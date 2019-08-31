130Ş otobüs durakları neler? İşte 130Ş otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise 130Ş otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 130Ş hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 130Ş geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

130Ş OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ŞİFA SONDURAK KALKIŞ

1 - ŞİFA SONDURAK

Çayırova

2 - ÇİFTLİK CADDESİ

Çayırova

3 - 23 NİSAN CADDESİ

Tuzla

4 - KARAKAYA

Tuzla

5 - GÖKSUN SOKAK

Tuzla

6 - GÖNÜL SOKAK

Tuzla

7 - SUMRU SOKAK

Tuzla

8 - BAŞKAYA SOKAK

Tuzla

9 - SELİM SOKAK

Tuzla

10 - KİPTAŞ 2. ETAP

Tuzla

11 - PINAR SOKAK

Tuzla

12 - NARİN SOKAK

Tuzla

13 - KARAKOL

Tuzla

14 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ

Tuzla

15 - EMİROĞLU CADDESİ

Tuzla

16 - DEMİR SOKAK

Tuzla

17 - İNÖNÜ CADDESİ

Tuzla

18 - BUHAR SOKAK

Tuzla

19 - ALPER SOKAK

Tuzla

20 - ŞİFA MAHALLESİ

Tuzla

21 - ATATÜRK CADDESİ

Tuzla

22 - TUZLA KÖPRÜSÜ

Tuzla

23 - FABRİKALAR

Tuzla

24 - HÜRRİYET CADDESİ

Tuzla

25 - İÇMELER İSTASYON

Tuzla

26 - İÇMELER KÖPRÜSÜ

Tuzla

27 - AYDINTEPE İSTASYON

Tuzla

28 - ESENYALI SAPAĞI

Tuzla

29 - YANYOL CADDESİ

Pendik

30 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ

Pendik

31 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2

Pendik

32 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1

Pendik

33 - KAYNARCA

Pendik

34 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

35 - SAFAŞ

Kartal

36 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

37 - KERESTECİLER

Kartal

38 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

39 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

40 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

41 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

42 - KARTAL SANAYİ

Kartal

43 - SOĞANLIK METRO

Kartal

44 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

45 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

46 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

47 - ESENKENT METRO

Maltepe

48 - EMEK

Maltepe

49 - ESENYOL

Maltepe

50 - HUZUREVİ

Maltepe

51 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

52 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

53 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

54 - MAVİEVLER

Maltepe

55 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

56 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

57 - ALTINTEPE

Maltepe

58 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

59 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

60 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

61 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

62 - YENİSAHRA

Ataşehir

63 - HASTANE

Ataşehir

64 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

65 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

66 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

67 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

68 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

69 - İSFALT

Üsküdar

70 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

71 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

72 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

73 - KADIKÖY

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

6 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

7 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

8 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

9 - HASTANE

Kadıköy

10 - YENİSAHRA

Kadıköy

11 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

12 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

13 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

14 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

15 - ALTINTEPE

Maltepe

16 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

17 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

18 - MAVİ EVLER

Maltepe

19 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

20 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

21 - HUZUR EVİ

Maltepe

22 - ESENYOL

Maltepe

23 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

24 - ESENKENT METRO

Maltepe

25 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

26 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

27 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

28 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

29 - SOĞANLIK METRO

Kartal

30 - KARTAL SANAYİ

Kartal

31 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

32 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

33 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

34 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

35 - KERESTECİLER

Kartal

36 - VERGİ DAİRESİ

Pendik

37 - SAFAŞ

Pendik

38 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

39 - MEHMETALİ TUNGA CAMİİ

Pendik

40 - TAVŞANTEPE METRO

Pendik

41 - KARADENİZ CADDESİ

Pendik

42 - KAYNARCA

Pendik

43 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1

Pendik

44 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2

Pendik

45 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ

Pendik

46 - ESENYALI SAPAĞI

Tuzla

47 - AYDINTEPE İSTASYON

Tuzla

48 - İÇMELER KÖPRÜSÜ

Tuzla

49 - İÇMELER İSTASYON

Tuzla

50 - HÜRRİYET CADDESİ

Tuzla

51 - FABRİKALAR

Tuzla

52 - TUZLA KÖPRÜSÜ

Tuzla

53 - ATATÜRK CADDESİ

Tuzla

54 - ŞİFA MAHALLESİ

Tuzla

55 - ALPER SOKAK

Tuzla

56 - BUHAR SOKAK

Tuzla

57 - İNÖNÜ CADDESİ

Tuzla

58 - DEMİR SOKAK

Tuzla

59 - EMİROĞLU CADDESİ

Tuzla

60 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ

Tuzla

61 - KARAKOL

Tuzla

62 - NARİN SOKAK

Tuzla

63 - PINAR SOKAK

Tuzla

64 - KİPTAŞ 2. ETAP

Tuzla

65 - SELİM SOKAK

Tuzla

66 - BAŞKAYA SOKAK

Tuzla

67 - SUMRU SOKAK

Tuzla

68 - GÖNÜL SOKAK

Tuzla

69 - GÖKSUN SOKAK

Tuzla

70 - KARAKAYA

Tuzla

71 - 23 NİSAN CADDESİ

Tuzla

72 - ÇİFTLİK CADDESİ

Çayırova

73 - ŞİFA SONDURAK

Çayırova