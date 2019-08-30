Doğum gününde kaza kurşunuyla öldü

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'nın Honaz ilçesinde, lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün'ü (17) doğum gününü kutlamak için dün akşam evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K. babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları sinir krizi geçirdi.Gözaltına alınan Umut K.'nin ilk ifadesinde kız arkadaşına tüfeğini gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği belirtildi.