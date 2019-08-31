522ST otobüs durakları neler? İşte 522ST otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 522ST otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 522ST hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 522ST geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ
1 - SULTANBEYLİ PERONLAR
Pendik
2 - EŞREF BİTLİS BULVARI
Pendik
3 - BULVAR GİRİŞİ
Pendik
4 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI
Sultanbeyli
5 - AKŞEMSETTİN
Sultanbeyli
6 - ÇİÇEKLİ
Sultanbeyli
7 - SANAYİ
Sultanbeyli
8 - ŞEHİT VAHİT KAŞÇIOĞLU
Sultanbeyli
9 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ
Sultanbeyli
10 - ŞEHİT ERDEM DİKER
Sultanbeyli
11 - MECİDİYE
Sultanbeyli
12 - KARATAY
Sultanbeyli
13 - TURGUT REİS
Sultanbeyli
14 - BAĞLIK
Sultanbeyli
15 - FATİH BULVARI
Sultanbeyli
16 - SULTANÇEŞME
Sultanbeyli
17 - SULTANBEYLİ MERKEZ
Sultanbeyli
18 - ÇİFTLİK
Sultanbeyli
19 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI
Sultanbeyli
20 - DUMLUPINAR
Sultanbeyli
21 - HASANPAŞA
Sultanbeyli
22 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
23 - BAKKAL
Sancaktepe
24 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
25 - OSMANGAZİ SAPAĞI
Sancaktepe
26 - SAMANDIRA
Sancaktepe
27 - E.MESLEK LİSESİ
Sancaktepe
28 - SAMANDIRA LİSESİ
Sancaktepe
29 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
30 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
31 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
32 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
33 - ARA SOKAK
Sancaktepe
34 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
35 - SARIGAZİ MERKEZ
Sancaktepe
36 - ESKİ ANKARA CADDESİ
Sancaktepe
37 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
38 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
39 - ÇAMLIK
Çekmeköy
40 - ÇEKMEKÖY METRO
Çekmeköy
41 - PLAZALAR
Çekmeköy
42 - SERİNDERE
Çekmeköy
43 - ÇEKMEKÖY BELEDİYE SAPAĞI
Çekmeköy
44 - HUZUR MAHALLESİ
Çekmeköy
45 - ŞİLE YOLU
Çekmeköy
46 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
47 - FABRİKALAR
Şişli
48 - LEVENT
Şişli
49 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE
Şişli
50 - ESENTEPE
Şişli
51 - ALİ SAMİYEN
Şişli
52 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
53 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
54 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli
2 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
3 - ALİ SAMİ YEN
Şişli
4 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
5 - LEVENT
Beşiktaş
6 - FABRİKALAR
Beşiktaş
7 - KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
8 - HUZUR MAHALLESİ
Ümraniye
9 - SERİNDERE
Ümraniye
10 - PLAZALAR
Ümraniye
11 - MADENLER
Ümraniye
12 - ÇAMLIK
Sancaktepe
13 - GÜLBAHÇE SOKAK
Sancaktepe
14 - MECLİS MAHALLESİ
Sancaktepe
15 - SANCAKTEPE KAYMAKAMLIK
Sancaktepe
16 - SARIGAZİ KÖYİÇİ
Sancaktepe
17 - 60.YIL SARIGAZİ ORTAOKULU
Sancaktepe
18 - ARA SOKAK
Sancaktepe
19 - KUĞU SOKAK
Sancaktepe
20 - ALTINORDU CADDESİ
Sancaktepe
21 - BABÜRŞAH CADDESİ
Sancaktepe
22 - SANCAKTEPE EMNİYET
Sancaktepe
23 - SAMANDIRA KÜLTÜR MER
Sancaktepe
24 - SAMANDIRA
Sancaktepe
25 - SARDUNYA EVLERİ
Sancaktepe
26 - BAKKAL
Sancaktepe
27 - ŞEHİT SELİM TOPAL
Sancaktepe
28 - HASANPAŞA
Sultanbeyli
29 - MESCİDİ AKSA CAMİİ
Sultanbeyli
30 - DUMLUPINAR
Sultanbeyli
31 - F.S.MEHMET MEZARLIĞI
Sultanbeyli
32 - ÇİFTLİK
Sultanbeyli
33 - SULTANBEYLİ MERKEZ
Sultanbeyli
34 - SULTANÇEŞME
Sultanbeyli
35 - FATİH BULVARI
Sultanbeyli
36 - BAĞLIK
Sultanbeyli
37 - TURGUT REİS
Sultanbeyli
38 - KARATAY
Sultanbeyli
39 - MECİDİYE
Sultanbeyli
40 - ŞEHİT ERDEM DİKER
Sultanbeyli
41 - ŞEHİT İHSAN YILDIZ
Sultanbeyli
42 - SANAYİ
Sultanbeyli
43 - ÇİÇEKLİ
Sultanbeyli
44 - AKŞEMSETTİN
Sultanbeyli
45 - ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI
Sultanbeyli
46 - BULVAR GİRİŞİ
Sultanbeyli
47 - EŞREF BİTLİS BULVARI
Sultanbeyli
48 - SULTANBEYLİ PERONLAR
Pendik