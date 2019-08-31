97 otobüs durakları neler? İşte 97 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 97 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 97 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 97 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

97 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

15 TEMMUZ MAH. A.S.M. KALKIŞ

1 - 15 TEMMUZ MAH. A.S.M.

Bağcılar

2 - SELEN SOKAK

Bağcılar

3 - 15 TEMMUZ MAH. MUH.

Bağcılar

4 - 15 TEMMUZ MAH.

Bağcılar

5 - ÜSKÜP İLKOKULU

Bağcılar

6 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

Bağcılar

7 - GÜNEŞLİ MEYDANI

Bağcılar

8 - BAĞCILAR G.O.PAŞA İÖ

Bağcılar

9 - ŞEHİT ALİ AKSOY

Bağcılar

10 - BARBAROS MAHALLESİ

Bağcılar

11 - LİSELER

Bahçelievler

12 - HASTANE

Bahçelievler

13 - ŞEHİT FERİT DEMİR

Bahçelievler

14 - KOCASİNAN İÖO

Bahçelievler

15 - GAZİ CADDESİ

Bahçelievler

16 - YENİBOSNA CEM EVİ

Bahçelievler

17 - KARABURUN

Bahçelievler

18 - MEVLANA CAMİİ

Bahçelievler

19 - DEREYOLU

Bahçelievler

20 - ZAFER MAHALLESİ

Bahçelievler

21 - ŞEHİT MAHİR AYABAK

Bahçelievler

22 - ŞELALE SOKAK

Bahçelievler

23 - TÜRKİSTAN

Bahçelievler

24 - AHMET YESEVİ CADDESİ

Bahçelievler

25 - YENİBOSNA METRO

Bakırköy

26 - ŞİRİNEVLER

Bakırköy

27 - ÇOCUK SİTESİ

Bakırköy

28 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ

Bakırköy

29 - İNCİRLİ (E5)

Bakırköy

30 - İNCİRLİ (E-5)

Bakırköy

31 - BAKIRKÖY ADLİYESİ

Bakırköy

32 - KOCATEPE

Bakırköy

33 - TINAZTEPE

Zeytinburnu

34 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

35 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

36 - TOPKPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

37 - MİLLET CADDESİ

Zeytinburnu

38 - PAZARTEKKE

Fatih

39 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

40 - ÇAPA

Fatih

41 - FINDIKZADE

Fatih

42 - HASEKİ

Fatih

43 - YUSUFPAŞA

Fatih

44 - ORDU CADDESİ

Fatih

45 - LALELİ

Fatih

46 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE

Fatih

47 - BEYAZIT

Fatih

BEYAZIT KALKIŞ

1 - BEYAZIT

Fatih

2 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE

Fatih

3 - LALELİ

Fatih

4 - YUSUFPAŞA

Fatih

5 - HASEKİ

Fatih

6 - FINDIKZADE

Fatih

7 - ÇAPA

Fatih

8 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE

Fatih

9 - PAZARTEKKE

Fatih

10 - MİLLET CADDESİ

Fatih

11 - TOPKPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

12 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

13 - NAKLİYECİLER SİTESİ

Zeytinburnu

14 - TINAZTEPE

Güngören

15 - KOCATEPE

Güngören

16 - İNCİRLİ (E-5)

Bahçelievler

17 - İNCİRLİ(E5)

Bahçelievler

18 - BAHÇELİEVLER

Bahçelievler

19 - ÇOCUK SİTESİ

Bahçelievler

20 - ATAKÖY GEÇİT

Bahçelievler

21 - ŞİRİNEVLER

Bahçelievler

22 - ŞİRİNEVLER 1

Bahçelievler

23 - HÜRRİYET MAHALLESİ

Bahçelievler

24 - MAHMUTBEY CADDESİ

Bahçelievler

25 - PAZAR YOLU

Bahçelievler

26 - ŞEHİT MUHAMMET AMBAR

Bahçelievler

27 - BAHÇELİEVLER HASTANESİ

Bahçelievler

28 - ÜÇEVLER

Bahçelievler

29 - ŞENDURAK

Bahçelievler

30 - İTFAİYE OKULU

Bahçelievler

31 - KOCASİNAN İ.Ö.O

Bahçelievler

32 - ŞEHİT FERİT DEMİR

Bahçelievler

33 - HASTANE

Bağcılar

34 - LİSELER

Bağcılar

35 - BARBAROS MAHALLESİ

Bağcılar

36 - ŞEHİT ALİ AKSOY

Bağcılar

37 - BAĞCILAR G.O.PAŞA İÖ

Bağcılar

38 - GÜNEŞLİ MEYDANI

Bağcılar

39 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

Bağcılar

40 - ÜSKÜP İLKOKULU

Bağcılar

41 - 15 TEMMUZ MAH.

Bağcılar

42 - 15 TEMMUZ MAH. MUH.

Bağcılar

43 - SELEN SOKAK

Bağcılar

44 - 15 TEMMUZ MAH. A.S.M.

Bağcılar