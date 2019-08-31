559C otobüs durakları neler? İşte 559C otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 559C otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 559C hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 559C geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

559C OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

RUMELİHİSARÜSTÜ KALKIŞ

1 - RUMELİHİSARÜSTÜ

Sarıyer

2 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

3 - NİSPETİYE

Sarıyer

4 - CENGİZ TOPEL

Beşiktaş

5 - BASIN SİTESİ

Beşiktaş

6 - ETİLER

Beşiktaş

7 - ÇARŞI

Beşiktaş

8 - AKMERKEZ

Beşiktaş

9 - ETİLER AND.M.LİS

Beşiktaş

10 - LEVENT

Beşiktaş

11 - ZİNCİRLİKUYU

Şişli

12 - Z.KUYU METROBÜS

Şişli

13 - BALMUMCU

Beşiktaş

14 - DARPHANE

Beşiktaş

15 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

16 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

17 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

18 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

19 - AKARETLER

Beşiktaş

20 - BEŞİKTAŞ STADYUMU

Beşiktaş

21 - D.BAHÇE GAZHANE CD.

Şişli

22 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

23 - GÜMÜŞSUYU

Beyoğlu

24 - PARK OTEL

Beyoğlu

PARK OTEL KALKIŞ

1 - PARK OTEL

Beyoğlu

2 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

3 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

4 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

5 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

6 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

7 - DARPHANE

Beşiktaş

8 - BALMUMCU

Beşiktaş

9 - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS

Beşiktaş

10 - ZİNCİRLİKUYU

Beşiktaş

11 - LEVENT

Beşiktaş

12 - ETİLER AND.M.LİS

Beşiktaş

13 - AKMERKEZ

Beşiktaş

14 - ÇARŞI

Beşiktaş

15 - ETİLER

Beşiktaş

16 - BASIN SİTESİ

Beşiktaş

17 - CENGİZ TOPEL

Beşiktaş

18 - NİSPETİYE

Beşiktaş

19 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

20 - RUMELİHİSARÜSTÜ

Sarıyer