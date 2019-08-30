Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? (31 Ağustos 2019)

Son dakika: 'den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? (31 Ağustos 2019)

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yarın havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak yarın hava nasıl olacak? sorularıyla yoğun şekilde aramalarını sürdürüyor. Günlük olarak hava durumu raporları yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları o saatlerde kuvvetli gelecek sağanak yapış ve şiddetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 31 Ağustos Meteoroloji hava durumu tahmin ve uyarıları...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 23:44
Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? (31 Ağustos 2019)

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yarın için plan yapacak olan vatandaşlar yoğun olarak arama motorlarında yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika 31 Ağustos hava durumu tahminleri ve uyarıları...

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (31 AĞUSTOS 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos hava durumu tahminlerine ilişkin son tahminleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? (31 Ağustos 2019)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN