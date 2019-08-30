Çanakkale’de korkutan yangın

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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altınaalındı.Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölgeye çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 helikopterle destek verildi. Olay yeri yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki özel güvenlik görevlileri ve hasta yakınları da yangınla mücadele çalışmalarına destek oldu. Hastane yönetimi, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için maske dağıttı. Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.