130Ş otobüs durakları neler? İşte 130Ş otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor. Bunların başında ise 130Ş otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 130Ş hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 130Ş geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ŞİFA SONDURAK KALKIŞ
1 - ŞİFA SONDURAK
Çayırova
2 - ÇİFTLİK CADDESİ
Çayırova
3 - 23 NİSAN CADDESİ
Tuzla
4 - KARAKAYA
Tuzla
5 - GÖKSUN SOKAK
Tuzla
6 - GÖNÜL SOKAK
Tuzla
7 - SUMRU SOKAK
Tuzla
8 - BAŞKAYA SOKAK
Tuzla
9 - SELİM SOKAK
Tuzla
10 - KİPTAŞ 2. ETAP
Tuzla
11 - PINAR SOKAK
Tuzla
12 - NARİN SOKAK
Tuzla
13 - KARAKOL
Tuzla
14 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ
Tuzla
15 - EMİROĞLU CADDESİ
Tuzla
16 - DEMİR SOKAK
Tuzla
17 - İNÖNÜ CADDESİ
Tuzla
18 - BUHAR SOKAK
Tuzla
19 - ALPER SOKAK
Tuzla
20 - ŞİFA MAHALLESİ
Tuzla
21 - ATATÜRK CADDESİ
Tuzla
22 - TUZLA KÖPRÜSÜ
Tuzla
23 - FABRİKALAR
Tuzla
24 - HÜRRİYET CADDESİ
Tuzla
25 - İÇMELER İSTASYON
Tuzla
26 - İÇMELER KÖPRÜSÜ
Tuzla
27 - AYDINTEPE İSTASYON
Tuzla
28 - ESENYALI SAPAĞI
Tuzla
29 - YANYOL CADDESİ
Pendik
30 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ
Pendik
31 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2
Pendik
32 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1
Pendik
33 - KAYNARCA
Pendik
34 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
35 - SAFAŞ
Kartal
36 - VERGİ DAİRESİ
Kartal
37 - KERESTECİLER
Kartal
38 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
39 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
40 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
41 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
42 - KARTAL SANAYİ
Kartal
43 - SOĞANLIK METRO
Kartal
44 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
45 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
46 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
47 - ESENKENT METRO
Maltepe
48 - EMEK
Maltepe
49 - ESENYOL
Maltepe
50 - HUZUREVİ
Maltepe
51 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
52 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
53 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
54 - MAVİEVLER
Maltepe
55 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
56 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
57 - ALTINTEPE
Maltepe
58 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
59 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
60 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
61 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
62 - YENİSAHRA
Ataşehir
63 - HASTANE
Ataşehir
64 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
65 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
66 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
67 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
68 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
69 - İSFALT
Üsküdar
70 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
71 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
72 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
73 - KADIKÖY
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
6 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
7 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
8 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
9 - HASTANE
Kadıköy
10 - YENİSAHRA
Kadıköy
11 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
12 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
13 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
14 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
15 - ALTINTEPE
Maltepe
16 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
17 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
18 - MAVİ EVLER
Maltepe
19 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
20 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
21 - HUZUR EVİ
Maltepe
22 - ESENYOL
Maltepe
23 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
24 - ESENKENT METRO
Maltepe
25 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
26 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
27 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
28 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
29 - SOĞANLIK METRO
Kartal
30 - KARTAL SANAYİ
Kartal
31 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
32 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
33 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
34 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
35 - KERESTECİLER
Kartal
36 - VERGİ DAİRESİ
Pendik
37 - SAFAŞ
Pendik
38 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
39 - MEHMETALİ TUNGA CAMİİ
Pendik
40 - TAVŞANTEPE METRO
Pendik
41 - KARADENİZ CADDESİ
Pendik
42 - KAYNARCA
Pendik
43 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1
Pendik
44 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2
Pendik
45 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ
Pendik
46 - ESENYALI SAPAĞI
Tuzla
47 - AYDINTEPE İSTASYON
Tuzla
48 - İÇMELER KÖPRÜSÜ
Tuzla
49 - İÇMELER İSTASYON
Tuzla
50 - HÜRRİYET CADDESİ
Tuzla
51 - FABRİKALAR
Tuzla
52 - TUZLA KÖPRÜSÜ
Tuzla
53 - ATATÜRK CADDESİ
Tuzla
54 - ŞİFA MAHALLESİ
Tuzla
55 - ALPER SOKAK
Tuzla
56 - BUHAR SOKAK
Tuzla
57 - İNÖNÜ CADDESİ
Tuzla
58 - DEMİR SOKAK
Tuzla
59 - EMİROĞLU CADDESİ
Tuzla
60 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ
Tuzla
61 - KARAKOL
Tuzla
62 - NARİN SOKAK
Tuzla
63 - PINAR SOKAK
Tuzla
64 - KİPTAŞ 2. ETAP
Tuzla
65 - SELİM SOKAK
Tuzla
66 - BAŞKAYA SOKAK
Tuzla
67 - SUMRU SOKAK
Tuzla
68 - GÖNÜL SOKAK
Tuzla
69 - GÖKSUN SOKAK
Tuzla
70 - KARAKAYA
Tuzla
71 - 23 NİSAN CADDESİ
Tuzla
72 - ÇİFTLİK CADDESİ
Çayırova
73 - ŞİFA SONDURAK
Çayırova