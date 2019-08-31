22RE otobüs durakları neler? İşte 22RE otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 22RE otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 22RE hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 22RE geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
FATİH SULTAN MEHMET KALKIŞ
1 - FATİH SULTAN MEHMET
Sarıyer
2 - DUMLUPINAR OKULU
Sarıyer
3 - BİLGİ SOKAK
Sarıyer
4 - FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
Sarıyer
5 - KAVŞAK
Sarıyer
6 - İSKİ
Sarıyer
7 - KANLIKAVAK
Sarıyer
8 - BAL SOKAK
Sarıyer
9 - KANLIKAVAK YOLU
Sarıyer
10 - POSTA YOLU
Sarıyer
11 - MEYDAN
Sarıyer
12 - REŞİTPAŞA
Sarıyer
13 - GÖRME ENGELLİLER OKULU
Sarıyer
14 - TUNCAY ARTUN CAD.
Sarıyer
15 - FIRAT SOKAK
Sarıyer
16 - İETT MEMUR EVLERİ
Sarıyer
17 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI
Sarıyer
18 - İSTİNYE BAYIRI
Sarıyer
19 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
20 - MÜŞİR FUAT PAŞA
Sarıyer
21 - EMİRGAN
Sarıyer
22 - ÇINARALTI
Sarıyer
23 - BOYACIKÖY
Sarıyer
24 - BALTALİMANI
Sarıyer
25 - BALTALİMANI HAST.
Sarıyer
26 - NECİPBEY BAĞI
Sarıyer
27 - RUMELİ HİSARI
Sarıyer
28 - AŞİYAN
Beşiktaş
29 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Beşiktaş
30 - KÜÇÜK BEBEK
Beşiktaş
31 - BEBEK
Beşiktaş
32 - ÇAMLIBAHÇE
Beşiktaş
33 - ARNAVUTKÖY
Beşiktaş
34 - KOLEJ
Beşiktaş
35 - KURUÇEŞME
Beşiktaş
36 - MUALLİM NACİ CADDESİ
Beşiktaş
37 - ŞİFA YURDU
Beşiktaş
38 - ORTAKÖY
Beşiktaş
39 - KABATAŞ ERKEK LİSE
Beşiktaş
40 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
41 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
42 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
43 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ
1 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
2 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT
Beşiktaş
3 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
4 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
5 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
6 - KABATAŞ ERKEK LİSE
Beşiktaş
7 - ORTAKÖY
Beşiktaş
8 - ŞİFA YURDU
Beşiktaş
9 - MUALLİM NACİ CADDESİ
Beşiktaş
10 - KURUÇEŞME
Beşiktaş
11 - KOLEJ
Beşiktaş
12 - ARNAVUTKÖY
Beşiktaş
13 - ÇAMLIBAHÇE
Beşiktaş
14 - BEBEK
Beşiktaş
15 - KÜÇÜK BEBEK
Beşiktaş
16 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Beşiktaş
17 - AŞİYAN
Sarıyer
18 - RUMELİ HİSARI
Sarıyer
19 - NECİPBEY BAĞI
Sarıyer
20 - BALTALİMANI
Sarıyer
21 - BOYACIKÖY
Sarıyer
22 - ÇINARALTI
Sarıyer
23 - EMİRGAN
Sarıyer
24 - MÜŞİR FUAT PAŞA
Sarıyer
25 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
26 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
27 - İSTİNYE BAYIRI
Sarıyer
28 - İSTİNYE BAYIRI KAVŞAĞI
Sarıyer
29 - ENKA ATIŞ POLİGONU
Sarıyer
30 - BORSA İSTANBUL
Sarıyer
31 - İETT MEMUR EVLERİ
Sarıyer
32 - FIRAT SOKAK
Sarıyer
33 - TUNCAY ARTUN CAD.
Sarıyer
34 - GÖRME ENGELLİLER OKULU
Sarıyer
35 - REŞİTPAŞA
Sarıyer
36 - MEYDAN
Sarıyer
37 - POSTA YOLU
Sarıyer
38 - KANLIKAVAK YOLU
Sarıyer
39 - BAL SOKAK
Sarıyer
40 - KANLIKAVAK
Sarıyer
41 - İSKİ
Sarıyer
42 - KAVŞAK
Sarıyer
43 - FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
Sarıyer
44 - BİLGİ SOKAK
Sarıyer
45 - DUMLUPINAR OKULU
Sarıyer
46 - FATİH SULTAN MEHMET
Sarıyer