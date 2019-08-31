21U otobüs durakları neler? İşte 21U otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 21U otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21U hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21U geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
UĞURMUMCU KALKIŞ
1 - UĞURMUMCU
Kartal
2 - YUNUS EMRE
Kartal
3 - YARENLER
Kartal
4 - F.S.M.CADDESİ
Kartal
5 - ÖZ BARBAROS
Kartal
6 - AYDINLAR SİTESİ
Kartal
7 - ADNAN KAHVECİ
Kartal
8 - BİNGÖL SİTESİ
Kartal
9 - ŞEHİTLER CAMİİ
Kartal
10 - ÇAMLIK
Kartal
11 - UĞUR MUMCU SİTESİ
Kartal
12 - GÜZELEVLER
Kartal
13 - BULVAR
Kartal
14 - GÜLBAĞ SOKAK
Kartal
15 - AYDOS YOLU
Kartal
16 - DARÜŞŞAFAKA
Kartal
17 - YAKACIK
Kartal
18 - YAKACIK ÇOCUK HAST.
Kartal
19 - ATATÜRK CADDESİ
Kartal
20 - SOĞANLIK MEZARLIĞI
Kartal
21 - SAFA CAMİİ
Kartal
22 - SOĞANLIK
Kartal
23 - MİLLET CADDESİ
Kartal
24 - ÜLKÜ BORA İÖO.
Kartal
25 - YAHYA KEMAL B. PARKI
Kartal
26 - Ş. OKTAY KARAKELLE
Kartal
27 - YENİ MAHALLE
Kartal
28 - SOĞANLIK METRO
Kartal
29 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
30 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
31 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
32 - ESENKENT METRO
Maltepe
33 - EMEK
Maltepe
34 - ESENYOL
Maltepe
35 - HUZUREVİ
Maltepe
36 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
37 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
38 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
39 - MAVİEVLER
Maltepe
40 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
41 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
42 - ALTINTEPE
Maltepe
43 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
44 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
45 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
46 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
47 - YENİSAHRA
Ataşehir
48 - HASTANE
Ataşehir
49 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
50 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
51 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
52 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
53 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
54 - İSFALT
Üsküdar
55 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
56 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
57 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
58 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
13 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
14 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
16 - ALTINTEPE
Maltepe
17 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
18 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
19 - MAVİ EVLER
Maltepe
20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
22 - HUZUR EVİ
Maltepe
23 - ESENYOL
Maltepe
24 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
25 - ESENKENT METRO
Maltepe
26 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
27 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
28 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
29 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
30 - YENİ MAHALLE
Kartal
31 - Ş. OKTAY KARAKELLE
Kartal
32 - YAHYA KEMAL B. PARKI
Kartal
33 - ÜLKÜ BORA İÖO.
Kartal
34 - ORTA MAHALLE
Kartal
35 - SOĞANLIK
Kartal
36 - SAFA CAMİİ
Kartal
37 - SOĞANLIK MEZARLIĞI
Kartal
38 - ATATÜRK CADDESİ
Kartal
39 - YAKACIK ÇOCUK HAST.
Kartal
40 - YAKACIK LİSESİ
Kartal
41 - YAKACIK
Kartal
42 - DARÜŞŞAFAKA
Kartal
43 - AYDOS YOLU
Kartal
44 - ORMAN SOKAK
Kartal
45 - GÜLBAĞ SOKAK
Kartal
46 - BULVAR
Kartal
47 - GÜZELEVLER
Kartal
48 - UĞUR MUMCU SİTESİ
Kartal
49 - ÇAMLIK
Kartal
50 - ŞEHİTLER CAMİİ
Kartal
51 - BİNGÖL SİTESİ
Kartal
52 - ADNAN KAHVECİ
Kartal
53 - AYDINLAR SİTESİ
Kartal
54 - ÖZ BARBAROS
Kartal
55 - F.S.M.CADDESİ
Kartal
56 - YARENLER
Kartal
57 - YUNUS EMRE
Kartal
58 - UĞURMUMCU
Kartal