129T otobüs durakları neler? İşte 129T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 129T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 129T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 129T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

129T OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ÜSTBOSTANCI KALKIŞ

1 - ÜSTBOSTANCI

Kadıköy

2 - HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ

Kadıköy

3 - ATATÜRK İLKÖĞRETİM O

Kadıköy

4 - ÇINAR

Kadıköy

5 - ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ

Kadıköy

6 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

7 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

8 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

9 - YENİSAHRA

Ataşehir

10 - HASTANE

Ataşehir

11 - LİBADİYE CADDESİ

Ataşehir

12 - BAĞKUR EVLERİ

Ataşehir

13 - ESİN SİTESİ

Ataşehir

14 - MOBİLYACILAR SİTESİ

Ataşehir

15 - DEVLET SU İŞLERİ

Üsküdar

16 - KIRKLAR

Üsküdar

17 - ÇEŞME

Üsküdar

18 - BULGURLU METRO

Üsküdar

19 - ALVARLIZADE CAMİİ

Üsküdar

20 - FERAH CADDESİ

Üsküdar

21 - TURİSTİK ÇAMLICA TESİSLERİ

Üsküdar

22 - KISIKLI

Üsküdar

23 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

24 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Üsküdar

25 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

26 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

27 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

28 - AKARETLER

Beşiktaş

29 - BEŞİKTAŞ STADYUMU

Beşiktaş

30 - D.BAHÇE GAZHANE CD.

Şişli

31 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

32 - GÜMÜŞSUYU

Beyoğlu

33 - TAKSİM

Beyoğlu

34 - GÜMÜŞSUYU PERON

Beyoğlu

GÜMÜŞSUYU PERON KALKIŞ

1 - GÜMÜŞSUYU PERON

Beyoğlu

2 - GÜMÜŞSUYU

Beyoğlu

3 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

4 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

5 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

6 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Üsküdar

7 - MİLLET BAHÇESİ

Üsküdar

8 - KISIKLI

Üsküdar

9 - ÇAMLICA ŞEHİT ONUR ENSAR AYANOĞLU İLKOKULU

Üsküdar

10 - BULGURLU

Üsküdar

11 - GAZİLER

Üsküdar

12 - BULGURLU CADDESİ

Üsküdar

13 - ÇEŞME

Üsküdar

14 - KIRKLAR

Üsküdar

15 - DEVLET SU İŞLERİ

Üsküdar

16 - MOBİLYACILAR SİTESİ

Üsküdar

17 - BAĞKUR EVLERİ

Üsküdar

18 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

19 - HASTANE

Kadıköy

20 - YENİSAHRA

Kadıköy

21 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

22 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

23 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

24 - ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ

Kadıköy

25 - KONAK SOKAK

Kadıköy

26 - BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

Kadıköy

27 - DÖRTYOL

Kadıköy

28 - ÜSTBOSTANCI

Kadıköy