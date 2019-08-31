11ÜS otobüs durakları neler? İşte 11ÜS otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 11ÜS otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 11ÜS hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 11ÜS geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

11ÜS OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ

1 - SULTANBEYLİ PERONLAR

Pendik

2 - EŞREF BİTLİS BULVARI

Pendik

3 - BULVAR GİRİŞİ

Pendik

4 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI

Sultanbeyli

5 - AKŞEMSETTİN

Sultanbeyli

6 - ÇİÇEKLİ

Sultanbeyli

7 - SANAYİ

Sultanbeyli

8 - ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU

Sultanbeyli

9 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ

Sultanbeyli

10 - ŞEHİT ERDEM DİKER

Sultanbeyli

11 - MECİDİYE

Sultanbeyli

12 - KARATAY

Sultanbeyli

13 - TURGUT REİS

Sultanbeyli

14 - BAĞLIK

Sultanbeyli

15 - FATİH BULVARI

Sultanbeyli

16 - SULTANÇEŞME

Sultanbeyli

17 - SULTANBEYLİ MERKEZ

Sultanbeyli

18 - ÇİFTLİK

Sultanbeyli

19 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI

Sultanbeyli

20 - DUMLUPINAR

Sultanbeyli

21 - HASANPAŞA

Sultanbeyli

22 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

23 - BAKKAL

Sancaktepe

24 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

25 - OSMANGAZİ SAPAĞI

Sancaktepe

26 - SAMANDIRA

Sancaktepe

27 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

28 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

29 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

30 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

31 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

32 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

33 - ARA SOKAK

Sancaktepe

34 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

35 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

36 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

37 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

38 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

39 - ÇAMLIK

Çekmeköy

40 - MADENLER

Çekmeköy

41 - PLAZALAR

Çekmeköy

42 - SERİNDERE

Çekmeköy

43 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI

Çekmeköy

44 - HUZUR MAHALLESİ

Çekmeköy

45 - ŞİLE YOLU

Çekmeköy

46 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ümraniye

47 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

48 - ALTUNİZADE METROBÜS

Üsküdar

49 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

50 - KURUÇEŞME

Üsküdar

51 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

52 - SETBAŞI

Üsküdar

53 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

54 - HORHOR

Üsküdar

55 - ÜSKÜDAR

Üsküdar

ÜSKÜDAR KALKIŞ

1 - ÜSKÜDAR

Üsküdar

2 - ŞEHİT ÇETİN CAN

Üsküdar

3 - SETBAŞI

Üsküdar

4 - FISTIKAĞACI

Üsküdar

5 - KURUÇEŞME

Üsküdar

6 - KÜLTÜR MERKEZİ

Üsküdar

7 - BAĞLARBAŞI

Üsküdar

8 - ŞEHİT EROL OLÇOK

Üsküdar

9 - ALTUNİZADE

Üsküdar

10 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

11 - KISIKLI

Üsküdar

12 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

13 - HANIMSETİ PARKI

Üsküdar

14 - FİDANLIK

Üsküdar

15 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

16 - ERGENE SOKAK

Ümraniye

17 - ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ümraniye

18 - HUZUR MAHALLESİ

Ümraniye

19 - SERİNDERE

Ümraniye

20 - PLAZALAR

Ümraniye

21 - MADENLER

Ümraniye

22 - ÇAMLIK

Sancaktepe

23 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

24 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

25 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

26 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

27 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

28 - ARA SOKAK

Sancaktepe

29 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

30 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

31 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

32 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

33 - SAMANDIRA KÜLTÜR MER

Sancaktepe

34 - SAMANDIRA

Sancaktepe

35 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

36 - BAKKAL

Sancaktepe

37 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

38 - HASANPAŞA

Sultanbeyli

39 - MESCİDİ AKSA CAMİİ

Sultanbeyli

40 - DUMLUPINAR

Sultanbeyli

41 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI

Sultanbeyli

42 - ÇİFTLİK

Sultanbeyli

43 - SULTANBEYLİ MERKEZ

Sultanbeyli

44 - SULTANÇEŞME

Sultanbeyli

45 - FATİH BULVARI

Sultanbeyli

46 - BAĞLIK

Sultanbeyli

47 - TURGUT REİS

Sultanbeyli

48 - KARATAY

Sultanbeyli

49 - MECİDİYE

Sultanbeyli

50 - ŞEHİT ERDEM DİKER

Sultanbeyli

51 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ

Sultanbeyli

52 - SANAYİ

Sultanbeyli

53 - ÇİÇEKLİ

Sultanbeyli

54 - AKŞEMSETTİN

Sultanbeyli

55 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI

Sultanbeyli

56 - BULVAR GİRİŞİ

Sultanbeyli

57 - EŞREF BİTLİS BULVARI

Sultanbeyli

58 - SULTANBEYLİ PERONLAR

Pendik