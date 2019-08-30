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Tuğba Anlak gözyaşlarıyla uğurlandı

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Tuğba Anlak gözyaşlarıyla uğurlandı
İstanbul Arnavutköy'deki evinde silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 30 yaşındaki Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı.
Anlak'ın morgdan alınan cenazesi, Sultançiftliği Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Anlak'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, "Bunu yapanın idamını istiyorum. Artık meclisten mi geçecek, nereden geçecekse idam istiyoruz artık" diye konuştu. Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira'nın çok üzgün olduğunu söyleyen Gültekin, "Vefat haberini kızına dün akşam pedagog eşliğinde söyledik. Durumu çok kötü" dedi. Tuğba Anlak, kılınan cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Tuğba Anlak gözyaşlarıyla uğurlandı
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