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haberi: için çağırdı, kız arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgisine göre, 'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 08:20
Son dakika haberi: Doğum günü için çağırdı, kız arkadaşını öldürdü

Alınan son dakika bilgisine göre, U.K (17), kız arkadaşı Z.A'yı (17) doğum gününü kutlamak için Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi'ndeki evlerine çağırdı.

Ailesinin başka odada olduğu sırada U.K'nın oynamaya başladığı babasına ait pompalı tüfek, bir anda ateş aldı. Z.A, başından vuruldu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Eve gelen jandarma ekipleri U.K'yi gözaltına aldı.

U.K'nin ilk ifadesinde, kız arkadaşına tüfeği gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Doğum günü için çağırdı, kız arkadaşını öldürdü
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