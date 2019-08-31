89T otobüs durakları neler? İşte 89T otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 89T otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 89T hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 89T geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ATAKENT MAHALLESİ KALKIŞ
1 - ATAKENT MAHALLESİ
Küçükçekmece
2 - HALKALI STADI
Küçükçekmece
3 - C.KAPISI
Küçükçekmece
4 - DOĞA PARKI
Küçükçekmece
5 - KARDELEN
Küçükçekmece
6 - NERGİZ
Küçükçekmece
7 - KUZEY KAPISI
Küçükçekmece
8 - ATAKENT 3.ETAP
Küçükçekmece
9 - LALE
Küçükçekmece
10 - GÜL
Küçükçekmece
11 - 2.ETAP KONUTLARI
Küçükçekmece
12 - KUŞLAR TEPESİ
Küçükçekmece
13 - ÇİÇEKLİ VADİ
Küçükçekmece
14 - ANA OKULU
Küçükçekmece
15 - ALARKO BLOKLARI
Küçükçekmece
16 - OLYMPİAKENT
Küçükçekmece
17 - AĞAÇLI
Küçükçekmece
18 - TOKİ 3. BÖLGE
Küçükçekmece
19 - LALE ŞEHİR
Küçükçekmece
20 - ÇİMENTEPE
Küçükçekmece
21 - DEFNE 1.EVLERİ
Küçükçekmece
22 - KUTLUTAŞ BLOKLARI
Küçükçekmece
23 - 19.SOKAK
Küçükçekmece
24 - İKİTELLİ CADDESİ
Küçükçekmece
25 - HALKALI YOLU
Küçükçekmece
26 - SELÇUKLU CADDESİ
Küçükçekmece
27 - NAYMAN MAHALLESİ
Küçükçekmece
28 - TİCARET LİSESİ
Küçükçekmece
29 - CUMHURİYET CADDESİ
Küçükçekmece
30 - MALAZGİRT CADDESİ
Küçükçekmece
31 - 1.ETAP KONUTLARI
Küçükçekmece
32 - ŞEHİT SERDAR GÖKBAYRAK
Küçükçekmece
33 - İKİTELLİ KÖPRÜSÜ
Küçükçekmece
34 - İKİTELLİ KÖPRÜSÜ
Bağcılar
35 - SANAYİ MAHALLESİ
Bağcılar
36 - 15 TEMMUZ MAH.
Bağcılar
37 - PİRİREİS
Bağcılar
38 - ATEŞTUĞLA
Bağcılar
39 - İNÖNÜ CADDESİ
Bağcılar
40 - KARACAOĞLAN İÖO
Bağcılar
41 - YEL DEĞİRMENİ
Bağcılar
42 - GÖZTEPE MEYDANI
Bağcılar
43 - MUAZ BİN CEBEL CAMİİ
Bağcılar
44 - FATİH MAHALLESİ
Bağcılar
45 - FATİH MAH. YANYOL
Bağcılar
46 - KEMALPAŞA MAHALLESİ
Bağcılar
47 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Bağcılar
48 - TUNA MAHALLESİ
Esenler
49 - MEHMET AKİF ERSOY CD
Esenler
50 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
51 - KAZIM KARABEKİR MAH.
Esenler
52 - ULUBATLI
Fatih
53 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
54 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
55 - OĞUZHAN
Fatih
56 - İSKENDERPAŞA
Fatih
57 - AKSARAY
Fatih
58 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
59 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
60 - VEFA
Fatih
61 - UNKAPANI
Fatih
62 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
63 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
64 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
65 - TARLABAŞI
Beyoğlu
66 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
67 - ELMADAĞ
Şişli
68 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
69 - HARBİYE
Şişli
HARBİYE KALKIŞ
1 - HARBİYE
Şişli
2 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
3 - ELMADAĞ
Şişli
4 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
5 - TARLABAŞI
Beyoğlu
6 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
7 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
8 - ŞİŞHANE 1
Beyoğlu
9 - ŞİŞHANE 3
Beyoğlu
10 - UNKAPANI
Fatih
11 - VEFA
Fatih
12 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
13 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
14 - AKSARAY
Fatih
15 - İSKENDERPAŞA
Fatih
16 - OĞUZHAN
Fatih
17 - İSTANBUL EMNİYET MÜD
Fatih
18 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
Fatih
19 - ULUBATLI
Fatih
20 - ATIŞALANI YANYOL
Esenler
21 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
22 - ULUDAĞ CADDESİ
Esenler
23 - GAZİ CADDESİ
Esenler
24 - ORUÇREİS
Esenler
25 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Esenler
26 - MATBAACILAR SİTESİ
Bağcılar
27 - FATİH MAHALLESİ
Bağcılar
28 - MUAZ BİN CEBEL CAMİİ
Bağcılar
29 - GÖZTEPE MEYDANI
Bağcılar
30 - YEL DEĞİRMENİ
Bağcılar
31 - MAHMUTBEY METRO
Bağcılar
32 - MAHMUTBEY İSKİ
Bağcılar
33 - KARACAOĞLAN İÖO
Bağcılar
34 - İNÖNÜ CADDESİ
Bağcılar
35 - HALKALI CADDESİ
Bağcılar
36 - PİRİREİS
Bağcılar
37 - 15 TEMMUZ MAH.
Bağcılar
38 - SANAYİ MAHALLESİ
Bağcılar
39 - İKİTELLİ KÖPRÜSÜ
Bağcılar
40 - ŞEHİT SERDAR GÖKBAYRAK
Küçükçekmece
41 - 1.ETAP KONUTLARI
Küçükçekmece
42 - MALAZGİRT CADDESİ
Küçükçekmece
43 - CUMHURİYET CADDESİ
Küçükçekmece
44 - TİCARET LİSESİ
Küçükçekmece
45 - NAYMAN MAHALLESİ
Küçükçekmece
46 - SAKARYA CADDESİ
Küçükçekmece
47 - HALKALI YOLU
Küçükçekmece
48 - İKİTELLİ CADDESİ
Küçükçekmece
49 - 19.SOKAK
Küçükçekmece
50 - KUTLUTAŞ BLOKLARI
Küçükçekmece
51 - DEFNE 1.EVLERİ
Küçükçekmece
52 - TOKİ 3. BÖLGE
Küçükçekmece
53 - LALE ŞEHİR
Küçükçekmece
54 - ÇİMENTEPE
Küçükçekmece
55 - AĞAÇLI
Küçükçekmece
56 - OLYMPİAKENT
Küçükçekmece
57 - ALARKO BLOKLARI
Küçükçekmece
58 - ANA OKULU
Küçükçekmece
59 - ÇİÇEKLİ VADİ
Küçükçekmece
60 - KUŞLAR TEPESİ
Küçükçekmece
61 - 2.ETAP KONUTLARI
Küçükçekmece
62 - GÜL
Küçükçekmece
63 - LALE
Küçükçekmece
64 - ATAKENT 3.ETAP
Küçükçekmece
65 - KUZEY KAPISI
Küçükçekmece
66 - NERGİZ
Küçükçekmece
67 - KARDELEN
Küçükçekmece
68 - DOĞA PARKI
Küçükçekmece
69 - C.KAPISI
Küçükçekmece
70 - HALKALI STADI
Küçükçekmece
71 - ATAKENT MAHALLESİ
Küçükçekmece