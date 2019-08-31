251 otobüs durakları neler? İşte 251 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 251 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 251 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 251 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
PENDİK KALKIŞ
1 - PENDİK
Pendik
2 - PENDİK İDO İSKELESİ
Pendik
3 - PALMİYE
Pendik
4 - PENDİK DEVLET HASTANESİ
Pendik
5 - SANCAK KÖPRÜSÜ
Pendik
6 - PENDİK YHT İSTASYONU
Pendik
7 - SANAYİ SİTESİ
Pendik
8 - ZÜMRÜT CADDESİ
Pendik
9 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
10 - SAFAŞ
Kartal
11 - VERGİ DAİRESİ
Kartal
12 - KERESTECİLER
Kartal
13 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
14 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
15 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
16 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
17 - KARTAL SANAYİ
Kartal
18 - SOĞANLIK METRO
Kartal
19 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
20 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
21 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
22 - ESENKENT METRO
Maltepe
23 - EMEK
Maltepe
24 - ESENYOL
Maltepe
25 - HUZUREVİ
Maltepe
26 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
27 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
28 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
29 - MAVİEVLER
Maltepe
30 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
31 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
32 - ALTINTEPE
Maltepe
33 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
34 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
35 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
36 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
37 - YENİSAHRA
Ataşehir
38 - HASTANE
Ataşehir
39 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
40 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
41 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Üsküdar
42 - KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Beşiktaş
43 - ALİ SAMİYEN
Şişli
44 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
45 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
46 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
3 - ALİ SAMİ YEN
Şişli
4 - KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Şişli
5 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Üsküdar
6 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
7 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
8 - HASTANE
Kadıköy
9 - YENİSAHRA
Kadıköy
10 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
11 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
12 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
13 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
14 - ALTINTEPE
Maltepe
15 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
16 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
17 - MAVİ EVLER
Maltepe
18 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
19 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
20 - HUZUR EVİ
Maltepe
21 - ESENYOL
Maltepe
22 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
23 - ESENKENT METRO
Maltepe
24 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
25 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
26 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
27 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
28 - SOĞANLIK METRO
Kartal
29 - KARTAL SANAYİ
Kartal
30 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
31 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
32 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
33 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
34 - KERESTECİLER
Kartal
35 - VERGİ DAİRESİ
Pendik
36 - SAFAŞ
Pendik
37 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
38 - SANAYİ SİTESİ
Pendik
39 - PENDİK YHT İSTASYONU
Pendik
40 - SANCAK KÖPRÜSÜ
Pendik
41 - PENDİK DEVLET HAST.
Pendik
42 - PALMİYE
Pendik
43 - PENDİK MARİNA
Pendik
44 - PENDİK İDO İSKELESİ
Pendik
45 - PENDİK
Pendik