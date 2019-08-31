16B otobüs durakları neler? İşte 16B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 16B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 16B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 16B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
KARTAL METRO KALKIŞ
1 - KARTAL METRO
Kartal
2 - KARTAL POLİKLİNİKLER
Kartal
3 - HAKİMİYET CADDESİ
Kartal
4 - ŞEHİT A.YALÇIN
Kartal
5 - TOPSELVİ CADDESİ
Kartal
6 - ELMAS SOKAK
Kartal
7 - ŞHT.ÜSTĞM.GÖKHAN YVZ
Kartal
8 - CUMHURİYET
Kartal
9 - DEMOKRASİ CADDESİ
Kartal
10 - YAVUZ CADDESİ
Kartal
11 - YUNUS CADDESİ
Kartal
12 - PENDİK ANADOLU İ.H.L
Pendik
13 - VETERİNER ARAŞTIRMA
Kartal
14 - YUNUS
Kartal
15 - HAVA EVLERİ
Kartal
16 - BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
Kartal
17 - KARTAL MEYDAN
Kartal
18 - EGEMENLİK BULVARI
Kartal
19 - ÜSKÜDAR CADDESİ
Kartal
20 - KIZILAY BULVARI
Kartal
21 - TANYERİ SOKAK
Kartal
22 - YILDIRAY SOKAK
Kartal
23 - HÜDAVERDİ SOKAK
Kartal
24 - ŞEHİT DURSUN KAYA SOKAK
Kartal
25 - KARTAL ANADOLU İ.H.L
Kartal
26 - HAZAL SOKAK
Kartal
27 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Kartal
28 - SEYRANTEPE
Kartal
29 - CEVİZLİ A.İHL.
Kartal
30 - CEVİZLİ MUHTARLIK
Kartal
31 - DENİZER CADDESİ
Kartal
32 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST
Kartal
33 - ESENKENT METRO
Maltepe
34 - EMEK
Maltepe
35 - ESENYOL
Maltepe
36 - HUZUREVİ
Maltepe
37 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
38 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
39 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
40 - MAVİEVLER
Maltepe
41 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
42 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
43 - ALTINTEPE
Maltepe
44 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
45 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
46 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
47 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
48 - YENİSAHRA
Ataşehir
49 - HASTANE
Ataşehir
50 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
51 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
52 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
53 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
54 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
55 - İSFALT
Üsküdar
56 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
57 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
58 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
59 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
13 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
14 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
16 - ALTINTEPE
Maltepe
17 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
18 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
19 - MAVİ EVLER
Maltepe
20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
22 - HUZUR EVİ
Maltepe
23 - ESENYOL
Maltepe
24 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
25 - ESENKENT METRO
Maltepe
26 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST
Kartal
27 - DENİZER CADDESİ
Kartal
28 - CEVİZLİ MUHTARLIK
Kartal
29 - CEVİZLİ A.İHL.
Kartal
30 - SEYRANTEPE
Kartal
31 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Kartal
32 - HAZAL SOKAK
Kartal
33 - KARTAL ANADOLU İ.H.L
Kartal
34 - ŞEHİT DURSUN KAYA SOKAK
Kartal
35 - HÜDAVERDİ SOKAK
Kartal
36 - YILDIRAY SOKAK
Kartal
37 - TANYERİ SOKAK
Kartal
38 - KIZILAY BULVARI
Kartal
39 - ÜSKÜDAR CADDESİ
Kartal
40 - EGEMENLİK BULVARI
Kartal
41 - KARTAL MEYDAN
Kartal
42 - BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
Kartal
43 - HAVA EVLERİ
Kartal
44 - YUNUS
Kartal
45 - VETERİNER ARAŞTIRMA
Kartal
46 - VETERİNER ARAŞTIRMA
Pendik
47 - PENDİK ANADOLU İ.H.L
Kartal
48 - BEREKET SOKAK
Pendik
49 - YUNUS CADDESİ
Kartal
50 - YAVUZ CADDESİ
Kartal
51 - DEMOKRASİ CADDESİ
Kartal
52 - CUMHURİYET
Kartal
53 - ŞHT.ÜSTĞM.GÖKHAN YVZ
Kartal
54 - ELMAS SOKAK
Kartal
55 - TOPSELVİ CADDESİ
Kartal
56 - ŞEHİT A.YALÇIN
Kartal
57 - KIBRIS ŞEHİTL. CAMİİ
Kartal
58 - KARTAL POLİKLİNİKLER
Kartal
59 - İHSAN SOKAK
Kartal
60 - KARTAL METRO
Kartal