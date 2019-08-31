22RE otobüs durakları neler? İşte 22RE otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 22RE otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 22RE hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 22RE geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

22RE OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

FATİH SULTAN MEHMET KALKIŞ

1 - FATİH SULTAN MEHMET

Sarıyer

2 - DUMLUPINAR OKULU

Sarıyer

3 - BİLGİ SOKAK

Sarıyer

4 - FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ

Sarıyer

5 - KAVŞAK

Sarıyer

6 - İSKİ

Sarıyer

7 - KANLIKAVAK

Sarıyer

8 - BAL SOKAK

Sarıyer

9 - KANLIKAVAK YOLU

Sarıyer

10 - POSTA YOLU

Sarıyer

11 - MEYDAN

Sarıyer

12 - REŞİTPAŞA

Sarıyer

13 - GÖRME ENGELLİLER OKULU

Sarıyer

14 - TUNCAY ARTUN CAD.

Sarıyer

15 - FIRAT SOKAK

Sarıyer

16 - İETT MEMUR EVLERİ

Sarıyer

17 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI

Sarıyer

18 - İSTİNYE BAYIRI

Sarıyer

19 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

20 - MÜŞİR FUAT PAŞA

Sarıyer

21 - EMİRGAN

Sarıyer

22 - ÇINARALTI

Sarıyer

23 - BOYACIKÖY

Sarıyer

24 - BALTALİMANI

Sarıyer

25 - BALTALİMANI HAST.

Sarıyer

26 - NECİPBEY BAĞI

Sarıyer

27 - RUMELİ HİSARI

Sarıyer

28 - AŞİYAN

Beşiktaş

29 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Beşiktaş

30 - KÜÇÜK BEBEK

Beşiktaş

31 - BEBEK

Beşiktaş

32 - ÇAMLIBAHÇE

Beşiktaş

33 - ARNAVUTKÖY

Beşiktaş

34 - KOLEJ

Beşiktaş

35 - KURUÇEŞME

Beşiktaş

36 - MUALLİM NACİ CADDESİ

Beşiktaş

37 - ŞİFA YURDU

Beşiktaş

38 - ORTAKÖY

Beşiktaş

39 - KABATAŞ ERKEK LİSE

Beşiktaş

40 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

41 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

42 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

43 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ

1 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

2 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT

Beşiktaş

3 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

4 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

5 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

6 - KABATAŞ ERKEK LİSE

Beşiktaş

7 - ORTAKÖY

Beşiktaş

8 - ŞİFA YURDU

Beşiktaş

9 - MUALLİM NACİ CADDESİ

Beşiktaş

10 - KURUÇEŞME

Beşiktaş

11 - KOLEJ

Beşiktaş

12 - ARNAVUTKÖY

Beşiktaş

13 - ÇAMLIBAHÇE

Beşiktaş

14 - BEBEK

Beşiktaş

15 - KÜÇÜK BEBEK

Beşiktaş

16 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Beşiktaş

17 - AŞİYAN

Sarıyer

18 - RUMELİ HİSARI

Sarıyer

19 - NECİPBEY BAĞI

Sarıyer

20 - BALTALİMANI

Sarıyer

21 - BOYACIKÖY

Sarıyer

22 - ÇINARALTI

Sarıyer

23 - EMİRGAN

Sarıyer

24 - MÜŞİR FUAT PAŞA

Sarıyer

25 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

26 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

27 - İSTİNYE BAYIRI

Sarıyer

28 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI

Sarıyer

29 - ENKA ATIŞ POLİGONU

Sarıyer

30 - BORSA İSTANBUL

Sarıyer

31 - İETT MEMUR EVLERİ

Sarıyer

32 - FIRAT SOKAK

Sarıyer

33 - TUNCAY ARTUN CAD.

Sarıyer

34 - GÖRME ENGELLİLER OKULU

Sarıyer

35 - REŞİTPAŞA

Sarıyer

36 - MEYDAN

Sarıyer

37 - POSTA YOLU

Sarıyer

38 - KANLIKAVAK YOLU

Sarıyer

39 - BAL SOKAK

Sarıyer

40 - KANLIKAVAK

Sarıyer

41 - İSKİ

Sarıyer

42 - KAVŞAK

Sarıyer

43 - FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ

Sarıyer

44 - BİLGİ SOKAK

Sarıyer

45 - DUMLUPINAR OKULU

Sarıyer

46 - FATİH SULTAN MEHMET

Sarıyer