Son dakika: Stromboli Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Ada halkı ayakta!

İtalya'nın Sicilya adası yakınındaki Eolie takımadalarında bulunan Stromboli Yanardağı'nda gelen büyük patlama son dakika haberi olarak geldi. Ülkede büyük telaşa sebep olan yanardağ patmasında küller yerleşim yerlerini kapladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
SON DAKİKA: İTALYA'DA STROMBOLİ YANARDAĞI YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
İtalya'nın Sicilya adası yakınındaki Eolie takımadalarında bulunan Stromboli Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda meydana gelen patlamalar nedeniyle sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olası bir felakete karşı teyakkuzda.