16C otobüs durakları neler? İşte 16C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 16C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 16C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 16C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
SÜTÇÜ İMAM CADDESİ KALKIŞ
1 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
Pendik
2 - KARTAL SOKAK
Pendik
3 - LİSE CADDESİ
Pendik
4 - 700.YIL İÖO
Pendik
5 - ÜSTÜN CADDESİ
Pendik
6 - HİLAL KONUTLARI
Pendik
7 - HAYATİ ÜSTÜN CAD
Pendik
8 - MOLLA GÜRANİ CAMİİ
Pendik
9 - GÜLFİDAN SOKAK
Pendik
10 - ŞEHİT BURHAN ÖNER
Pendik
11 - F.GÖZEN ERALP İÖO.
Pendik
12 - MEVLANA CADDESİ
Pendik
13 - PİRİ REİS
Pendik
14 - BATTALGAZİ
Pendik
15 - BATTALGAZİ CAMİ
Pendik
16 - ÜÇ YOL AGZI
Pendik
17 - PAZAR YERİ
Pendik
18 - AYDOS AİLE SAĞ. MER
Pendik
19 - AYDOS CADDESİ
Pendik
20 - ÇİÇEK DAĞI
Pendik
21 - KİPTAŞ KONUTLARI
Pendik
22 - YUNUSEMRE CAMİİ
Pendik
23 - VELİBABA İ.Ö.O
Pendik
24 - VELİBABA MAHALLESİ
Pendik
25 - FATİH CADDESİ
Pendik
26 - VELİBABA MUHTARLIK
Pendik
27 - AHMET YÜKSEL ÖZEMRE CADDESİ
Pendik
28 - VELİBABA SAPAĞI
Pendik
29 - ÜÇEVLER
Pendik
30 - ÖĞRENCİ YURDU
Pendik
31 - TOPRAKYOL
Pendik
32 - TAŞLIBAYIR
Pendik
33 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
34 - SAFAŞ
Kartal
35 - VERGİ DAİRESİ
Kartal
36 - KERESTECİLER
Kartal
37 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
38 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
39 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
40 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
41 - KARTAL SANAYİ
Kartal
42 - SOĞANLIK METRO
Kartal
43 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
44 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
45 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
46 - ESENKENT METRO
Maltepe
47 - EMEK
Maltepe
48 - ESENYOL
Maltepe
49 - HUZUREVİ
Maltepe
50 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
51 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
52 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
53 - MAVİEVLER
Maltepe
54 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
55 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
56 - ALTINTEPE
Maltepe
57 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
58 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
59 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
60 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
61 - YENİSAHRA
Ataşehir
62 - HASTANE
Ataşehir
63 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
64 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
65 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
66 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
67 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
68 - İSFALT
Üsküdar
69 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
70 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
71 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
72 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
6 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
7 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
8 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
9 - HASTANE
Kadıköy
10 - YENİSAHRA
Kadıköy
11 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
12 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
13 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
14 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
15 - ALTINTEPE
Maltepe
16 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
17 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
18 - MAVİ EVLER
Maltepe
19 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
20 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
21 - HUZUR EVİ
Maltepe
22 - ESENYOL
Maltepe
23 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
24 - ESENKENT METRO
Maltepe
25 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
26 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
27 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
28 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
29 - SOĞANLIK METRO
Kartal
30 - KARTAL SANAYİ
Kartal
31 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
32 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
33 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
34 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
35 - KERESTECİLER
Kartal
36 - VERGİ DAİRESİ
Pendik
37 - SAFAŞ
Pendik
38 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
39 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
40 - TAŞLIBAYIR
Pendik
41 - TOPRAKYOL
Pendik
42 - ÖĞRENCİ YURDU
Pendik
43 - ÜÇEVLER-1
Pendik
44 - ÜÇEVLER-2
Pendik
45 - TASDİK SOKAK
Pendik
46 - FATİH CADDESİ
Pendik
47 - VELİBABA YENİ CAMİİ
Pendik
48 - VELİBABA MAHALLESİ
Pendik
49 - VELİBABA İ.Ö.O
Pendik
50 - YUNUSEMRE CAMİİ
Pendik
51 - KİPTAŞ KONUTLARI
Pendik
52 - ÇİÇEK DAĞI
Pendik
53 - AYDOS CADDESİ
Pendik
54 - AYDOS AİLE SAĞ. MER
Pendik
55 - PAZAR YERİ
Pendik
56 - ÜÇ YOL AGZI
Pendik
57 - BATTALGAZİ CAMİ
Pendik
58 - BATTALGAZİ
Pendik
59 - PİRİ REİS
Pendik
60 - MEVLANA CADDESİ
Pendik
61 - F.GÖZEN ERALP İÖO
Pendik
62 - ŞEHİT BURHAN ÖNER
Pendik
63 - GÜLFİDAN SOKAK
Pendik
64 - MOLLA GÜRANİ CAMİ
Pendik
65 - HAYATİ ÜSTÜN CAD
Pendik
66 - HİLAL KONUTLARI
Pendik
67 - ÜSTÜN CADDESİ
Pendik
68 - 700. YIL İÖO
Pendik
69 - LİSE CADDESİ
Pendik
70 - KARTAL SOKAK
Pendik
71 - SÜTÇÜ İMAM CADDESİ
Pendik