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İndirimli ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ürünler kataloğu tam listesi! (28 Ağustos - 30 Eylül)

Merakla beklenen kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın kataloğunda öğrenciler için büyük sürprizler mevcut. Okulların açılması ile birlikte çeşitli okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri getiren ŞOK market vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. Bu haftanın yeni ürünlerinde öğrenciler için çeşitli renkte ve fiyatta kalemler, defterler, ataç seti, dosyalar ve kitaplar mevcut. Bu haftanın ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu tam listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.8.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 09:12
İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi! (28 Ağustos - 30 Eylül)

markette haftanın ürünleri belli oldu. Vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli alışveriş için 28 Ağustos – 30 Eylül kataloğunu incelemeye başladı. Her hafta yeni katalog indirimleriyle karşımıza çıkan markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki indirim kataloğunda neler var? En yakın markete gidip, eksiklerinizi tamamlayabilir, indirimli fiyat listesini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte haftanın fırsat indirimleri…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 28 AĞUSTOS – 30 EYLÜL 2019)

Haberimizin devamında haftanın ŞOK aktüel ürünler indirim katalog listesine erişebilir, almak istediğiniz ürün fiyatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

28 AĞUSTOS – 30 EYLÜL ŞOK AKTÜEL KATALOĞUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi! (28 Ağustos - 30 Eylül)
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