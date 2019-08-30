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haberi: Böyle vahşet görülmedi! Sevgilisini diri diri yakmadan önce tam 79 kez...

Geçen yıl Eylül ayında Bursa'da yaşanan ve adeta buz kestiren olaya ilişkin haberi geldi. Tartıştığı 35 yaşındaki sevgilisi Şengül Vatansever'in üzerine benzin dökerek diri diri yakan ve ölümüne sebebiyet veren Ümit Varol'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan ve kan donduran olayın detaylarını aktaran Varol, amacının benzini üzerine döküp kendini yakmak olduğunu söyledi. Ümit Varol, ifadesinin ardından tahliye isterken incelenen telefon kayıtlarında şoke eden gerçek ortaya çıktı. İşte, son dakika haberini ilişkin detaylar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 10:32
Son dakika haberi: Böyle vahşet görülmedi! Sevgilisini diri diri yakmadan önce tam 79 kez...

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gelişmesi yaşandı. İddiaya göre, Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol (31), bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Şengül Vatansever'i, kendisinden ayrılmak istediği için üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Vatansever, iki gün sonra hayatını kaybederken Ümit Varol ise otomobil ile kaçtı. Daha sonra yakalanan sanık Varol, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVGİLİSİNİ DİRİ DİRİ YAKMADAN ÖNCE TAM 79 KEZ..


Kan donduran olaya ilişkin yargılanma sürecine devam edildi. Duruşmada söz alarak detayları aktaran Varol, amacının benzini üzerine döküp kendini yakmak olduğunu söyledi. Ümit Varol, ifadesinin ardından tahliye isterken incelenen telefon kayıtlarında şoke eden gerçek ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberini lişkin detaylar...

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Son dakika haberi: Böyle vahşet görülmedi! Sevgilisini diri diri yakmadan önce tam 79 kez...
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