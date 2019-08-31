36L otobüs durakları neler? İşte 36L otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 36L otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 36L hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 36L geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

36L OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

MESCİD-İ SELAM KALKIŞ

1 - MESCİD-İ SELAM

Sultangazi

2 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ

Sultangazi

3 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ

Sultangazi

4 - MESCİD-İ SELAM

Sultangazi

5 - MALKOÇOĞLU

Sultangazi

6 - İSMETPAŞA MAHALLESİ

Sultangazi

7 - AKŞEMSETTİN CAMİİ

Sultangazi

8 - 141. SOKAK

Sultangazi

9 - 1.CEBECİ CAD.

Sultangazi

10 - CEBECİ İÖO.

Sultangazi

11 - ATATÜRK BULVARI

Sultangazi

12 - SULTANGAZİ BELEDİYE

Sultangazi

13 - CEBECİ MAHALLESİ

Sultangazi

14 - HÜKÜMET KONAĞI

Sultangazi

15 - HALK EKMEK FAB.

Sultangazi

16 - MİMAR SİNAN BULVARI

Sultangazi

17 - TUZ DEPOSU

Sultangazi

18 - YUNUS EMRE MAH.

Sultangazi

19 - ADEM YAVUZ

Sultangazi

20 - SARIKENT SİTESİ

Sultangazi

21 - KARAYOLLARI MAH.

Gaziosmanpaşa

22 - AVRUPA KONUTLARI

Gaziosmanpaşa

23 - ABDİ İPEKÇİ CAD.

Gaziosmanpaşa

24 - SPOR TESİSİ

Gaziosmanpaşa

25 - SEYRANTEPE YOLU

Sarıyer

26 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Kağıthane

27 - 4.LEVENT

Kağıthane

28 - FABRİKALAR

Şişli

29 - LEVENT

Şişli

30 - ZİNCİRLİKUYU

Şişli

31 - Z.KUYU METROBÜS

Şişli

32 - BALMUMCU

Beşiktaş

33 - DARPHANE

Beşiktaş

34 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

35 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

36 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

37 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ İSKELE KALKIŞ

1 - BEŞİKTAŞ İSKELE

Beşiktaş

2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

3 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

4 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

5 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

6 - DARPHANE

Beşiktaş

7 - BALMUMCU

Beşiktaş

8 - Z.KUYU METROBÜS 1

Beşiktaş

9 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

10 - LEVENT

Beşiktaş

11 - FABRİKALAR

Beşiktaş

12 - 4.LEVENT

Beşiktaş

13 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Beşiktaş

14 - SEYRANTEPE YOLU

Beşiktaş

15 - TÜRK TELEKOM STADYUMU

Sarıyer

16 - SU KEMERİ

Sultangazi

17 - SPOR TESİSİ

Gaziosmanpaşa

18 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

19 - AVRUPA KONUTLARI

Gaziosmanpaşa

20 - AVRUPA KONUT 3. KAPI

Gaziosmanpaşa

21 - KARAYOLLARI MAH.

Gaziosmanpaşa

22 - SARIKENT SİTESİ

Sultangazi

23 - ADEM YAVUZ

Sultangazi

24 - YUNUS EMRE MAH.

Sultangazi

25 - TUZ DEPOSU

Sultangazi

26 - MİMAR SİNAN BULVARI

Sultangazi

27 - HALK EKMEK FAB.

Sultangazi

28 - HÜKÜMET KONAĞI

Sultangazi

29 - CEBECİ KÖYÜ YOLU

Sultangazi

30 - CEBECİ MAHALLESİ

Sultangazi

31 - HUZUR

Sultangazi

32 - CEBECİ MUHTARLIK

Sultangazi

33 - 1.CEBECİ CAD.

Sultangazi

34 - İBRAHİM YILDIZ

Sultangazi

35 - İSMETPAŞA MAHALLESİ

Sultangazi

36 - HAYIRLIOĞLU CAMİ

Sultangazi

37 - MESCİD-İ SELAM

Sultangazi