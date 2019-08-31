21U otobüs durakları neler? İşte 21U otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 21U otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 21U hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 21U geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

21U OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

UĞURMUMCU KALKIŞ

1 - UĞURMUMCU

Kartal

2 - YUNUS EMRE

Kartal

3 - YARENLER

Kartal

4 - F.S.M.CADDESİ

Kartal

5 - ÖZ BARBAROS

Kartal

6 - AYDINLAR SİTESİ

Kartal

7 - ADNAN KAHVECİ

Kartal

8 - BİNGÖL SİTESİ

Kartal

9 - ŞEHİTLER CAMİİ

Kartal

10 - ÇAMLIK

Kartal

11 - UĞUR MUMCU SİTESİ

Kartal

12 - GÜZELEVLER

Kartal

13 - BULVAR

Kartal

14 - GÜLBAĞ SOKAK

Kartal

15 - AYDOS YOLU

Kartal

16 - DARÜŞŞAFAKA

Kartal

17 - YAKACIK

Kartal

18 - YAKACIK ÇOCUK HAST.

Kartal

19 - ATATÜRK CADDESİ

Kartal

20 - SOĞANLIK MEZARLIĞI

Kartal

21 - SAFA CAMİİ

Kartal

22 - SOĞANLIK

Kartal

23 - MİLLET CADDESİ

Kartal

24 - ÜLKÜ BORA İÖO.

Kartal

25 - YAHYA KEMAL B. PARKI

Kartal

26 - Ş. OKTAY KARAKELLE

Kartal

27 - YENİ MAHALLE

Kartal

28 - SOĞANLIK METRO

Kartal

29 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

30 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

31 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

32 - ESENKENT METRO

Maltepe

33 - EMEK

Maltepe

34 - ESENYOL

Maltepe

35 - HUZUREVİ

Maltepe

36 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

37 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

38 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

39 - MAVİEVLER

Maltepe

40 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

41 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

42 - ALTINTEPE

Maltepe

43 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

44 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

45 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

46 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

47 - YENİSAHRA

Ataşehir

48 - HASTANE

Ataşehir

49 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

50 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

51 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

52 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

53 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

54 - İSFALT

Üsküdar

55 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

56 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

57 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

58 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

13 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

14 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

16 - ALTINTEPE

Maltepe

17 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

18 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

19 - MAVİ EVLER

Maltepe

20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

22 - HUZUR EVİ

Maltepe

23 - ESENYOL

Maltepe

24 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

25 - ESENKENT METRO

Maltepe

26 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

27 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

28 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

29 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

30 - YENİ MAHALLE

Kartal

31 - Ş. OKTAY KARAKELLE

Kartal

32 - YAHYA KEMAL B. PARKI

Kartal

33 - ÜLKÜ BORA İÖO.

Kartal

34 - ORTA MAHALLE

Kartal

35 - SOĞANLIK

Kartal

36 - SAFA CAMİİ

Kartal

37 - SOĞANLIK MEZARLIĞI

Kartal

38 - ATATÜRK CADDESİ

Kartal

39 - YAKACIK ÇOCUK HAST.

Kartal

40 - YAKACIK LİSESİ

Kartal

41 - YAKACIK

Kartal

42 - DARÜŞŞAFAKA

Kartal

43 - AYDOS YOLU

Kartal

44 - ORMAN SOKAK

Kartal

45 - GÜLBAĞ SOKAK

Kartal

46 - BULVAR

Kartal

47 - GÜZELEVLER

Kartal

48 - UĞUR MUMCU SİTESİ

Kartal

49 - ÇAMLIK

Kartal

50 - ŞEHİTLER CAMİİ

Kartal

51 - BİNGÖL SİTESİ

Kartal

52 - ADNAN KAHVECİ

Kartal

53 - AYDINLAR SİTESİ

Kartal

54 - ÖZ BARBAROS

Kartal

55 - F.S.M.CADDESİ

Kartal

56 - YARENLER

Kartal

57 - YUNUS EMRE

Kartal

58 - UĞURMUMCU

Kartal