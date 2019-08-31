97 otobüs durakları neler? İşte 97 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 97 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 97 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 97 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
15 TEMMUZ MAH. A.S.M. KALKIŞ
1 - 15 TEMMUZ MAH. A.S.M.
Bağcılar
2 - SELEN SOKAK
Bağcılar
3 - 15 TEMMUZ MAH. MUH.
Bağcılar
4 - 15 TEMMUZ MAH.
Bağcılar
5 - ÜSKÜP İLKOKULU
Bağcılar
6 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
Bağcılar
7 - GÜNEŞLİ MEYDANI
Bağcılar
8 - BAĞCILAR G.O.PAŞA İÖ
Bağcılar
9 - ŞEHİT ALİ AKSOY
Bağcılar
10 - BARBAROS MAHALLESİ
Bağcılar
11 - LİSELER
Bahçelievler
12 - HASTANE
Bahçelievler
13 - ŞEHİT FERİT DEMİR
Bahçelievler
14 - KOCASİNAN İÖO
Bahçelievler
15 - GAZİ CADDESİ
Bahçelievler
16 - YENİBOSNA CEM EVİ
Bahçelievler
17 - KARABURUN
Bahçelievler
18 - MEVLANA CAMİİ
Bahçelievler
19 - DEREYOLU
Bahçelievler
20 - ZAFER MAHALLESİ
Bahçelievler
21 - ŞEHİT MAHİR AYABAK
Bahçelievler
22 - ŞELALE SOKAK
Bahçelievler
23 - TÜRKİSTAN
Bahçelievler
24 - AHMET YESEVİ CADDESİ
Bahçelievler
25 - YENİBOSNA METRO
Bakırköy
26 - ŞİRİNEVLER
Bakırköy
27 - ÇOCUK SİTESİ
Bakırköy
28 - DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ
Bakırköy
29 - İNCİRLİ (E5)
Bakırköy
30 - İNCİRLİ (E-5)
Bakırköy
31 - BAKIRKÖY ADLİYESİ
Bakırköy
32 - KOCATEPE
Bakırköy
33 - TINAZTEPE
Zeytinburnu
34 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
35 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
36 - TOPKPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
37 - MİLLET CADDESİ
Zeytinburnu
38 - PAZARTEKKE
Fatih
39 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
40 - ÇAPA
Fatih
41 - FINDIKZADE
Fatih
42 - HASEKİ
Fatih
43 - YUSUFPAŞA
Fatih
44 - ORDU CADDESİ
Fatih
45 - LALELİ
Fatih
46 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE
Fatih
47 - BEYAZIT
Fatih
BEYAZIT KALKIŞ
1 - BEYAZIT
Fatih
2 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE
Fatih
3 - LALELİ
Fatih
4 - YUSUFPAŞA
Fatih
5 - HASEKİ
Fatih
6 - FINDIKZADE
Fatih
7 - ÇAPA
Fatih
8 - İSTANBUL TIP FAKÜLTE
Fatih
9 - PAZARTEKKE
Fatih
10 - MİLLET CADDESİ
Fatih
11 - TOPKPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
12 - CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
13 - NAKLİYECİLER SİTESİ
Zeytinburnu
14 - TINAZTEPE
Güngören
15 - KOCATEPE
Güngören
16 - İNCİRLİ (E-5)
Bahçelievler
17 - İNCİRLİ(E5)
Bahçelievler
18 - BAHÇELİEVLER
Bahçelievler
19 - ÇOCUK SİTESİ
Bahçelievler
20 - ATAKÖY GEÇİT
Bahçelievler
21 - ŞİRİNEVLER
Bahçelievler
22 - ŞİRİNEVLER 1
Bahçelievler
23 - HÜRRİYET MAHALLESİ
Bahçelievler
24 - MAHMUTBEY CADDESİ
Bahçelievler
25 - PAZAR YOLU
Bahçelievler
26 - ŞEHİT MUHAMMET AMBAR
Bahçelievler
27 - BAHÇELİEVLER HASTANESİ
Bahçelievler
28 - ÜÇEVLER
Bahçelievler
29 - ŞENDURAK
Bahçelievler
30 - İTFAİYE OKULU
Bahçelievler
31 - KOCASİNAN İ.Ö.O
Bahçelievler
32 - ŞEHİT FERİT DEMİR
Bahçelievler
33 - HASTANE
Bağcılar
34 - LİSELER
Bağcılar
35 - BARBAROS MAHALLESİ
Bağcılar
36 - ŞEHİT ALİ AKSOY
Bağcılar
37 - BAĞCILAR G.O.PAŞA İÖ
Bağcılar
38 - GÜNEŞLİ MEYDANI
Bağcılar
39 - FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
Bağcılar
40 - ÜSKÜP İLKOKULU
Bağcılar
41 - 15 TEMMUZ MAH.
Bağcılar
42 - 15 TEMMUZ MAH. MUH.
Bağcılar
43 - SELEN SOKAK
Bağcılar
44 - 15 TEMMUZ MAH. A.S.M.
Bağcılar