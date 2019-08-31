319 otobüs durakları neler? İşte 319 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 319 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 319 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 319 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ
1 - ÜSKÜDAR CADDESİ
Ataşehir
2 - YEDPA
Ataşehir
3 - MİMAR SİNAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Ataşehir
4 - KELEBEK SOKAK
Ataşehir
5 - SELVİ SOKAK
Ataşehir
6 - ATLAS SOKAK
Ataşehir
7 - KAYIŞDAĞI MAHALLESİ
Ataşehir
8 - DÖRTYOL
Ataşehir
9 - FATİH CAMİİ
Ataşehir
10 - KAYIŞDAĞI MAH. MUH.
Ataşehir
11 - USLU CADDESİ
Ataşehir
12 - ERDEM SİTESİ
Ataşehir
13 - İSMEK
Ataşehir
14 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU
Ataşehir
15 - GÜMRÜK ÜST KAPI
Ataşehir
16 - İETT GARAJI
Ataşehir
17 - İETT LOJMANLARI
Ataşehir
18 - ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
19 - FEVZİPAŞA
Ataşehir
20 - MESKENLER
Ataşehir
21 - KÜÇÜKBAKKALKÖY
Ataşehir
22 - NURİ CINGILLIOĞLU LİSESİ
Ataşehir
23 - YENİ YOL
Ataşehir
24 - İÇERENKÖY
Ataşehir
25 - İÇERENKÖY MEZARLIĞI
Ataşehir
26 - HALİL ATAMAVCI İLOKULU
Ataşehir
27 - BOSTANCI SANAYİİ
Ataşehir
28 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
29 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
30 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
31 - YENİSAHRA
Ataşehir
32 - HASTANE
Ataşehir
33 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
34 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
35 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
36 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
37 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
38 - İSFALT
Üsküdar
39 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
40 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
41 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
42 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - HAMZA YERLİKAYA
Kadıköy
3 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
5 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
7 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
8 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
9 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
11 - HASTANE
Kadıköy
12 - YENİSAHRA
Kadıköy
13 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
14 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
15 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
17 - BOSTANCI SANAYİİ
Ataşehir
18 - HALİL ATAMAVCI İLOKULU
Ataşehir
19 - İÇERENKÖY MEZARLIĞI
Ataşehir
20 - İÇERENKÖY
Ataşehir
21 - YENİ YOL
Ataşehir
22 - NURİ CINGILLIOĞLU LİSESİ
Ataşehir
23 - MESKENLER
Ataşehir
24 - FEVZİPAŞA
Ataşehir
25 - ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ
Ataşehir
26 - İETT LOJMANLARI
Ataşehir
27 - İETT GARAJI
Ataşehir
28 - GÜMRÜK ÜST KAPI
Ataşehir
29 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU
Ataşehir
30 - İSMEK
Ataşehir
31 - KAYIŞDAĞI YOLU
Ataşehir
32 - KAYIŞDAĞI MAH. MUH.
Ataşehir
33 - FATİH CAMİİ
Ataşehir
34 - DÖRTYOL
Ataşehir
35 - KAYIŞDAĞI MAHALLESİ
Ataşehir
36 - ATLAS SOKAK
Ataşehir
37 - SELVİ SOKAK
Ataşehir
38 - KELEBEK SOKAK
Ataşehir
39 - MİMAR SİNAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Ataşehir
40 - YEDPA
Ataşehir
41 - ÜSKÜDAR CADDESİ
Ataşehir