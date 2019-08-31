11ÜS otobüs durakları neler? İşte 11ÜS otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 11ÜS otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11ÜS hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11ÜS geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ
1 - SULTANBEYLİ PERONLAR
Pendik
2 - EŞREF BİTLİS BULVARI
Pendik
3 - BULVAR GİRİŞİ
Pendik
4 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI
Sultanbeyli
5 - AKŞEMSETTİN
Sultanbeyli
6 - ÇİÇEKLİ
Sultanbeyli
7 - SANAYİ
Sultanbeyli
8 - ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU
Sultanbeyli
9 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ
Sultanbeyli
10 - ŞEHİT ERDEM DİKER
Sultanbeyli
11 - MECİDİYE
Sultanbeyli
12 - KARATAY
Sultanbeyli
13 - TURGUT REİS
Sultanbeyli
14 - BAĞLIK
Sultanbeyli
15 - FATİH BULVARI
Sultanbeyli
16 - SULTANÇEŞME
Sultanbeyli
17 - SULTANBEYLİ MERKEZ
Sultanbeyli
18 - ÇİFTLİK
Sultanbeyli
19 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI
Sultanbeyli
20 - DUMLUPINAR
Sultanbeyli
21 - HASANPAŞA
Sultanbeyli
22 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
23 - BAKKAL
Sancaktepe
24 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
25 - OSMANGAZİ SAPAĞI
Sancaktepe
26 - SAMANDIRA
Sancaktepe
27 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
28 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
29 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
30 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
31 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
32 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
33 - ARA SOKAK
Sancaktepe
34 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
35 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
36 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
37 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
38 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
39 - ÇAMLIK
Çekmeköy
40 - MADENLER
Çekmeköy
41 - PLAZALAR
Çekmeköy
42 - SERİNDERE
Çekmeköy
43 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI
Çekmeköy
44 - HUZUR MAHALLESİ
Çekmeköy
45 - ŞİLE YOLU
Çekmeköy
46 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ümraniye
47 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
48 - ALTUNİZADE METROBÜS
Üsküdar
49 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
50 - KURUÇEŞME
Üsküdar
51 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
52 - SETBAŞI
Üsküdar
53 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
54 - HORHOR
Üsküdar
55 - ÜSKÜDAR
Üsküdar
ÜSKÜDAR KALKIŞ
1 - ÜSKÜDAR
Üsküdar
2 - ŞEHİT ÇETİN CAN
Üsküdar
3 - SETBAŞI
Üsküdar
4 - FISTIKAĞACI
Üsküdar
5 - KURUÇEŞME
Üsküdar
6 - KÜLTÜR MERKEZİ
Üsküdar
7 - BAĞLARBAŞI
Üsküdar
8 - ŞEHİT EROL OLÇOK
Üsküdar
9 - ALTUNİZADE
Üsküdar
10 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
11 - KISIKLI
Üsküdar
12 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
13 - HANIMSETİ PARKI
Üsküdar
14 - FİDANLIK
Üsküdar
15 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
16 - ERGENE SOKAK
Ümraniye
17 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ümraniye
18 - HUZUR MAHALLESİ
Ümraniye
19 - SERİNDERE
Ümraniye
20 - PLAZALAR
Ümraniye
21 - MADENLER
Ümraniye
22 - ÇAMLIK
Sancaktepe
23 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
24 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
25 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
26 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
27 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
28 - ARA SOKAK
Sancaktepe
29 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
30 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
31 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
32 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
33 - SAMANDIRA KÜLTÜR MER
Sancaktepe
34 - SAMANDIRA
Sancaktepe
35 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
36 - BAKKAL
Sancaktepe
37 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
38 - HASANPAŞA
Sultanbeyli
39 - MESCİDİ AKSA CAMİİ
Sultanbeyli
40 - DUMLUPINAR
Sultanbeyli
41 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI
Sultanbeyli
42 - ÇİFTLİK
Sultanbeyli
43 - SULTANBEYLİ MERKEZ
Sultanbeyli
44 - SULTANÇEŞME
Sultanbeyli
45 - FATİH BULVARI
Sultanbeyli
46 - BAĞLIK
Sultanbeyli
47 - TURGUT REİS
Sultanbeyli
48 - KARATAY
Sultanbeyli
49 - MECİDİYE
Sultanbeyli
50 - ŞEHİT ERDEM DİKER
Sultanbeyli
51 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ
Sultanbeyli
52 - SANAYİ
Sultanbeyli
53 - ÇİÇEKLİ
Sultanbeyli
54 - AKŞEMSETTİN
Sultanbeyli
55 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI
Sultanbeyli
56 - BULVAR GİRİŞİ
Sultanbeyli
57 - EŞREF BİTLİS BULVARI
Sultanbeyli
58 - SULTANBEYLİ PERONLAR
Pendik