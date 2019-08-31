Alkollü çıkan bisikletlinin ehliyetine el konuldu

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Balıkesir'de, alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullanan sürücü bisikletten düştü. Olay yerine gelen jandarma tarafından ehliyetine el konulan genç adam, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hâkim karşısına çıkacak.Alkol aldıktan sonra bindiği elektrikli bisikletinin dengesini kaybederek düşen 47 yaşındaki Kemal A., ehliyet gerektirmeyen bisikleti yüzünden ehliyetine el konulmasına ve hakkında dava açılmasının şokunu yaşadı. Gemi kaptanı olduğu öğrenilen Kemal A., tatil için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelmişti. 2 Mayıs günü bir eğlence mekânına giderek alkol alan Kemal A., sahibi olduğu tescilsiz bisikletine bindi. Alkolün vermiş olduğu etkiyle sahil kenarında bisikletinden düşen genç adama yardım için jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kemal A.'nın alkollü olduğu tespit edilince jandarma tarafından durum adli makamlara bildirildi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullandığı ileri sürülen Kemal A.'nın "E sınıfı" (Otobüs, kamyon, kamyonet kullanabilir) ehliyetine el konuldu. 2.81 promil alkolle trafiğe çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan genç adamla ilgili savcılık tarafından dava açıldı. Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama kapsamında Kemal A.'nın ifadesine başvuruldu.Kemal A., "Olay tarihinde alkol almıştım. Elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken düştüm. Bir anda jandarmayı gördüm. Jandarma yanıma geldi. Hem para cezası kestiler, hem de E sınıfı ehliyetimi aldılar. Elektrikli bisiklet motorlu bir taşıt değildir. Trafik kuralı ihlali de yapmadım. Bu ceza bana neden yazıldı? Neden ben buradayım, anlamış değilim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili dava, devam ediyor.