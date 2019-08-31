76E otobüs durakları neler? İşte Bahçeşehir – Taksim Ekspresi 76E otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 76E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 76E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.
BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞTAN:
1 - BOĞAZKÖY SON DURAK
Başakşehir
2 - 11.CADDE
Başakşehir
3 - MİMARLAR SİTESİ
Başakşehir
4 - İÇKENT
Başakşehir
5 - KARDELEN EVLERİ
Başakşehir
6 - ATATÜRK BULVARI
Başakşehir
7 - BOĞAZKÖY GİRİŞİ
Esenyurt
8 - ESENKENT
Esenyurt
9 - TALATPAŞA CADDESİ
Esenyurt
10 - ESENKENT CAMİİ
Esenyurt
11 - S.DEMİREL BULVARI
Esenyurt
12 - MENEKŞE EVLERİ
Esenyurt
13 - VEDAT ALTUN SOKAK
Esenyurt
14 - BATI KAPISI
Başakşehir
15 - KUZEY BATI KAPISI
Başakşehir
16 - FUNDA 1
Başakşehir
17 - DÜDEN 8
Başakşehir
18 - TORTUM
Başakşehir
19 - DÜDEN 5-6-7
Başakşehir
20 - DÜDEN 1-2-3-4
Başakşehir
21 - MANAVGAT
Başakşehir
22 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
23 - GÜL
Başakşehir
24 - BAHÇEŞEHİR MERKEZ
Başakşehir
25 - GÜL
Başakşehir
26 - BAHÇEŞEHİR CAMİ
Başakşehir
27 - GÖLET
Başakşehir
28 - ALAÇAYIR
Başakşehir
29 - KARŞIYAKA
Başakşehir
30 - GÖLYAKA
Başakşehir
31 - ISPARTAKULE
Başakşehir
32 - ÇORUH SOKAK
Avcılar
33 - FIRAT CADDESİ
Avcılar
34 - BİZİMEVLER 1
Avcılar
35 - ISPARTAKULE BLOKLARI
Avcılar
36 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ
Avcılar
37 - ŞEHİT ŞERİFE BACI Lİ
Avcılar
38 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ
Avcılar
39 - KOZA EVLERİ YOLU
Avcılar
40 - BİR İSTANBUL SİTESİ
Avcılar
41 - BİZİMEVLER GEÇİT
Avcılar
42 - ULUBATLI
Fatih
43 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
44 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
45 - OĞUZHAN
Fatih
46 - İSKENDERPAŞA
Fatih
47 - AKSARAY
Fatih
48 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
49 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
50 - VEFA
Fatih
51 - UNKAPANI
Fatih
52 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
53 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
54 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
55 - TARLABAŞI
Beyoğlu
56 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
57 - GÜMÜŞSUYU PERON
Beyoğlu