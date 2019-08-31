559C otobüs durakları neler? İşte 559C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 559C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 559C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 559C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
RUMELİHİSARÜSTÜ KALKIŞ
1 - RUMELİHİSARÜSTÜ
Sarıyer
2 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
3 - NİSPETİYE
Sarıyer
4 - CENGİZ TOPEL
Beşiktaş
5 - BASIN SİTESİ
Beşiktaş
6 - ETİLER
Beşiktaş
7 - ÇARŞI
Beşiktaş
8 - AKMERKEZ
Beşiktaş
9 - ETİLER AND.M.LİS
Beşiktaş
10 - LEVENT
Beşiktaş
11 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
12 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
13 - BALMUMCU
Beşiktaş
14 - DARPHANE
Beşiktaş
15 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
16 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
17 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
18 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
19 - AKARETLER
Beşiktaş
20 - BEŞİKTAŞ STADYUMU
Beşiktaş
21 - D.BAHÇE GAZHANE CD.
Şişli
22 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
23 - GÜMÜŞSUYU
Beyoğlu
24 - PARK OTEL
Beyoğlu
PARK OTEL KALKIŞ
1 - PARK OTEL
Beyoğlu
2 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
3 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
4 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
5 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
6 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
7 - DARPHANE
Beşiktaş
8 - BALMUMCU
Beşiktaş
9 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS
Beşiktaş
10 - ZİNCİRLİKUYU
Beşiktaş
11 - LEVENT
Beşiktaş
12 - ETİLER AND.M.LİS
Beşiktaş
13 - AKMERKEZ
Beşiktaş
14 - ÇARŞI
Beşiktaş
15 - ETİLER
Beşiktaş
16 - BASIN SİTESİ
Beşiktaş
17 - CENGİZ TOPEL
Beşiktaş
18 - NİSPETİYE
Beşiktaş
19 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
20 - RUMELİHİSARÜSTÜ
Sarıyer