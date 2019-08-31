40T otobüs durakları neler? İşte 40T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 40T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 40T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 40T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
İSTİNYE DEREİÇİ KALKIŞ
1 - İSTİNYE DEREİÇİ
Sarıyer
2 - B BLOK
Sarıyer
3 - İSTİNYE SİTELER
Sarıyer
4 - İSTİNYE SİTELER
Sarıyer
5 - BOĞAZİÇİ SİTESİ
Sarıyer
6 - BALABANDEREE
Sarıyer
7 - KAPLICALAR
Sarıyer
8 - İSTİNYE MERKEZ
Sarıyer
9 - NESLİŞAH SULTAN CAMİİ
Sarıyer
10 - TERSANE
Sarıyer
11 - MÜŞİR FUAT PAŞA
Sarıyer
12 - EMİRGAN
Sarıyer
13 - ÇINARALTI
Sarıyer
14 - BOYACIKÖY
Sarıyer
15 - BALTALİMANI
Sarıyer
16 - BALTALİMANI HAST.
Sarıyer
17 - NECİPBEY BAĞI
Sarıyer
18 - RUMELİ HİSARI
Sarıyer
19 - AŞİYAN
Beşiktaş
20 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Beşiktaş
21 - KÜÇÜK BEBEK
Beşiktaş
22 - BEBEK
Beşiktaş
23 - ÇAMLIBAHÇE
Beşiktaş
24 - ARNAVUTKÖY
Beşiktaş
25 - KOLEJ
Beşiktaş
26 - KURUÇEŞME
Beşiktaş
27 - MUALLİM NACİ CADDESİ
Beşiktaş
28 - ŞİFA YURDU
Beşiktaş
29 - ORTAKÖY
Beşiktaş
30 - KABATAŞ ERKEK LİSE
Beşiktaş
31 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
32 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
33 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
34 - BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİT
Beşiktaş
35 - AKARETLER
Beşiktaş
36 - BEŞİKTAŞ STADYUMU
Beşiktaş
37 - D.BAHÇE GAZHANE CD.
Şişli
38 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
39 - GÜMÜŞSUYU
Beyoğlu
40 - PARK OTEL
Beyoğlu
PARK OTEL KALKIŞ
1 - PARK OTEL
Beyoğlu
2 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
3 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT
Beşiktaş
4 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
5 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
6 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
7 - KABATAŞ ERKEK LİSE
Beşiktaş
8 - ORTAKÖY
Beşiktaş
9 - ŞİFA YURDU
Beşiktaş
10 - MUALLİM NACİ CADDESİ
Beşiktaş
11 - KURUÇEŞME
Beşiktaş
12 - KOLEJ
Beşiktaş
13 - ARNAVUTKÖY
Beşiktaş
14 - ÇAMLIBAHÇE
Beşiktaş
15 - BEBEK
Beşiktaş
16 - KÜÇÜK BEBEK
Beşiktaş
17 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Beşiktaş
18 - AŞİYAN
Sarıyer
19 - RUMELİ HİSARI
Sarıyer
20 - NECİPBEY BAĞI
Sarıyer
21 - BALTALİMANI
Sarıyer
22 - BOYACIKÖY
Sarıyer
23 - ÇINARALTI
Sarıyer
24 - EMİRGAN
Sarıyer
25 - MÜŞİR FUAT PAŞA
Sarıyer
26 - TOKMAK BURNU
Sarıyer
27 - İSTİNYE MERKEZ
Sarıyer
28 - KAPLICALAR
Sarıyer
29 - BALABANDEREE
Sarıyer
30 - BOĞAZİÇİ SİTESİ
Sarıyer
31 - İSTİNYE SİTELERİ
Sarıyer
32 - B.BLOK
Sarıyer
33 - İSTİNYE DEREİÇİ
Sarıyer