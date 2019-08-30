Hayranı, İrem Derici’ye 2 ay yaklaşamayacak

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İstanbul Şişli'de bulunan Harbiye'deki evine elindeki çiçekle gelen hayranı Erol Koçulu'dan (33) şikayetçi olan şarkıcı İrem Derici, bu defa hayranından korunmak için mahkemeye başvurdu. "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddi- aname hazırlanan Koçulu'nun mağdur Derici'ye 2 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, işyeri ve konutuna yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi. Koçulu, "Bundan sonra onu rahatsız etmeyeceğim. Hata ettim" dedi. Koçulu karara uymazsa 3 güne kadar hapse mahkum olacak.