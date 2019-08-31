21K otobüs durakları neler? İşte 21K otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 21K otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21K hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21K geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
KURFALI MAH. KALKIŞ
1 - KURFALI MAH.
Kartal
2 - KUYU SOKAK
Kartal
3 - MUHTARLIK
Kartal
4 - KÜLTÜR MERKEZİ
Kartal
5 - A.KAHVECİ CADDESİ
Kartal
6 - ERCAN SOKAK
Kartal
7 - KALYON SOKAK
Kartal
8 - İSMAİL DEDE CAD.
Kartal
9 - CUMHURİYET MAH.
Kartal
10 - MESLEK LİSESİ
Kartal
11 - ÇİÇEK KENT
Kartal
12 - YAKACIK SPOR
Kartal
13 - YAKACIK YOLU
Kartal
14 - İHSAN ZAKİROĞLU İÖO
Kartal
15 - ALİCANOĞLU
Kartal
16 - MARİFET SOKAK
Kartal
17 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
18 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
19 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
20 - KARTAL SANAYİ
Kartal
21 - SOĞANLIK METRO
Kartal
22 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
23 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
24 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
25 - ESENKENT METRO
Maltepe
26 - EMEK
Maltepe
27 - ESENYOL
Maltepe
28 - HUZUREVİ
Maltepe
29 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
30 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
31 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
32 - MAVİEVLER
Maltepe
33 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
34 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
35 - ALTINTEPE
Maltepe
36 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
37 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
38 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
39 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
40 - YENİSAHRA
Ataşehir
41 - HASTANE
Ataşehir
42 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
43 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
44 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
45 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
46 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
47 - İSFALT
Üsküdar
48 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
49 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
50 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
51 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
13 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
14 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
16 - ALTINTEPE
Maltepe
17 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
18 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
19 - MAVİ EVLER
Maltepe
20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
22 - HUZUR EVİ
Maltepe
23 - ESENYOL
Maltepe
24 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
25 - ESENKENT METRO
Maltepe
26 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
27 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
28 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
29 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
30 - SOĞANLIK METRO
Kartal
31 - KARTAL SANAYİ
Kartal
32 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
33 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
34 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
35 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
36 - İHSAN ZAKİROĞLU İÖO
Kartal
37 - YAKACIK YOLU
Kartal
38 - YAKACIK SPOR
Kartal
39 - ÇİÇEK KENT
Kartal
40 - MESLEK LİSESİ
Kartal
41 - CUMHURİYET MAH.
Kartal
42 - İSMAİL DEDE CAD
Kartal
43 - KALYON SOKAK
Kartal
44 - ERCAN SOKAK
Kartal
45 - A.KAHVECİ CADDESİ
Kartal
46 - KÜLTÜR MERKEZİ
Kartal
47 - MUHTARLIK
Kartal
48 - KUYU SOKAK
Kartal
49 - KURFALI MAH.
Kartal