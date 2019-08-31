500T otobüs durakları neler? İşte 500T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 500T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 500T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 500T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

500T OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ŞİFA SONDURAK KALKIŞ

1 - ŞİFA SONDURAK

Çayırova

2 - ÇİFTLİK CADDESİ

Çayırova

3 - 23 NİSAN CADDESİ

Tuzla

4 - KARAKAYA

Tuzla

5 - GÖKSUN SOKAK

Tuzla

6 - GÖNÜL SOKAK

Tuzla

7 - SUMRU SOKAK

Tuzla

8 - BAŞKAYA SOKAK

Tuzla

9 - SELİM SOKAK

Tuzla

10 - KİPTAŞ 2. ETAP

Tuzla

11 - PINAR SOKAK

Tuzla

12 - NARİN SOKAK

Tuzla

13 - KARAKOL

Tuzla

14 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ

Tuzla

15 - EMİROĞLU CADDESİ

Tuzla

16 - DEMİR SOKAK

Tuzla

17 - İNÖNÜ CADDESİ

Tuzla

18 - BUHAR SOKAK

Tuzla

19 - ALPER SOKAK

Tuzla

20 - ŞİFA MAHALLESİ

Tuzla

21 - ATATÜRK CADDESİ

Tuzla

22 - TUZLA KÖPRÜSÜ

Tuzla

23 - FABRİKALAR

Tuzla

24 - HÜRRİYET CADDESİ

Tuzla

25 - İÇMELER İSTASYON

Tuzla

26 - İÇMELER KÖPRÜSÜ

Tuzla

27 - AYDINTEPE İSTASYON

Tuzla

28 - ESENYALI SAPAĞI

Tuzla

29 - YANYOL CADDESİ

Pendik

30 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ

Pendik

31 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2

Pendik

32 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1

Pendik

33 - KAYNARCA

Pendik

34 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

35 - SAFAŞ

Kartal

36 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

37 - KERESTECİLER

Kartal

38 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

39 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

40 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

41 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

42 - KARTAL SANAYİ

Kartal

43 - SOĞANLIK METRO

Kartal

44 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

45 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

46 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

47 - ESENKENT METRO

Maltepe

48 - EMEK

Maltepe

49 - ESENYOL

Maltepe

50 - HUZUREVİ

Maltepe

51 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

52 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

53 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

54 - MAVİEVLER

Maltepe

55 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

56 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

57 - ALTINTEPE

Maltepe

58 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

59 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

60 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

61 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

62 - 4.LEVENT

Beşiktaş

63 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Beşiktaş

64 - SEYRANTEPE YOLU

Beşiktaş

65 - TÜRK TELEKOM STADYUMU

Sarıyer

66 - NURTEPE-VİYADÜK

Eyüpsultan

67 - NİŞANGAH

Kağıthane

68 - CEMAL KAMACI

Kağıthane

69 - ÇIKSALIN

Beyoğlu

70 - BADEMLİK

Beyoğlu

71 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL

Beyoğlu

72 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

73 - EDİRNEKAPI TRAMVAY

Eyüpsultan

74 - EDİRNEKAPI KALEBOYU

Eyüpsultan

75 - TOPKAPI ALT GEÇİT

Fatih

76 - TOPKPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

77 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

78 - ZEYTİNBURNU ÇIRPICI

Bakırköy

ZEYTİNBURNU ÇIRPICI KALKIŞ

1 - ZEYTİNBURNU ÇIRPICI

Bakırköy

2 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

3 - TOPKPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

4 - TOPKAPI ALT GEÇİT

Fatih

5 - EDİRNEKAPI KALEBOYU

Eyüpsultan

6 - EDİRNEKAPI SURDIŞI

Eyüpsultan

7 - ŞEHİTLİK

Eyüpsultan

8 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

9 - HALICIOĞLU 3

Beyoğlu

10 - OKMEYDANI

Kağıthane

11 - NURTEPE-VİYADÜK

Eyüpsultan

12 - AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

Eyüpsultan

13 - SEYRANTEPE YOLU

Sarıyer

14 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Kağıthane

15 - 4.LEVENT

Kağıthane

16 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

17 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

18 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

19 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

20 - ALTINTEPE

Maltepe

21 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

22 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

23 - MAVİ EVLER

Maltepe

24 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

25 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

26 - HUZUR EVİ

Maltepe

27 - ESENYOL

Maltepe

28 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

29 - ESENKENT METRO

Maltepe

30 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

31 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

32 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

33 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

34 - SOĞANLIK METRO

Kartal

35 - KARTAL SANAYİ

Kartal

36 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

37 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

38 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

39 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

40 - KERESTECİLER

Kartal

41 - VERGİ DAİRESİ

Pendik

42 - SAFAŞ

Pendik

43 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

44 - MEHMETALİ TUNGA CAMİİ

Pendik

45 - TAVŞANTEPE METRO

Pendik

46 - KARADENİZ CADDESİ

Pendik

47 - KAYNARCA

Pendik

48 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1

Pendik

49 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2

Pendik

50 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ

Pendik

51 - ESENYALI SAPAĞI

Tuzla

52 - AYDINTEPE İSTASYON

Tuzla

53 - İÇMELER KÖPRÜSÜ

Tuzla

54 - İÇMELER İSTASYON

Tuzla

55 - HÜRRİYET CADDESİ

Tuzla

56 - FABRİKALAR

Tuzla

57 - TUZLA KÖPRÜSÜ

Tuzla

58 - ATATÜRK CADDESİ

Tuzla

59 - ŞİFA MAHALLESİ

Tuzla

60 - ALPER SOKAK

Tuzla

61 - BUHAR SOKAK

Tuzla

62 - İNÖNÜ CADDESİ

Tuzla

63 - DEMİR SOKAK

Tuzla

64 - EMİROĞLU CADDESİ

Tuzla

65 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ

Tuzla

66 - KARAKOL

Tuzla

67 - NARİN SOKAK

Tuzla

68 - PINAR SOKAK

Tuzla

69 - KİPTAŞ 2. ETAP

Tuzla

70 - SELİM SOKAK

Tuzla

71 - BAŞKAYA SOKAK

Tuzla

72 - SUMRU SOKAK

Tuzla

73 - GÖNÜL SOKAK

Tuzla

74 - GÖKSUN SOKAK

Tuzla

75 - KARAKAYA

Tuzla

76 - 23 NİSAN CADDESİ

Tuzla

77 - ÇİFTLİK CADDESİ

Çayırova

78 - ŞİFA SONDURAK

Çayırova