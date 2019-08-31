76E otobüs durakları neler? İşte Bahçeşehir – Taksim Ekspresi 76E otobüs hattı geçtiği duraklar ve izlediği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 76E otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 76E hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip.



BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞTAN:

1 - BOĞAZKÖY SON DURAK

Başakşehir

2 - 11.CADDE

Başakşehir

3 - MİMARLAR SİTESİ

Başakşehir

4 - İÇKENT

Başakşehir

5 - KARDELEN EVLERİ

Başakşehir

6 - ATATÜRK BULVARI

Başakşehir

7 - BOĞAZKÖY GİRİŞİ

Esenyurt

8 - ESENKENT

Esenyurt

9 - TALATPAŞA CADDESİ

Esenyurt

10 - ESENKENT CAMİİ

Esenyurt

11 - S.DEMİREL BULVARI

Esenyurt

12 - MENEKŞE EVLERİ

Esenyurt

13 - VEDAT ALTUN SOKAK

Esenyurt

14 - BATI KAPISI

Başakşehir

15 - KUZEY BATI KAPISI

Başakşehir

16 - FUNDA 1

Başakşehir

17 - DÜDEN 8

Başakşehir

18 - TORTUM

Başakşehir

19 - DÜDEN 5-6-7

Başakşehir

20 - DÜDEN 1-2-3-4

Başakşehir

21 - MANAVGAT

Başakşehir

22 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

23 - GÜL

Başakşehir

24 - BAHÇEŞEHİR MERKEZ

Başakşehir

25 - GÜL

Başakşehir

26 - BAHÇEŞEHİR CAMİ

Başakşehir

27 - GÖLET

Başakşehir

28 - ALAÇAYIR

Başakşehir

29 - KARŞIYAKA

Başakşehir

30 - GÖLYAKA

Başakşehir

31 - ISPARTAKULE

Başakşehir

32 - ÇORUH SOKAK

Avcılar

33 - FIRAT CADDESİ

Avcılar

34 - BİZİMEVLER 1

Avcılar

35 - ISPARTAKULE BLOKLARI

Avcılar

36 - ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ

Avcılar

37 - ŞEHİT ŞERİFE BACI Lİ

Avcılar

38 - ABDİ İPEKÇİ CADDESİ

Avcılar

39 - KOZA EVLERİ YOLU

Avcılar

40 - BİR İSTANBUL SİTESİ

Avcılar

41 - BİZİMEVLER GEÇİT

Avcılar

42 - ULUBATLI

Fatih

43 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

44 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

45 - OĞUZHAN

Fatih

46 - İSKENDERPAŞA

Fatih

47 - AKSARAY

Fatih

48 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

49 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

50 - VEFA

Fatih

51 - UNKAPANI

Fatih

52 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

53 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

54 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

55 - TARLABAŞI

Beyoğlu

56 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

57 - GÜMÜŞSUYU PERON

Beyoğlu