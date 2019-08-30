Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma Namazı saatleri burada! (30 Ağustos 2019)

Her hafta Cuma günleri olduğu gibi bu hafta da Müslümanlar ibadet için camileri dolduracak. Bu önemli günde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ederek araştırıyor. En güncel namaz vakitlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (30 AĞUSTOS 2019)

30 Ağustos Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;