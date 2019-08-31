92Ş otobüs durakları neler? İşte 92Ş otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 92Ş otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 92Ş hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 92Ş geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

92Ş OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

YENİ MAHALLE METRO KALKIŞ

1 - YENİ MAHALLE METRO

Bağcılar

2 - HALK SARAYI

Bağcılar

3 - ATEŞTUĞLA

Bağcılar

4 - ŞİRİN SOKAK

Bağcılar

5 - OSMANGAZİ CAMİ

Bağcılar

6 - DEVEKALDIRIM CAD.

Bağcılar

7 - DR.C.FEVZİYE İÖO

Bağcılar

8 - BAĞCILAR ÇİFTLİK

Bağcılar

9 - YAVUZSELİM MAHALLESİ

Bağcılar

10 - ÇEŞME

Bağcılar

11 - YAVUZ SELİM

Bağcılar

12 - BAĞCILAR MEYDAN

Bağcılar

13 - BAĞCILAR

Bağcılar

14 - PTT

Bağcılar

15 - PAPATYA

Bağcılar

16 - ŞEHİT ERDAL BALİ

Bağcılar

17 - FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Esenler

18 - İBRAHİM ETHEM CAMİİ

Esenler

19 - TİRYAKİ H.PAŞA İÖO

Esenler

20 - OSMANGAZİ CADDESİ

Esenler

21 - OSMANGAZİ PARKI

Esenler

22 - TUNA MAHALLESİ

Esenler

23 - MEHMET AKİF ERSOY CD

Esenler

24 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

25 - KAZIM KARABEKİR MAH.

Esenler

26 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

27 - HALICIOĞLU 3

Beyoğlu

28 - OKMEYDANI

Kağıthane

29 - ÇAĞLAYAN YOLU

Şişli

30 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ

1 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

2 - ÇAĞLAYAN YOLU

Kağıthane

3 - OKMEYDANI

Kağıthane

4 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL

Beyoğlu

5 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

6 - ATIŞALANI YANYOL

Esenler

7 - BİRLİK MAHALLESİ

Esenler

8 - ULUDAĞ CADDESİ

Esenler

9 - GAZİ CADDESİ

Esenler

10 - ORUÇREİS

Esenler

11 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ

Esenler

12 - OSMANGAZİ PARKI

Bağcılar

13 - İTFAİYE

Bağcılar

14 - OSMANGAZİ CADDESİ

Bağcılar

15 - TİRYAKİ H.PAŞA İÖO

Bağcılar

16 - İBRAHİM ETHEM CAMİİ

Bağcılar

17 - FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Bağcılar

18 - ŞEHİT ERDAL BALİ

Bağcılar

19 - PAPATYA

Bağcılar

20 - BAĞCILAR METRO

Bağcılar

21 - ÇEŞME

Bağcılar

22 - YAVUZSELİM MAHALLESİ

Bağcılar

23 - BAĞCILAR ÇİFTLİK

Bağcılar

24 - DR.C.FEVZİYE İÖO

Bağcılar

25 - DEVEKALDIRIM CAD.

Bağcılar

26 - OSMANGAZİ CAMİ

Bağcılar

27 - ŞİRİN SOKAK

Bağcılar

28 - ATEŞTUĞLA

Bağcılar

29 - HALK SARAYI

Bağcılar

30 - YENİ MAHALLE METRO

Bağcılar