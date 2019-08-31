129T otobüs durakları neler? İşte 129T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 129T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 129T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 129T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ÜSTBOSTANCI KALKIŞ
1 - ÜSTBOSTANCI
Kadıköy
2 - HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ
Kadıköy
3 - ATATÜRK İLKÖĞRETİM O
Kadıköy
4 - ÇINAR
Kadıköy
5 - ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ
Kadıköy
6 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
7 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
8 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
9 - YENİSAHRA
Ataşehir
10 - HASTANE
Ataşehir
11 - LİBADİYE CADDESİ
Ataşehir
12 - BAĞKUR EVLERİ
Ataşehir
13 - ESİN SİTESİ
Ataşehir
14 - MOBİLYACILAR SİTESİ
Ataşehir
15 - DEVLET SU İŞLERİ
Üsküdar
16 - KIRKLAR
Üsküdar
17 - ÇEŞME
Üsküdar
18 - BULGURLU METRO
Üsküdar
19 - ALVARLIZADE CAMİİ
Üsküdar
20 - FERAH CADDESİ
Üsküdar
21 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ
Üsküdar
22 - KISIKLI
Üsküdar
23 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
24 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Üsküdar
25 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
26 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
27 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
28 - AKARETLER
Beşiktaş
29 - BEŞİKTAŞ STADYUMU
Beşiktaş
30 - D.BAHÇE GAZHANE CD.
Şişli
31 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
32 - GÜMÜŞSUYU
Beyoğlu
33 - TAKSİM
Beyoğlu
34 - GÜMÜŞSUYU PERON
Beyoğlu
GÜMÜŞSUYU PERON KALKIŞ
1 - GÜMÜŞSUYU PERON
Beyoğlu
2 - GÜMÜŞSUYU
Beyoğlu
3 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
4 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
5 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
6 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Üsküdar
7 - MİLLET BAHÇESİ
Üsküdar
8 - KISIKLI
Üsküdar
9 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU
Üsküdar
10 - BULGURLU
Üsküdar
11 - GAZİLER
Üsküdar
12 - BULGURLU CADDESİ
Üsküdar
13 - ÇEŞME
Üsküdar
14 - KIRKLAR
Üsküdar
15 - DEVLET SU İŞLERİ
Üsküdar
16 - MOBİLYACILAR SİTESİ
Üsküdar
17 - BAĞKUR EVLERİ
Üsküdar
18 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
19 - HASTANE
Kadıköy
20 - YENİSAHRA
Kadıköy
21 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
22 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
23 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
24 - ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ
Kadıköy
25 - KONAK SOKAK
Kadıköy
26 - BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ
Kadıköy
27 - DÖRTYOL
Kadıköy
28 - ÜSTBOSTANCI
Kadıköy