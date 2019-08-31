251 otobüs durakları neler? İşte 251 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 251 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 251 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 251 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

251 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

PENDİK KALKIŞ

1 - PENDİK

Pendik

2 - PENDİK İDO İSKELESİ

Pendik

3 - PALMİYE

Pendik

4 - PENDİK DEVLET HASTANESİ

Pendik

5 - SANCAK KÖPRÜSÜ

Pendik

6 - PENDİK YHT İSTASYONU

Pendik

7 - SANAYİ SİTESİ

Pendik

8 - ZÜMRÜT CADDESİ

Pendik

9 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

10 - SAFAŞ

Kartal

11 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

12 - KERESTECİLER

Kartal

13 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

14 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

15 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

16 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

17 - KARTAL SANAYİ

Kartal

18 - SOĞANLIK METRO

Kartal

19 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

20 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

21 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

22 - ESENKENT METRO

Maltepe

23 - EMEK

Maltepe

24 - ESENYOL

Maltepe

25 - HUZUREVİ

Maltepe

26 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

27 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

28 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

29 - MAVİEVLER

Maltepe

30 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

31 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

32 - ALTINTEPE

Maltepe

33 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

34 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

35 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

36 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

37 - YENİSAHRA

Ataşehir

38 - HASTANE

Ataşehir

39 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

40 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

41 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Üsküdar

42 - KÖPRÜLÜ KAVŞAK

Beşiktaş

43 - ALİ SAMİYEN

Şişli

44 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

45 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

46 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

3 - ALİ SAMİ YEN

Şişli

4 - KÖPRÜLÜ KAVŞAK

Şişli

5 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Üsküdar

6 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

7 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

8 - HASTANE

Kadıköy

9 - YENİSAHRA

Kadıköy

10 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

11 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

12 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

13 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

14 - ALTINTEPE

Maltepe

15 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

16 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

17 - MAVİ EVLER

Maltepe

18 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

19 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

20 - HUZUR EVİ

Maltepe

21 - ESENYOL

Maltepe

22 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

23 - ESENKENT METRO

Maltepe

24 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

25 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

26 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

27 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

28 - SOĞANLIK METRO

Kartal

29 - KARTAL SANAYİ

Kartal

30 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

31 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

32 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

33 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

34 - KERESTECİLER

Kartal

35 - VERGİ DAİRESİ

Pendik

36 - SAFAŞ

Pendik

37 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

38 - SANAYİ SİTESİ

Pendik

39 - PENDİK YHT İSTASYONU

Pendik

40 - SANCAK KÖPRÜSÜ

Pendik

41 - PENDİK DEVLET HAST.

Pendik

42 - PALMİYE

Pendik

43 - PENDİK MARİNA

Pendik

44 - PENDİK İDO İSKELESİ

Pendik

45 - PENDİK

Pendik