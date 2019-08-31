16Y otobüs durakları neler? İşte 16Y otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 16Y otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 16Y hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 16Y geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

16Y OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

PENDİK YHT İSTASYONU KALKIŞ

1 - PENDİK YHT İSTASYONU

Pendik

2 - YENİ MAHALLE

Pendik

3 - KARAYOLLARI SİTESİ

Pendik

4 - PLEVNE CADDESİ

Pendik

5 - HUDUT CADDESİ GİRİŞİ

Pendik

6 - HUDUT CADDESİ

Pendik

7 - TURGUTPAŞA CAMİ

Kartal

8 - CUMHURİYET

Kartal

9 - DEMOKRASİ CADDESİ

Kartal

10 - E.SENCER İÖO

Kartal

11 - KARACA SOKAK

Kartal

12 - YUNUS GARAJI

Kartal

13 - N.KEMAL CADDESİ

Kartal

14 - KARTAL LİSESİ

Kartal

15 - CENGİZ TOPEL

Kartal

16 - FAHRİ KORUTÜRK CAD.

Kartal

17 - KARAYEL SOKAK

Kartal

18 - TOPÇAMLAR SOKAK

Kartal

19 - BEYDAĞI SOKAK

Kartal

20 - KARTAL SU DEPOSU

Kartal

21 - ŞEHİT MUAMMER ÇELİK

Kartal

22 - DEVRAN SOKAK

Kartal

23 - KÖY HİZMETLERİ

Kartal

24 - ANAYURT CADDESİ

Kartal

25 - ANKARA CADDESİ

Kartal

26 - ELMALI KURAN KURSU

Kartal

27 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

Kartal

28 - SEYRANTEPE

Kartal

29 - CEVİZLİ A.İHL.

Kartal

30 - CEVİZLİ MUHTARLIK

Kartal

31 - DENİZER CADDESİ

Kartal

32 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST

Kartal

33 - ESENKENT METRO

Maltepe

34 - EMEK

Maltepe

35 - ESENYOL

Maltepe

36 - HUZUREVİ

Maltepe

37 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

38 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

39 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

40 - MAVİEVLER

Maltepe

41 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

42 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

43 - ALTINTEPE

Maltepe

44 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

45 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

46 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

47 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

48 - YENİSAHRA

Ataşehir

49 - HASTANE

Ataşehir

50 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

51 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

52 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

53 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

54 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

55 - İSFALT

Üsküdar

56 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

57 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

58 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

59 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

13 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

14 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

16 - ALTINTEPE

Maltepe

17 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

18 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

19 - MAVİ EVLER

Maltepe

20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

22 - HUZUR EVİ

Maltepe

23 - ESENYOL

Maltepe

24 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

25 - ESENKENT METRO

Maltepe

26 - L.KIRDAR EĞT.ARŞ.HST

Kartal

27 - DENİZER CADDESİ

Kartal

28 - CEVİZLİ MUHTARLIK

Kartal

29 - CEVİZLİ A.İHL.

Kartal

30 - SEYRANTEPE

Kartal

31 - ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

Kartal

32 - ELMALI KURAN KURSU

Kartal

33 - ANKARA CADDESİ

Kartal

34 - ANAYURT CADDESİ

Kartal

35 - KÖY HİZMETLERİ

Kartal

36 - DEVRAN SOKAK

Kartal

37 - ŞEHİT MUAMMER ÇELİK

Kartal

38 - KARTAL SU DEPOSU

Kartal

39 - BEYDAĞI SOKAK

Kartal

40 - TOPÇAMLAR SOKAK

Kartal

41 - KARAYEL SOKAK

Kartal

42 - FAHRİ KORUTÜRK CAD.

Kartal

43 - ÇEŞME CADDESİ

Kartal

44 - CENGİZ TOPEL

Kartal

45 - KARTAL LİSESİ

Kartal

46 - N.KEMAL CADDESİ

Kartal

47 - YUNUS GARAJI

Kartal

48 - KARACA SOKAK

Kartal

49 - E.SENCER İÖO

Kartal

50 - DEMOKRASİ CADDESİ

Kartal

51 - CUMHURİYET

Kartal

52 - TURGUTPAŞA CAMİ

Pendik

53 - HUDUT CADDESİ

Pendik

54 - HUDUT CADDESİ GİRİŞİ

Pendik

55 - PLEVNE CADDESİ

Pendik

56 - KARAYOLLARI SİTESİ

Pendik

57 - YENİ MAHALLE

Pendik

58 - SAPANBAĞLARI

Pendik

59 - MİTHATPAŞA CADDESİ

Pendik

60 - SANCAK KÖPRÜSÜ

Pendik

61 - PENDİK YHT İSTASYONU

Pendik