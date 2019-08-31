36L otobüs durakları neler? İşte 36L otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 36L otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 36L hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 36L geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
MESCİD-İ SELAM KALKIŞ
1 - MESCİD-İ SELAM
Sultangazi
2 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ
Sultangazi
3 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ
Sultangazi
4 - MESCİD-İ SELAM
Sultangazi
5 - MALKOÇOĞLU
Sultangazi
6 - İSMETPAŞA MAHALLESİ
Sultangazi
7 - AKŞEMSETTİN CAMİİ
Sultangazi
8 - 141. SOKAK
Sultangazi
9 - 1.CEBECİ CAD.
Sultangazi
10 - CEBECİ İÖO.
Sultangazi
11 - ATATÜRK BULVARI
Sultangazi
12 - SULTANGAZİ BELEDİYE
Sultangazi
13 - CEBECİ MAHALLESİ
Sultangazi
14 - HÜKÜMET KONAĞI
Sultangazi
15 - HALK EKMEK FAB.
Sultangazi
16 - MİMAR SİNAN BULVARI
Sultangazi
17 - TUZ DEPOSU
Sultangazi
18 - YUNUS EMRE MAH.
Sultangazi
19 - ADEM YAVUZ
Sultangazi
20 - SARIKENT SİTESİ
Sultangazi
21 - KARAYOLLARI MAH.
Gaziosmanpaşa
22 - AVRUPA KONUTLARI
Gaziosmanpaşa
23 - ABDİ İPEKÇİ CAD.
Gaziosmanpaşa
24 - SPOR TESİSİ
Gaziosmanpaşa
25 - SEYRANTEPE YOLU
Sarıyer
26 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Kağıthane
27 - 4.LEVENT
Kağıthane
28 - FABRİKALAR
Şişli
29 - LEVENT
Şişli
30 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
31 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
32 - BALMUMCU
Beşiktaş
33 - DARPHANE
Beşiktaş
34 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
35 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
36 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
37 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ
1 - BEŞİKTAŞ İSKELE
Beşiktaş
2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
3 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
4 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
5 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
6 - DARPHANE
Beşiktaş
7 - BALMUMCU
Beşiktaş
8 - Z.KUYU METROBÜS 1
Beşiktaş
9 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - FABRİKALAR
Beşiktaş
12 - 4.LEVENT
Beşiktaş
13 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Beşiktaş
14 - SEYRANTEPE YOLU
Beşiktaş
15 - TÜRK TELEKOM STADYUMU
Sarıyer
16 - SU KEMERİ
Sultangazi
17 - SPOR TESİSİ
Gaziosmanpaşa
18 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
19 - AVRUPA KONUTLARI
Gaziosmanpaşa
20 - AVRUPA KONUT 3. KAPI
Gaziosmanpaşa
21 - KARAYOLLARI MAH.
Gaziosmanpaşa
22 - SARIKENT SİTESİ
Sultangazi
23 - ADEM YAVUZ
Sultangazi
24 - YUNUS EMRE MAH.
Sultangazi
25 - TUZ DEPOSU
Sultangazi
26 - MİMAR SİNAN BULVARI
Sultangazi
27 - HALK EKMEK FAB.
Sultangazi
28 - HÜKÜMET KONAĞI
Sultangazi
29 - CEBECİ KÖYÜ YOLU
Sultangazi
30 - CEBECİ MAHALLESİ
Sultangazi
31 - HUZUR
Sultangazi
32 - CEBECİ MUHTARLIK
Sultangazi
33 - 1.CEBECİ CAD.
Sultangazi
34 - İBRAHİM YILDIZ
Sultangazi
35 - İSMETPAŞA MAHALLESİ
Sultangazi
36 - HAYIRLIOĞLU CAMİ
Sultangazi
37 - MESCİD-İ SELAM
Sultangazi