16Y otobüs durakları neler? İşte 16Y otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 16Y otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 16Y hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 16Y geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
PENDİK YHT İSTASYONU KALKIŞ
1 - PENDİK YHT İSTASYONU
Pendik
2 - YENİ MAHALLE
Pendik
3 - KARAYOLLARI SİTESİ
Pendik
4 - PLEVNE CADDESİ
Pendik
5 - HUDUT CADDESİ GİRİŞİ
Pendik
6 - HUDUT CADDESİ
Pendik
7 - TURGUTPAŞA CAMİ
Kartal
8 - CUMHURİYET
Kartal
9 - DEMOKRASİ CADDESİ
Kartal
10 - E.SENCER İÖO
Kartal
11 - KARACA SOKAK
Kartal
12 - YUNUS GARAJI
Kartal
13 - N.KEMAL CADDESİ
Kartal
14 - KARTAL LİSESİ
Kartal
15 - CENGİZ TOPEL
Kartal
16 - FAHRİ KORUTÜRK CAD.
Kartal
17 - KARAYEL SOKAK
Kartal
18 - TOPÇAMLAR SOKAK
Kartal
19 - BEYDAĞI SOKAK
Kartal
20 - KARTAL SU DEPOSU
Kartal
21 - ŞEHİT MUAMMER ÇELİK
Kartal
22 - DEVRAN SOKAK
Kartal
23 - KÖY HİZMETLERİ
Kartal
24 - ANAYURT CADDESİ
Kartal
25 - ANKARA CADDESİ
Kartal
26 - ELMALI KURAN KURSU
Kartal
27 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Kartal
28 - SEYRANTEPE
Kartal
29 - CEVİZLİ A.İHL.
Kartal
30 - CEVİZLİ MUHTARLIK
Kartal
31 - DENİZER CADDESİ
Kartal
32 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST
Kartal
33 - ESENKENT METRO
Maltepe
34 - EMEK
Maltepe
35 - ESENYOL
Maltepe
36 - HUZUREVİ
Maltepe
37 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
38 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
39 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
40 - MAVİEVLER
Maltepe
41 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
42 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
43 - ALTINTEPE
Maltepe
44 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
45 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
46 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
47 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
48 - YENİSAHRA
Ataşehir
49 - HASTANE
Ataşehir
50 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
51 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
52 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
53 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
54 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
55 - İSFALT
Üsküdar
56 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
57 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
58 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
59 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
13 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
14 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
16 - ALTINTEPE
Maltepe
17 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
18 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
19 - MAVİ EVLER
Maltepe
20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
22 - HUZUR EVİ
Maltepe
23 - ESENYOL
Maltepe
24 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
25 - ESENKENT METRO
Maltepe
26 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST
Kartal
27 - DENİZER CADDESİ
Kartal
28 - CEVİZLİ MUHTARLIK
Kartal
29 - CEVİZLİ A.İHL.
Kartal
30 - SEYRANTEPE
Kartal
31 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Kartal
32 - ELMALI KURAN KURSU
Kartal
33 - ANKARA CADDESİ
Kartal
34 - ANAYURT CADDESİ
Kartal
35 - KÖY HİZMETLERİ
Kartal
36 - DEVRAN SOKAK
Kartal
37 - ŞEHİT MUAMMER ÇELİK
Kartal
38 - KARTAL SU DEPOSU
Kartal
39 - BEYDAĞI SOKAK
Kartal
40 - TOPÇAMLAR SOKAK
Kartal
41 - KARAYEL SOKAK
Kartal
42 - FAHRİ KORUTÜRK CAD.
Kartal
43 - ÇEŞME CADDESİ
Kartal
44 - CENGİZ TOPEL
Kartal
45 - KARTAL LİSESİ
Kartal
46 - N.KEMAL CADDESİ
Kartal
47 - YUNUS GARAJI
Kartal
48 - KARACA SOKAK
Kartal
49 - E.SENCER İÖO
Kartal
50 - DEMOKRASİ CADDESİ
Kartal
51 - CUMHURİYET
Kartal
52 - TURGUTPAŞA CAMİ
Pendik
53 - HUDUT CADDESİ
Pendik
54 - HUDUT CADDESİ GİRİŞİ
Pendik
55 - PLEVNE CADDESİ
Pendik
56 - KARAYOLLARI SİTESİ
Pendik
57 - YENİ MAHALLE
Pendik
58 - SAPANBAĞLARI
Pendik
59 - MİTHATPAŞA CADDESİ
Pendik
60 - SANCAK KÖPRÜSÜ
Pendik
61 - PENDİK YHT İSTASYONU
Pendik