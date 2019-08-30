30 Ağustos'ta noterler açık mı? Bugün noterler açık mı ve çalışıyor mu? İşte merak edilenler

30 Ağustos Zafer Bayramında noter işleri olan vatandaşlar "Bugün noter açık mı?" ve "30 Ağustos'ta noter kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. 30 Ağustos cuma günü ise çalışanlar için resmi tatil ilan edilmişti. Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Peki, bugün noter açık mı? 30 Ağustos cuma günü noter ve bankalar çalışacak mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 30 AĞUSTOS NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü hiçbir resmi kurum ve kuruluşlar açık olmadığı gibi noterlerde çalışmıyor. Noterlerin yanı sıra bankalar da işlem yapmıyor.

31 AĞUSTOS-1 EYLÜL ARASI NÖBETÇİ NOTERLER

Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da noterler işlemlerini gerçekleştiriyor. Noterler hafta içinde olduğu gibi hafta sonu nöbetçi noter sistemiyle vatandaşların işlemlerini yapıyor. Sabah saat 09.00 itibariyle açılacak olan noterler 16.00'ya kadar hizmet verecek. Hafta içinde işlemlerini yapamayan vatandaşlar rahatlıkla nöbetçi noterler sayesinde işlemlerini gerçekleştirebilir.