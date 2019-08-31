16B otobüs durakları neler? İşte 16B otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 16B otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 16B hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 16B geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

16B OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH



KARTAL METRO KALKIŞ

1 - KARTAL METRO

Kartal

2 - KARTAL POLİKLİNİKLER

Kartal

3 - HAKİMİYET CADDESİ

Kartal

4 - ŞEHİT A.YALÇIN

Kartal

5 - TOPSELVİ CADDESİ

Kartal

6 - ELMAS SOKAK

Kartal

7 - ŞHT.ÜSTĞM.GÖKHAN YVZ

Kartal

8 - CUMHURİYET

Kartal

9 - DEMOKRASİ CADDESİ

Kartal

10 - YAVUZ CADDESİ

Kartal

11 - YUNUS CADDESİ

Kartal

12 - PENDİK ANADOLU İ.H.L

Pendik

13 - VETERİNER ARAŞTIRMA

Kartal

14 - YUNUS

Kartal

15 - HAVA EVLERİ

Kartal

16 - BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

Kartal

17 - KARTAL MEYDAN

Kartal

18 - EGEMENLİK BULVARI

Kartal

19 - ÜSKÜDAR CADDESİ

Kartal

20 - KIZILAY BULVARI

Kartal

21 - TANYERİ SOKAK

Kartal

22 - YILDIRAY SOKAK

Kartal

23 - HÜDAVERDİ SOKAK

Kartal

24 - ŞEHİT DURSUN KAYA SOKAK

Kartal

25 - KARTAL ANADOLU İ.H.L

Kartal

26 - HAZAL SOKAK

Kartal

27 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

Kartal

28 - SEYRANTEPE

Kartal

29 - CEVİZLİ A.İHL.

Kartal

30 - CEVİZLİ MUHTARLIK

Kartal

31 - DENİZER CADDESİ

Kartal

32 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST

Kartal

33 - ESENKENT METRO

Maltepe

34 - EMEK

Maltepe

35 - ESENYOL

Maltepe

36 - HUZUREVİ

Maltepe

37 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

38 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

39 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

40 - MAVİEVLER

Maltepe

41 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

42 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

43 - ALTINTEPE

Maltepe

44 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

45 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

46 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

47 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

48 - YENİSAHRA

Ataşehir

49 - HASTANE

Ataşehir

50 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

51 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

52 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

53 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

54 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

55 - İSFALT

Üsküdar

56 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

57 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

58 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

59 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

13 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

14 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

16 - ALTINTEPE

Maltepe

17 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

18 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

19 - MAVİ EVLER

Maltepe

20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

22 - HUZUR EVİ

Maltepe

23 - ESENYOL

Maltepe

24 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

25 - ESENKENT METRO

Maltepe

26 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST

Kartal

27 - DENİZER CADDESİ

Kartal

28 - CEVİZLİ MUHTARLIK

Kartal

29 - CEVİZLİ A.İHL.

Kartal

30 - SEYRANTEPE

Kartal

31 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

Kartal

32 - HAZAL SOKAK

Kartal

33 - KARTAL ANADOLU İ.H.L

Kartal

34 - ŞEHİT DURSUN KAYA SOKAK

Kartal

35 - HÜDAVERDİ SOKAK

Kartal

36 - YILDIRAY SOKAK

Kartal

37 - TANYERİ SOKAK

Kartal

38 - KIZILAY BULVARI

Kartal

39 - ÜSKÜDAR CADDESİ

Kartal

40 - EGEMENLİK BULVARI

Kartal

41 - KARTAL MEYDAN

Kartal

42 - BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

Kartal

43 - HAVA EVLERİ

Kartal

44 - YUNUS

Kartal

45 - VETERİNER ARAŞTIRMA

Kartal

46 - VETERİNER ARAŞTIRMA

Pendik

47 - PENDİK ANADOLU İ.H.L

Kartal

48 - BEREKET SOKAK

Pendik

49 - YUNUS CADDESİ

Kartal

50 - YAVUZ CADDESİ

Kartal

51 - DEMOKRASİ CADDESİ

Kartal

52 - CUMHURİYET

Kartal

53 - ŞHT.ÜSTĞM.GÖKHAN YVZ

Kartal

54 - ELMAS SOKAK

Kartal

55 - TOPSELVİ CADDESİ

Kartal

56 - ŞEHİT A.YALÇIN

Kartal

57 - KIBRIS ŞEHİTL. CAMİİ

Kartal

58 - KARTAL POLİKLİNİKLER

Kartal

59 - İHSAN SOKAK

Kartal

60 - KARTAL METRO

Kartal