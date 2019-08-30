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dakika: yeniden faaliyete geçti! halkı ayakta!

Gelen dakika haberine göre ’daki ’nda korku dolu anlar yaşandı. İtalya'daki Stromboli Yanardağı, dün öğleden sonra meydana gelen büyük bir patlamanın ardından kül püskürtmeye başladı. Panik anlarının kameralara yansıdığı yanardağ patlaması vatandaşları korkuttu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.8.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 10:54
Son dakika: Stromboli Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Ada halkı ayakta!

'nın Sicilya adası yakınındaki Eolie takımadalarında bulunan 'nda gelen büyük dakika haberi olarak geldi. Ülkede büyük telaşa sebep olan yanardağ patmasında küller yerleşim yerlerini kapladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: İTALYA'DA STROMBOLİ YANARDAĞI YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

İtalya'nın Sicilya adası yakınındaki Eolie takımadalarında bulunan Stromboli Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda meydana gelen patlamalar nedeniyle sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olası bir felakete karşı teyakkuzda.

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Son dakika: Stromboli Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Ada halkı ayakta!
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