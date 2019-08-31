43R otobüs durakları neler? İşte 43R otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 43R otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 43R hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 43R geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
RUMELİHİSARÜSTÜ KALKIŞ
1 - RUMELİHİSARÜSTÜ
Sarıyer
2 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
3 - NİSPETİYE
Sarıyer
4 - CENGİZ TOPEL
Beşiktaş
5 - BASIN SİTESİ
Beşiktaş
6 - ETİLER
Beşiktaş
7 - ÇARŞI
Beşiktaş
8 - AKMERKEZ
Beşiktaş
9 - ETİLER AND.M.LİS
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
12 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
13 - BALMUMCU
Beşiktaş
14 - DARPHANE
Beşiktaş
15 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
16 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
17 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
18 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
19 - AKARETLER
Beşiktaş
20 - KABATAŞ
Beyoğlu
21 - FINDIKLI
Beyoğlu
22 - KABATAŞ
Beyoğlu
KABATAŞ KALKIŞ
1 - KABATAŞ
Beyoğlu
2 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
3 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
4 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
5 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
6 - DARPHANE
Beşiktaş
7 - BALMUMCU
Beşiktaş
8 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS
Beşiktaş
9 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - ETİLER AND.M.LİS
Beşiktaş
12 - AKMERKEZ
Beşiktaş
13 - ÇARŞI
Beşiktaş
14 - ETİLER
Beşiktaş
15 - BASIN SİTESİ
Beşiktaş
16 - CENGİZ TOPEL
Beşiktaş
17 - NİSPETİYE
Beşiktaş
18 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
19 - RUMELİHİSARÜSTÜ
Sarıyer