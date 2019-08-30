Faciadan döndüler

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde önceki gece HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen iki araç suya kapıldı. Patlama anında şans eseri kara yolundan geçen İstanbul'dan İran'a seyreden otobüsteki yolcular dere yatağında sürüklenenleri kurtarmak için seferber oldu. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) ile Müslüm Çelik'i (66) yaralı kurtardı. Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma Derneği Ekip Amiri Yalçın Kırılmaz dehşet anlarını şöyle anlattı: "Olay yerine geldiğimizde aşırı su vardı. Sesler, bağırtılar geliyordu. Sudan geçmek mümkün değildi, çok şiddetliydi. Aracın üzerinde 2 kişi yardım istiyordu. İp yardımıyla karşıya geçerek o kişiyi aldık. 200 metre sonra yaşlı bir kadın ve çocuğu kurtardık" dedi. AA