Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? (31 Ağustos 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yarın için plan yapacak olan vatandaşlar yoğun olarak arama motorlarında yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika 31 Ağustos hava durumu tahminleri ve uyarıları...

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (31 AĞUSTOS 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos hava durumu tahminlerine ilişkin son tahminleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;