Burcu’nun feryadı hâlâ kulaklarımda

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum'da 4 yıl önce meydana gelen olayda kasaplık yapan 22 yaşındaki Ahmet Yavuz, lisede okuyan Burcu Şengel'i kaçırdı. Daha sonra aileler araya girdi ve ikili nişanlandı. Ahmet Yavuz, düğün tarihini konuşmak için gittiği 18 yaşındaki Burcu Şengel'in evinde, nişanlısının babası Salih Şengel (59) ile tartıştı. Yavuz, nişanlısı Burcu Şengel'in elinden tutarak zorla kaçırmak istedi. Burcu Şengel'in anne ve babası engel olmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Yavuz, genç kızı 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yavuz kendisine engel olan kayınpederi Salih Şengel'i de bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp, tutuklanan Ahmet Yavuz, nişanlısı ve kayınpederini öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen acılı anne Songül Şengel; "Hem kızımı, hem eşimi kaybettim. Kızım gözlerimin önünde can verdi. Feryadı hala kulaklarımda. Benim kocama, kızıma bunları yapanın cezası yanına kalmasın. Televizyonlardan duyuyoruz. Kadınlar çocuklarının gözleri önünde öldürülüyor. Buna birilerinin 'dur' demesi lazım. Ben yandım, başkaları yanmasın. Kızım hayatının baharında katledildi. Başka Burcular ölmesin diye dua ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz" dedi.Burcu'nun ağabeyi Alim Şengel ise şunları söyledi; "Benim kız kardeşim ve babam, kız kardeşimin nişanlısı tarafından evimizde katledildi. Kardeşimi 27 kere bıçakladı. Bize bunları yaşatan, deli raporuyla hapishaneden çıkmaya çalıştı. Emine Bulut'un ölümüne şahit olan 10 yaşındaki kızının psikolojini düşünemiyorum. Ama maalesef kanunlarımızda caydırıcılık olmadığını düşünüyorum. Olan gencecik hayatlara, onların ailelerine, çocuklarına oluyor. Başka Burcuların, Özgecan'ların, Emine Bulut'ların ölmemesi için idam yasası geri gelmeli."