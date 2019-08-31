40T otobüs durakları neler? İşte 40T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 40T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 40T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 40T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

40T OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

İSTİNYE DEREİÇİ KALKIŞ

1 - İSTİNYE DEREİÇİ

Sarıyer

2 - B BLOK

Sarıyer

3 - İSTİNYE SİTELER

Sarıyer

4 - İSTİNYE SİTELER

Sarıyer

5 - BOĞAZİÇİ SİTESİ

Sarıyer

6 - BALABANDEREE

Sarıyer

7 - KAPLICALAR

Sarıyer

8 - İSTİNYE MERKEZ

Sarıyer

9 - NESLİŞAH SULTAN CAMİİ

Sarıyer

10 - TERSANE

Sarıyer

11 - MÜŞİR FUAT PAŞA

Sarıyer

12 - EMİRGAN

Sarıyer

13 - ÇINARALTI

Sarıyer

14 - BOYACIKÖY

Sarıyer

15 - BALTALİMANI

Sarıyer

16 - BALTALİMANI HAST.

Sarıyer

17 - NECİPBEY BAĞI

Sarıyer

18 - RUMELİ HİSARI

Sarıyer

19 - AŞİYAN

Beşiktaş

20 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Beşiktaş

21 - KÜÇÜK BEBEK

Beşiktaş

22 - BEBEK

Beşiktaş

23 - ÇAMLIBAHÇE

Beşiktaş

24 - ARNAVUTKÖY

Beşiktaş

25 - KOLEJ

Beşiktaş

26 - KURUÇEŞME

Beşiktaş

27 - MUALLİM NACİ CADDESİ

Beşiktaş

28 - ŞİFA YURDU

Beşiktaş

29 - ORTAKÖY

Beşiktaş

30 - KABATAŞ ERKEK LİSE

Beşiktaş

31 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

32 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

33 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

34 - BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİT

Beşiktaş

35 - AKARETLER

Beşiktaş

36 - BEŞİKTAŞ STADYUMU

Beşiktaş

37 - D.BAHÇE GAZHANE CD.

Şişli

38 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

39 - GÜMÜŞSUYU

Beyoğlu

40 - PARK OTEL

Beyoğlu

PARK OTEL KALKIŞ

1 - PARK OTEL

Beyoğlu

2 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

3 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT

Beşiktaş

4 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

5 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

6 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

7 - KABATAŞ ERKEK LİSE

Beşiktaş

8 - ORTAKÖY

Beşiktaş

9 - ŞİFA YURDU

Beşiktaş

10 - MUALLİM NACİ CADDESİ

Beşiktaş

11 - KURUÇEŞME

Beşiktaş

12 - KOLEJ

Beşiktaş

13 - ARNAVUTKÖY

Beşiktaş

14 - ÇAMLIBAHÇE

Beşiktaş

15 - BEBEK

Beşiktaş

16 - KÜÇÜK BEBEK

Beşiktaş

17 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Beşiktaş

18 - AŞİYAN

Sarıyer

19 - RUMELİ HİSARI

Sarıyer

20 - NECİPBEY BAĞI

Sarıyer

21 - BALTALİMANI

Sarıyer

22 - BOYACIKÖY

Sarıyer

23 - ÇINARALTI

Sarıyer

24 - EMİRGAN

Sarıyer

25 - MÜŞİR FUAT PAŞA

Sarıyer

26 - TOKMAK BURNU

Sarıyer

27 - İSTİNYE MERKEZ

Sarıyer

28 - KAPLICALAR

Sarıyer

29 - BALABANDEREE

Sarıyer

30 - BOĞAZİÇİ SİTESİ

Sarıyer

31 - İSTİNYE SİTELERİ

Sarıyer

32 - B.BLOK

Sarıyer

33 - İSTİNYE DEREİÇİ

Sarıyer