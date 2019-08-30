İstanbul elektrik kesintisi! 30 Ağustos Cuma elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti olan ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi! Bazı ilçelerdeki vatandaşlar evinde elektriklerin olmadığını fark edip elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) kendi resmi sitesinden yaptığı planlı kesinti duyurusunda bazı ilçelerde kesintilerin olacağını yayınlamıştı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 30 Ağustos hangi ilçelerde elektrikler kesildi?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! (30 AĞUSTOS CUMA)

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

- ALİ KUŞÇU Mh., ALİ NAKİ Sk., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., KIZAK Sk., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., ATİKALİ Mh., SERİN Sk., YAVUZ SELİM Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ALİ NAKİ Sk., CİNGÖZ Sk., DÖNEMEÇ Sk., FODLACI Sk., HALİÇ Cd., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., TURNA YOLU Sk., YAVUZ SELİM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜNEŞTEPE Mh., KAMER Sk., KARDEŞLER Sk., BERRAK Sk., KUTSAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., KOÇMAN Cd., BAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GENÇOSMAN Mh., İNCE Sk., İMECE Sk., YÖNETİCİ Sk., SARDUNYA Sk., YETKİN Sk., AYAZ Sk., YOLCU Sk., PINAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FEVZİPAŞA Mh., DERMAN Sk., FLORYA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Ağustos 2019 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., AŞİREFENDİ Cd., CEMAL NADİR Sk., HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., KARGILI ÇIKMAZI Sk., KARGILI Sk., MURADİYE Cd., ORHANİYE Cd., SERDAR Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KATİP Sk., ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ Sk., SARAÇ İSHAK Mh., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ Sk., HAMAM ÇIKMAZI Sk., KUMKAPI HANI Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KÖŞKLÜ HAMAM Sk., MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MİTHATPAŞA Cd., SARAÇ İSHAK Sk., TİYATRO Cd., UYSAL Sk., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOLLUCA Mh., GÜLFİDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAROBA Mh., BİLLUR Cd., ŞÜKRAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ZİRVE Sk., DİDİM Sk., PEHLİVAN Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., DALAMAN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ALARA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DİDİM Sk., ZİRVE Sk., PEHLİVAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- 50. YIL Mh., 2073. Sk., 2074. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2079. Sk., 2085. Sk., 2155. Sk., 2154. Sk., 2156. Sk., 2159. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., ORHAN GAZİ Cd., B Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YUNUS EMRE Mh., 563/3. Sk., 563/4. Sk., 563. Sk., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 571. Sk., 571/2. Sk., 571/3. Sk., 571/4. Sk., 574. Sk., ADEM YAVUZ Cd., LÜTFİ AYKAÇ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇINAR Mh., 9/13. Sk., 10/14. Sk., 10/13A Sk., 10. Sk., 10/13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜNEŞTEPE Mh., BAŞARAN Sk., KUZGUN Sk., KÜÇÜKTAŞ Sk., KÜLTÜR Sk., BAŞAK Sk., BAŞAR Sk., BİNGÖL Sk., KUYAÇ Sk., KUTLU Sk., KONAK Sk., KARTAL Sk., KAMER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 17:00-23:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., 117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CEBECİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., 50. YIL Mh., ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 6. Cd., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27074-8401)

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TALİMHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., ÇİMEN Sk., GÜLTEPE Sk., BAHAR Cd., GÜLBAHAR Cd., ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- 75. YIL Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., YUNUS EMRE Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAR SİNAN Mh., KÖSTEMİR Cd., MİMAR SİNAN Cd., İDRİS Sk., ZAFER KIZILTAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., 3090. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., MERTER Sk., MUALLİM NACİ Sk., ALİ PAŞA Sk., ZİYA GÖKALP Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YASSIÖREN Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HASTANE Mh., BALKANLAR Sk., BORAN Sk., AKDEMİR Sk., DOSTLAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YAVUZ SELİM Mh., MEHMETÇİK Sk., MELTEM Sk., İSTANBUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., YAPI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., NURETTİN SÖZEN Cd., HASTANE Mh., ŞİMŞİR Sk., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.