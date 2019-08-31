92Ş otobüs durakları neler? İşte 92Ş otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 92Ş otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 92Ş hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 92Ş geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
YENİ MAHALLE METRO KALKIŞ
1 - YENİ MAHALLE METRO
Bağcılar
2 - HALK SARAYI
Bağcılar
3 - ATEŞTUĞLA
Bağcılar
4 - ŞİRİN SOKAK
Bağcılar
5 - OSMANGAZİ CAMİ
Bağcılar
6 - DEVEKALDIRIM CAD.
Bağcılar
7 - DR.C.FEVZİYE İÖO
Bağcılar
8 - BAĞCILAR ÇİFTLİK
Bağcılar
9 - YAVUZSELİM MAHALLESİ
Bağcılar
10 - ÇEŞME
Bağcılar
11 - YAVUZ SELİM
Bağcılar
12 - BAĞCILAR MEYDAN
Bağcılar
13 - BAĞCILAR
Bağcılar
14 - PTT
Bağcılar
15 - PAPATYA
Bağcılar
16 - ŞEHİT ERDAL BALİ
Bağcılar
17 - FEVZİ ÇAKMAK MAH.
Esenler
18 - İBRAHİM ETHEM CAMİİ
Esenler
19 - TİRYAKİ H.PAŞA İÖO
Esenler
20 - OSMANGAZİ CADDESİ
Esenler
21 - OSMANGAZİ PARKI
Esenler
22 - TUNA MAHALLESİ
Esenler
23 - MEHMET AKİF ERSOY CD
Esenler
24 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
25 - KAZIM KARABEKİR MAH.
Esenler
26 - AYVANSARAY
Eyüpsultan
27 - HALICIOĞLU 3
Beyoğlu
28 - OKMEYDANI
Kağıthane
29 - ÇAĞLAYAN YOLU
Şişli
30 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ
1 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
2 - ÇAĞLAYAN YOLU
Kağıthane
3 - OKMEYDANI
Kağıthane
4 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL
Beyoğlu
5 - AYVANSARAY
Eyüpsultan
6 - ATIŞALANI YANYOL
Esenler
7 - BİRLİK MAHALLESİ
Esenler
8 - ULUDAĞ CADDESİ
Esenler
9 - GAZİ CADDESİ
Esenler
10 - ORUÇREİS
Esenler
11 - YÜZYIL KÖPRÜSÜ
Esenler
12 - OSMANGAZİ PARKI
Bağcılar
13 - İTFAİYE
Bağcılar
14 - OSMANGAZİ CADDESİ
Bağcılar
15 - TİRYAKİ H.PAŞA İÖO
Bağcılar
16 - İBRAHİM ETHEM CAMİİ
Bağcılar
17 - FEVZİ ÇAKMAK MAH.
Bağcılar
18 - ŞEHİT ERDAL BALİ
Bağcılar
19 - PAPATYA
Bağcılar
20 - BAĞCILAR METRO
Bağcılar
21 - ÇEŞME
Bağcılar
22 - YAVUZSELİM MAHALLESİ
Bağcılar
23 - BAĞCILAR ÇİFTLİK
Bağcılar
24 - DR.C.FEVZİYE İÖO
Bağcılar
25 - DEVEKALDIRIM CAD.
Bağcılar
26 - OSMANGAZİ CAMİ
Bağcılar
27 - ŞİRİN SOKAK
Bağcılar
28 - ATEŞTUĞLA
Bağcılar
29 - HALK SARAYI
Bağcılar
30 - YENİ MAHALLE METRO
Bağcılar