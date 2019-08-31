16C otobüs durakları neler? İşte 16C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 16C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 16C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 16C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

16C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SÜTÇÜ İMAM CADDESİ KALKIŞ

1 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ

Pendik

2 - KARTAL SOKAK

Pendik

3 - LİSE CADDESİ

Pendik

4 - 700.YIL İÖO

Pendik

5 - ÜSTÜN CADDESİ

Pendik

6 - HİLAL KONUTLARI

Pendik

7 - HAYATİ ÜSTÜN CAD

Pendik

8 - MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Pendik

9 - GÜLFİDAN SOKAK

Pendik

10 - ŞEHİT BURHAN ÖNER

Pendik

11 - F.GÖZEN ERALP İÖO.

Pendik

12 - MEVLANA CADDESİ

Pendik

13 - PİRİ REİS

Pendik

14 - BATTALGAZİ

Pendik

15 - BATTALGAZİ CAMİ

Pendik

16 - ÜÇ YOL AGZI

Pendik

17 - PAZAR YERİ

Pendik

18 - AYDOS AİLE SAĞ. MER

Pendik

19 - AYDOS CADDESİ

Pendik

20 - ÇİÇEK DAĞI

Pendik

21 - KİPTAŞ KONUTLARI

Pendik

22 - YUNUSEMRE CAMİİ

Pendik

23 - VELİBABA İ.Ö.O

Pendik

24 - VELİBABA MAHALLESİ

Pendik

25 - FATİH CADDESİ

Pendik

26 - VELİBABA MUHTARLIK

Pendik

27 - AHMET YÜKSEL ÖZEMRE CADDESİ

Pendik

28 - VELİBABA SAPAĞI

Pendik

29 - ÜÇEVLER

Pendik

30 - ÖĞRENCİ YURDU

Pendik

31 - TOPRAKYOL

Pendik

32 - TAŞLIBAYIR

Pendik

33 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

34 - SAFAŞ

Kartal

35 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

36 - KERESTECİLER

Kartal

37 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

38 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

39 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

40 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

41 - KARTAL SANAYİ

Kartal

42 - SOĞANLIK METRO

Kartal

43 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

44 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

45 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

46 - ESENKENT METRO

Maltepe

47 - EMEK

Maltepe

48 - ESENYOL

Maltepe

49 - HUZUREVİ

Maltepe

50 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

51 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

52 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

53 - MAVİEVLER

Maltepe

54 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

55 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

56 - ALTINTEPE

Maltepe

57 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

58 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

59 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

60 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

61 - YENİSAHRA

Ataşehir

62 - HASTANE

Ataşehir

63 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

64 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

65 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

66 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

67 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

68 - İSFALT

Üsküdar

69 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

70 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

71 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

72 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

6 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

7 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

8 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

9 - HASTANE

Kadıköy

10 - YENİSAHRA

Kadıköy

11 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

12 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

13 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

14 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

15 - ALTINTEPE

Maltepe

16 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

17 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

18 - MAVİ EVLER

Maltepe

19 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

20 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

21 - HUZUR EVİ

Maltepe

22 - ESENYOL

Maltepe

23 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

24 - ESENKENT METRO

Maltepe

25 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

26 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

27 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

28 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

29 - SOĞANLIK METRO

Kartal

30 - KARTAL SANAYİ

Kartal

31 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

32 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

33 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

34 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

35 - KERESTECİLER

Kartal

36 - VERGİ DAİRESİ

Pendik

37 - SAFAŞ

Pendik

38 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

39 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

40 - TAŞLIBAYIR

Pendik

41 - TOPRAKYOL

Pendik

42 - ÖĞRENCİ YURDU

Pendik

43 - ÜÇEVLER-1

Pendik

44 - ÜÇEVLER-2

Pendik

45 - TASDİK SOKAK

Pendik

46 - FATİH CADDESİ

Pendik

47 - VELİBABA YENİ CAMİİ

Pendik

48 - VELİBABA MAHALLESİ

Pendik

49 - VELİBABA İ.Ö.O

Pendik

50 - YUNUSEMRE CAMİİ

Pendik

51 - KİPTAŞ KONUTLARI

Pendik

52 - ÇİÇEK DAĞI

Pendik

53 - AYDOS CADDESİ

Pendik

54 - AYDOS AİLE SAĞ. MER

Pendik

55 - PAZAR YERİ

Pendik

56 - ÜÇ YOL AGZI

Pendik

57 - BATTALGAZİ CAMİ

Pendik

58 - BATTALGAZİ

Pendik

59 - PİRİ REİS

Pendik

60 - MEVLANA CADDESİ

Pendik

61 - F.GÖZEN ERALP İÖO

Pendik

62 - ŞEHİT BURHAN ÖNER

Pendik

63 - GÜLFİDAN SOKAK

Pendik

64 - MOLLA GÜRANİ CAMİ

Pendik

65 - HAYATİ ÜSTÜN CAD

Pendik

66 - HİLAL KONUTLARI

Pendik

67 - ÜSTÜN CADDESİ

Pendik

68 - 700. YIL İÖO

Pendik

69 - LİSE CADDESİ

Pendik

70 - KARTAL SOKAK

Pendik

71 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ

Pendik