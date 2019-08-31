21K otobüs durakları neler? İşte 21K otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 21K otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21K hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21K geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

21K OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

KURFALI MAH. KALKIŞ

1 - KURFALI MAH.

Kartal

2 - KUYU SOKAK

Kartal

3 - MUHTARLIK

Kartal

4 - KÜLTÜR MERKEZİ

Kartal

5 - A.KAHVECİ CADDESİ

Kartal

6 - ERCAN SOKAK

Kartal

7 - KALYON SOKAK

Kartal

8 - İSMAİL DEDE CAD.

Kartal

9 - CUMHURİYET MAH.

Kartal

10 - MESLEK LİSESİ

Kartal

11 - ÇİÇEK KENT

Kartal

12 - YAKACIK SPOR

Kartal

13 - YAKACIK YOLU

Kartal

14 - İHSAN ZAKİROĞLU İÖO

Kartal

15 - ALİCANOĞLU

Kartal

16 - MARİFET SOKAK

Kartal

17 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

18 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

19 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

20 - KARTAL SANAYİ

Kartal

21 - SOĞANLIK METRO

Kartal

22 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

23 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

24 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

25 - ESENKENT METRO

Maltepe

26 - EMEK

Maltepe

27 - ESENYOL

Maltepe

28 - HUZUREVİ

Maltepe

29 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

30 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

31 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

32 - MAVİEVLER

Maltepe

33 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

34 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

35 - ALTINTEPE

Maltepe

36 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

37 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

38 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

39 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

40 - YENİSAHRA

Ataşehir

41 - HASTANE

Ataşehir

42 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

43 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

44 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

45 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

46 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

47 - İSFALT

Üsküdar

48 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

49 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

50 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

51 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

13 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

14 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

16 - ALTINTEPE

Maltepe

17 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

18 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

19 - MAVİ EVLER

Maltepe

20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

22 - HUZUR EVİ

Maltepe

23 - ESENYOL

Maltepe

24 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

25 - ESENKENT METRO

Maltepe

26 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

27 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

28 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

29 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

30 - SOĞANLIK METRO

Kartal

31 - KARTAL SANAYİ

Kartal

32 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

33 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

34 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

35 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

36 - İHSAN ZAKİROĞLU İÖO

Kartal

37 - YAKACIK YOLU

Kartal

38 - YAKACIK SPOR

Kartal

39 - ÇİÇEK KENT

Kartal

40 - MESLEK LİSESİ

Kartal

41 - CUMHURİYET MAH.

Kartal

42 - İSMAİL DEDE CAD

Kartal

43 - KALYON SOKAK

Kartal

44 - ERCAN SOKAK

Kartal

45 - A.KAHVECİ CADDESİ

Kartal

46 - KÜLTÜR MERKEZİ

Kartal

47 - MUHTARLIK

Kartal

48 - KUYU SOKAK

Kartal

49 - KURFALI MAH.

Kartal