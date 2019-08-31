89T otobüs durakları neler? İşte 89T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 89T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 89T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 89T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

89T OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

ATAKENT MAHALLESİ KALKIŞ

1 - ATAKENT MAHALLESİ

Küçükçekmece

2 - HALKALI STADI

Küçükçekmece

3 - C.KAPISI

Küçükçekmece

4 - DOĞA PARKI

Küçükçekmece

5 - KARDELEN

Küçükçekmece

6 - NERGİZ

Küçükçekmece

7 - KUZEY KAPISI

Küçükçekmece

8 - ATAKENT 3.ETAP

Küçükçekmece

9 - LALE

Küçükçekmece

10 - GÜL

Küçükçekmece

11 - 2.ETAP KONUTLARI

Küçükçekmece

12 - KUŞLAR TEPESİ

Küçükçekmece

13 - ÇİÇEKLİ VADİ

Küçükçekmece

14 - ANA OKULU

Küçükçekmece

15 - ALARKO BLOKLARI

Küçükçekmece

16 - OLYMPİAKENT

Küçükçekmece

17 - AĞAÇLI

Küçükçekmece

18 - TOKİ 3. BÖLGE

Küçükçekmece

19 - LALE ŞEHİR

Küçükçekmece

20 - ÇİMENTEPE

Küçükçekmece

21 - DEFNE 1.EVLERİ

Küçükçekmece

22 - KUTLUTAŞ BLOKLARI

Küçükçekmece

23 - 19.SOKAK

Küçükçekmece

24 - İKİTELLİ CADDESİ

Küçükçekmece

25 - HALKALI YOLU

Küçükçekmece

26 - SELÇUKLU CADDESİ

Küçükçekmece

27 - NAYMAN MAHALLESİ

Küçükçekmece

28 - TİCARET LİSESİ

Küçükçekmece

29 - CUMHURİYET CADDESİ

Küçükçekmece

30 - MALAZGİRT CADDESİ

Küçükçekmece

31 - 1.ETAP KONUTLARI

Küçükçekmece

32 - ŞEHİT SERDAR GÖKBAYRAK

Küçükçekmece

33 - İKİTELLİ KÖPRÜSÜ

Küçükçekmece

34 - İKİTELLİ KÖPRÜSÜ

Bağcılar

35 - SANAYİ MAHALLESİ

Bağcılar

36 - 15 TEMMUZ MAH.

Bağcılar

37 - PİRİREİS

Bağcılar

38 - ATEŞTUĞLA

Bağcılar

39 - İNÖNÜ CADDESİ

Bağcılar

40 - KARACAOĞLAN İÖO

Bağcılar

41 - YEL DEĞİRMENİ

Bağcılar

42 - GÖZTEPE MEYDANI

Bağcılar

43 - MUAZ BİN CEBEL CAMİİ

Bağcılar

44 - FATİH MAHALLESİ

Bağcılar

45 - FATİH MAH. YANYOL

Bağcılar

46 - KEMALPAŞA MAHALLESİ

Bağcılar

47 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Bağcılar

48 - TUNA MAHALLESİ

Esenler

49 - MEHMET AKİF ERSOY CD

Esenler

50 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

51 - KAZIM KARABEKİR MAH.

Esenler

52 - ULUBATLI

Fatih

53 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

54 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

55 - OĞUZHAN

Fatih

56 - İSKENDERPAŞA

Fatih

57 - AKSARAY

Fatih

58 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

59 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

60 - VEFA

Fatih

61 - UNKAPANI

Fatih

62 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

63 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

64 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

65 - TARLABAŞI

Beyoğlu

66 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

67 - ELMADAĞ

Şişli

68 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

69 - HARBİYE

Şişli

HARBİYE KALKIŞ

1 - HARBİYE

Şişli

2 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

3 - ELMADAĞ

Şişli

4 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

5 - TARLABAŞI

Beyoğlu

6 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

7 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

8 - ŞİŞHANE 1

Beyoğlu

9 - ŞİŞHANE 3

Beyoğlu

10 - UNKAPANI

Fatih

11 - VEFA

Fatih

12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

14 - AKSARAY

Fatih

15 - İSKENDERPAŞA

Fatih

16 - OĞUZHAN

Fatih

17 - İSTANBUL EMNİYET MÜD

Fatih

18 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

Fatih

19 - ULUBATLI

Fatih

20 - ATIŞALANI YANYOL

Esenler

21 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

22 - ULUDAĞ CADDESİ

Esenler

23 - GAZİ CADDESİ

Esenler

24 - ORUÇREİS

Esenler

25 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Esenler

26 - MATBAACILAR SİTESİ

Bağcılar

27 - FATİH MAHALLESİ

Bağcılar

28 - MUAZ BİN CEBEL CAMİİ

Bağcılar

29 - GÖZTEPE MEYDANI

Bağcılar

30 - YEL DEĞİRMENİ

Bağcılar

31 - MAHMUTBEY METRO

Bağcılar

32 - MAHMUTBEY İSKİ

Bağcılar

33 - KARACAOĞLAN İÖO

Bağcılar

34 - İNÖNÜ CADDESİ

Bağcılar

35 - HALKALI CADDESİ

Bağcılar

36 - PİRİREİS

Bağcılar

37 - 15 TEMMUZ MAH.

Bağcılar

38 - SANAYİ MAHALLESİ

Bağcılar

39 - İKİTELLİ KÖPRÜSÜ

Bağcılar

40 - ŞEHİT SERDAR GÖKBAYRAK

Küçükçekmece

41 - 1.ETAP KONUTLARI

Küçükçekmece

42 - MALAZGİRT CADDESİ

Küçükçekmece

43 - CUMHURİYET CADDESİ

Küçükçekmece

44 - TİCARET LİSESİ

Küçükçekmece

45 - NAYMAN MAHALLESİ

Küçükçekmece

46 - SAKARYA CADDESİ

Küçükçekmece

47 - HALKALI YOLU

Küçükçekmece

48 - İKİTELLİ CADDESİ

Küçükçekmece

49 - 19.SOKAK

Küçükçekmece

50 - KUTLUTAŞ BLOKLARI

Küçükçekmece

51 - DEFNE 1.EVLERİ

Küçükçekmece

52 - TOKİ 3. BÖLGE

Küçükçekmece

53 - LALE ŞEHİR

Küçükçekmece

54 - ÇİMENTEPE

Küçükçekmece

55 - AĞAÇLI

Küçükçekmece

56 - OLYMPİAKENT

Küçükçekmece

57 - ALARKO BLOKLARI

Küçükçekmece

58 - ANA OKULU

Küçükçekmece

59 - ÇİÇEKLİ VADİ

Küçükçekmece

60 - KUŞLAR TEPESİ

Küçükçekmece

61 - 2.ETAP KONUTLARI

Küçükçekmece

62 - GÜL

Küçükçekmece

63 - LALE

Küçükçekmece

64 - ATAKENT 3.ETAP

Küçükçekmece

65 - KUZEY KAPISI

Küçükçekmece

66 - NERGİZ

Küçükçekmece

67 - KARDELEN

Küçükçekmece

68 - DOĞA PARKI

Küçükçekmece

69 - C.KAPISI

Küçükçekmece

70 - HALKALI STADI

Küçükçekmece

71 - ATAKENT MAHALLESİ

Küçükçekmece