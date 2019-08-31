319 otobüs durakları neler? İşte 319 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 319 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 319 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 319 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

319 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ

1 - ÜSKÜDAR CADDESİ

Ataşehir

2 - YEDPA

Ataşehir

3 - MİMAR SİNAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Ataşehir

4 - KELEBEK SOKAK

Ataşehir

5 - SELVİ SOKAK

Ataşehir

6 - ATLAS SOKAK

Ataşehir

7 - KAYIŞDAĞI MAHALLESİ

Ataşehir

8 - DÖRTYOL

Ataşehir

9 - FATİH CAMİİ

Ataşehir

10 - KAYIŞDAĞI MAH. MUH.

Ataşehir

11 - USLU CADDESİ

Ataşehir

12 - ERDEM SİTESİ

Ataşehir

13 - İSMEK

Ataşehir

14 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU

Ataşehir

15 - GÜMRÜK ÜST KAPI

Ataşehir

16 - İETT GARAJI

Ataşehir

17 - İETT LOJMANLARI

Ataşehir

18 - ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

19 - FEVZİPAŞA

Ataşehir

20 - MESKENLER

Ataşehir

21 - KÜÇÜKBAKKALKÖY

Ataşehir

22 - NURİ CINGILLIOĞLU LİSESİ

Ataşehir

23 - YENİ YOL

Ataşehir

24 - İÇERENKÖY

Ataşehir

25 - İÇERENKÖY MEZARLIĞI

Ataşehir

26 - HALİL ATAMAVCI İLOKULU

Ataşehir

27 - BOSTANCI SANAYİİ

Ataşehir

28 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

29 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

30 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

31 - YENİSAHRA

Ataşehir

32 - HASTANE

Ataşehir

33 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

34 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

35 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

36 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

37 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

38 - İSFALT

Üsküdar

39 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

40 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

41 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

42 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - HAMZA YERLİKAYA

Kadıköy

3 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

4 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

5 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

6 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

7 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

8 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

9 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

10 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

11 - HASTANE

Kadıköy

12 - YENİSAHRA

Kadıköy

13 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

14 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

15 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

16 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

17 - BOSTANCI SANAYİİ

Ataşehir

18 - HALİL ATAMAVCI İLOKULU

Ataşehir

19 - İÇERENKÖY MEZARLIĞI

Ataşehir

20 - İÇERENKÖY

Ataşehir

21 - YENİ YOL

Ataşehir

22 - NURİ CINGILLIOĞLU LİSESİ

Ataşehir

23 - MESKENLER

Ataşehir

24 - FEVZİPAŞA

Ataşehir

25 - ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Ataşehir

26 - İETT LOJMANLARI

Ataşehir

27 - İETT GARAJI

Ataşehir

28 - GÜMRÜK ÜST KAPI

Ataşehir

29 - KAYIŞDAĞI İLKOKULU

Ataşehir

30 - İSMEK

Ataşehir

31 - KAYIŞDAĞI YOLU

Ataşehir

32 - KAYIŞDAĞI MAH. MUH.

Ataşehir

33 - FATİH CAMİİ

Ataşehir

34 - DÖRTYOL

Ataşehir

35 - KAYIŞDAĞI MAHALLESİ

Ataşehir

36 - ATLAS SOKAK

Ataşehir

37 - SELVİ SOKAK

Ataşehir

38 - KELEBEK SOKAK

Ataşehir

39 - MİMAR SİNAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Ataşehir

40 - YEDPA

Ataşehir

41 - ÜSKÜDAR CADDESİ

Ataşehir