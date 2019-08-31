500T otobüs durakları neler? İşte 500T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 500T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 500T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 500T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ŞİFA SONDURAK KALKIŞ
1 - ŞİFA SONDURAK
Çayırova
2 - ÇİFTLİK CADDESİ
Çayırova
3 - 23 NİSAN CADDESİ
Tuzla
4 - KARAKAYA
Tuzla
5 - GÖKSUN SOKAK
Tuzla
6 - GÖNÜL SOKAK
Tuzla
7 - SUMRU SOKAK
Tuzla
8 - BAŞKAYA SOKAK
Tuzla
9 - SELİM SOKAK
Tuzla
10 - KİPTAŞ 2. ETAP
Tuzla
11 - PINAR SOKAK
Tuzla
12 - NARİN SOKAK
Tuzla
13 - KARAKOL
Tuzla
14 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ
Tuzla
15 - EMİROĞLU CADDESİ
Tuzla
16 - DEMİR SOKAK
Tuzla
17 - İNÖNÜ CADDESİ
Tuzla
18 - BUHAR SOKAK
Tuzla
19 - ALPER SOKAK
Tuzla
20 - ŞİFA MAHALLESİ
Tuzla
21 - ATATÜRK CADDESİ
Tuzla
22 - TUZLA KÖPRÜSÜ
Tuzla
23 - FABRİKALAR
Tuzla
24 - HÜRRİYET CADDESİ
Tuzla
25 - İÇMELER İSTASYON
Tuzla
26 - İÇMELER KÖPRÜSÜ
Tuzla
27 - AYDINTEPE İSTASYON
Tuzla
28 - ESENYALI SAPAĞI
Tuzla
29 - YANYOL CADDESİ
Pendik
30 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ
Pendik
31 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2
Pendik
32 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1
Pendik
33 - KAYNARCA
Pendik
34 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
35 - SAFAŞ
Kartal
36 - VERGİ DAİRESİ
Kartal
37 - KERESTECİLER
Kartal
38 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
39 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
40 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
41 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
42 - KARTAL SANAYİ
Kartal
43 - SOĞANLIK METRO
Kartal
44 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
45 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
46 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
47 - ESENKENT METRO
Maltepe
48 - EMEK
Maltepe
49 - ESENYOL
Maltepe
50 - HUZUREVİ
Maltepe
51 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
52 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
53 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
54 - MAVİEVLER
Maltepe
55 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
56 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
57 - ALTINTEPE
Maltepe
58 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
59 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
60 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
61 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
62 - 4.LEVENT
Beşiktaş
63 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Beşiktaş
64 - SEYRANTEPE YOLU
Beşiktaş
65 - TÜRK TELEKOM STADYUMU
Sarıyer
66 - NURTEPE-VİYADÜK
Eyüpsultan
67 - NİŞANGAH
Kağıthane
68 - CEMAL KAMACI
Kağıthane
69 - ÇIKSALIN
Beyoğlu
70 - BADEMLİK
Beyoğlu
71 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL
Beyoğlu
72 - AYVANSARAY
Eyüpsultan
73 - EDİRNEKAPI TRAMVAY
Eyüpsultan
74 - EDİRNEKAPI KALEBOYU
Eyüpsultan
75 - TOPKAPI ALT GEÇİT
Fatih
76 - TOPKPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
77 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
78 - ZEYTİNBURNU ÇIRPICI
Bakırköy
ZEYTİNBURNU ÇIRPICI KALKIŞ
1 - ZEYTİNBURNU ÇIRPICI
Bakırköy
2 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
3 - TOPKPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
4 - TOPKAPI ALT GEÇİT
Fatih
5 - EDİRNEKAPI KALEBOYU
Eyüpsultan
6 - EDİRNEKAPI SURDIŞI
Eyüpsultan
7 - ŞEHİTLİK
Eyüpsultan
8 - AYVANSARAY
Eyüpsultan
9 - HALICIOĞLU 3
Beyoğlu
10 - OKMEYDANI
Kağıthane
11 - NURTEPE-VİYADÜK
Eyüpsultan
12 - AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
Eyüpsultan
13 - SEYRANTEPE YOLU
Sarıyer
14 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Kağıthane
15 - 4.LEVENT
Kağıthane
16 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
17 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
18 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
19 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
20 - ALTINTEPE
Maltepe
21 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
22 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
23 - MAVİ EVLER
Maltepe
24 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
25 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
26 - HUZUR EVİ
Maltepe
27 - ESENYOL
Maltepe
28 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
29 - ESENKENT METRO
Maltepe
30 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
31 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
32 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
33 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
34 - SOĞANLIK METRO
Kartal
35 - KARTAL SANAYİ
Kartal
36 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
37 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
38 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
39 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
40 - KERESTECİLER
Kartal
41 - VERGİ DAİRESİ
Pendik
42 - SAFAŞ
Pendik
43 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
44 - MEHMETALİ TUNGA CAMİİ
Pendik
45 - TAVŞANTEPE METRO
Pendik
46 - KARADENİZ CADDESİ
Pendik
47 - KAYNARCA
Pendik
48 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1
Pendik
49 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2
Pendik
50 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ
Pendik
51 - ESENYALI SAPAĞI
Tuzla
52 - AYDINTEPE İSTASYON
Tuzla
53 - İÇMELER KÖPRÜSÜ
Tuzla
54 - İÇMELER İSTASYON
Tuzla
55 - HÜRRİYET CADDESİ
Tuzla
56 - FABRİKALAR
Tuzla
57 - TUZLA KÖPRÜSÜ
Tuzla
58 - ATATÜRK CADDESİ
Tuzla
59 - ŞİFA MAHALLESİ
Tuzla
60 - ALPER SOKAK
Tuzla
61 - BUHAR SOKAK
Tuzla
62 - İNÖNÜ CADDESİ
Tuzla
63 - DEMİR SOKAK
Tuzla
64 - EMİROĞLU CADDESİ
Tuzla
65 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ
Tuzla
66 - KARAKOL
Tuzla
67 - NARİN SOKAK
Tuzla
68 - PINAR SOKAK
Tuzla
69 - KİPTAŞ 2. ETAP
Tuzla
70 - SELİM SOKAK
Tuzla
71 - BAŞKAYA SOKAK
Tuzla
72 - SUMRU SOKAK
Tuzla
73 - GÖNÜL SOKAK
Tuzla
74 - GÖKSUN SOKAK
Tuzla
75 - KARAKAYA
Tuzla
76 - 23 NİSAN CADDESİ
Tuzla
77 - ÇİFTLİK CADDESİ
Çayırova
78 - ŞİFA SONDURAK
Çayırova