522ST otobüs durakları neler? İşte 522ST otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 522ST otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 522ST hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 522ST geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

522ST OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ

1 - SULTANBEYLİ PERONLAR

Pendik

2 - EŞREF BİTLİS BULVARI

Pendik

3 - BULVAR GİRİŞİ

Pendik

4 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI

Sultanbeyli

5 - AKŞEMSETTİN

Sultanbeyli

6 - ÇİÇEKLİ

Sultanbeyli

7 - SANAYİ

Sultanbeyli

8 - ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU

Sultanbeyli

9 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ

Sultanbeyli

10 - ŞEHİT ERDEM DİKER

Sultanbeyli

11 - MECİDİYE

Sultanbeyli

12 - KARATAY

Sultanbeyli

13 - TURGUT REİS

Sultanbeyli

14 - BAĞLIK

Sultanbeyli

15 - FATİH BULVARI

Sultanbeyli

16 - SULTANÇEŞME

Sultanbeyli

17 - SULTANBEYLİ MERKEZ

Sultanbeyli

18 - ÇİFTLİK

Sultanbeyli

19 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI

Sultanbeyli

20 - DUMLUPINAR

Sultanbeyli

21 - HASANPAŞA

Sultanbeyli

22 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

23 - BAKKAL

Sancaktepe

24 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

25 - OSMANGAZİ SAPAĞI

Sancaktepe

26 - SAMANDIRA

Sancaktepe

27 - E.MESLEK LİSESİ

Sancaktepe

28 - SAMANDIRA LİSESİ

Sancaktepe

29 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

30 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

31 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

32 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

33 - ARA SOKAK

Sancaktepe

34 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

35 - SARIGAZİ MERKEZ

Sancaktepe

36 - ESKİ ANKARA CADDESİ

Sancaktepe

37 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

38 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

39 - ÇAMLIK

Çekmeköy

40 - ÇEKMEKÖY METRO

Çekmeköy

41 - PLAZALAR

Çekmeköy

42 - SERİNDERE

Çekmeköy

43 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI

Çekmeköy

44 - HUZUR MAHALLESİ

Çekmeköy

45 - ŞİLE YOLU

Çekmeköy

46 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

47 - FABRİKALAR

Şişli

48 - LEVENT

Şişli

49 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE

Şişli

50 - ESENTEPE

Şişli

51 - ALİ SAMİYEN

Şişli

52 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

53 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

54 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli

2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

3 - ALİ SAMİ YEN

Şişli

4 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

5 - LEVENT

Beşiktaş

6 - FABRİKALAR

Beşiktaş

7 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

8 - HUZUR MAHALLESİ

Ümraniye

9 - SERİNDERE

Ümraniye

10 - PLAZALAR

Ümraniye

11 - MADENLER

Ümraniye

12 - ÇAMLIK

Sancaktepe

13 - GÜLBAHÇE SOKAK

Sancaktepe

14 - MECLİS MAHALLESİ

Sancaktepe

15 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK

Sancaktepe

16 - SARIGAZİ KÖYİÇİ

Sancaktepe

17 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU

Sancaktepe

18 - ARA SOKAK

Sancaktepe

19 - KUĞU SOKAK

Sancaktepe

20 - ALTINORDU CADDESİ

Sancaktepe

21 - BABÜRŞAH CADDESİ

Sancaktepe

22 - SANCAKTEPE EMNİYET

Sancaktepe

23 - SAMANDIRA KÜLTÜR MER

Sancaktepe

24 - SAMANDIRA

Sancaktepe

25 - SARDUNYA EVLERİ

Sancaktepe

26 - BAKKAL

Sancaktepe

27 - ŞEHİT SELİM TOPAL

Sancaktepe

28 - HASANPAŞA

Sultanbeyli

29 - MESCİDİ AKSA CAMİİ

Sultanbeyli

30 - DUMLUPINAR

Sultanbeyli

31 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI

Sultanbeyli

32 - ÇİFTLİK

Sultanbeyli

33 - SULTANBEYLİ MERKEZ

Sultanbeyli

34 - SULTANÇEŞME

Sultanbeyli

35 - FATİH BULVARI

Sultanbeyli

36 - BAĞLIK

Sultanbeyli

37 - TURGUT REİS

Sultanbeyli

38 - KARATAY

Sultanbeyli

39 - MECİDİYE

Sultanbeyli

40 - ŞEHİT ERDEM DİKER

Sultanbeyli

41 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ

Sultanbeyli

42 - SANAYİ

Sultanbeyli

43 - ÇİÇEKLİ

Sultanbeyli

44 - AKŞEMSETTİN

Sultanbeyli

45 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI

Sultanbeyli

46 - BULVAR GİRİŞİ

Sultanbeyli

47 - EŞREF BİTLİS BULVARI

Sultanbeyli

48 - SULTANBEYLİ PERONLAR

Pendik