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Nesli tükenen tazısını bıçakladılar! Koruma altında olan bir tür…

Nesli tükenme tehlikesinde olması sebebiyle koruma altına alınan tazısı bıçaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan tazı ameliyat edilecek. Sığındığı caminin imamı tarafından teslim alınan tazı hayvan ambulansı ile kliniğe götürüldü. Koruma altında olan bir tür olarak bilinen Türk tazısı nesli tükenmekte olduğundan koruma altında.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 16:57
Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar! Koruma altında olan bir tür…

Gaziantep'te, nesli tükenme tehlikesinde olması nedeniyle koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçaklandı. Sığındığı caminin imamı tarafından Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim edilen tazı, ameliyat edilecek.

Oğuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan tazı, sabah saatlerinde bir caminin avlusuna sığındı. Yaralı hayvanı fark eden imam, CAHİDE'ye arayarak, bilgi verdi. Camiye gelen dernek yetkilileri, tazıyı havyan ambulansıyla kendilerine ait kliniğe götürdü.

Veteriner Gizem Yıldırım'ın kontrol ettiği tazı tedaviye alındı. Yıldırım, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Tazının vücudunda kesik yarası var. Bıçak ya da jiletle kesilmiş. Yarasını temizledik ve diktik. İç organları hasar görmüş durumda. Ayrıca vücut ısısı enfeksiyona bağlı olarak biraz yüksek. Bundan sonra antibiyotik tedavisi uygulayarak hayata tutunmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'KORUMA ALTINDA OLAN BİR TÜR'

Tazının nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Türk tazısı olduğunu ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş de "Tazıyı bıçaklanmış şekilde bulduk. Hayvan kaçarak, camiye sığınmış. Cami imamı tazıya sahip çıkarak, bize haber verdi. Biz de alıp tedavisi için veterinere getirdik. Bu Türk Tazı'sının nesli tükenmek üzere, bu nedenle de koruma altında" dedi. Yaralı tazının ameliyat edileceği öğrenildi.


KANUNİ AVDA KULLANIYORDU
Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'?ın avlarında kullandığı, Osmanlı minyatürlerine konu olan soyu tükenme tehlikesi altındaki Türk tazıları, Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) girişimleriyle koruma altına alınmıştı.

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Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar! Koruma altında olan bir tür…
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