.9240 27.1203 7.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.08.30 03:20:43 40.1702 31.7468 8.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2019.08.30 01:15:06 36.2915 35.4817 11.7 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel