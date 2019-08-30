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'da vahşet! Defalarca bıçakladı...

'da otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen kişinin kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Defalarca bıçaklanan 20 yaşındaki genç Suat Yüksekbağ'ı bıçaklayan katil, sonrasında elinde bıçak ve sopayla bekleyerek polislerin ve çevredekilerin yardım etmesine engel oldu. R.K ve A.K isimli şahısların sorguları sürerken olayın son dakika kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 30.8.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 16:36
Batman'da vahşet! Defalarca bıçakladı...

Olay, kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, 'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

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Batman'da vahşet! Defalarca bıçakladı...
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