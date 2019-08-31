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Askerlik tecili nasıl bozdurulur, bozdurma işlemleri nasıl yapılır?

Gerekli sağlık ve yaş koşullarını sağlayan her erkek, askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür. 20 yaşını dolduran her Türk genci, geçerli bir mazereti sebebiyle askerlik görevini ertelemediği, yani tecil ettirmediği sürece kendisine belirtilen celp döneminde birliğine teslim olarak askerlik görevini icra eder. Eğitim, sağlık vb. sebepler dolayısıyla askerlik tecili yaptıran yükümlüler, tecil süresinin dolmasını beklemeden, istedikleri bir tarihte tecillerini iptal ettirerek askerlik görevi için kendi istekleri ile tekrardan yükümlü hale gelebilir. Peki tecil işlemi nasıl yapılır? İşte askerlik tecili nasıl bozdurulur sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:20
Askerlik tecili nasıl bozdurulur, askerlik tecil bozdurma işlemleri nasıl yapılır?

Askerlik tecili bozdurmak için eskiden olduğu gibi askerlik şubesine gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Askerlik işlemlerinin hemen hepsi artık devlet kurumları ile iş birliği içerisinde hizmet veren e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yükümlülerin e-devlet üzerinden hizmet veren e-yoklama sistemi aracılığıyla birkaç basit işlem neticesinde tecil bozdurma işlemini gerçekleştirmesi mümkün.

E-devlet aracılığıyla tecil bozdurma işlemi nasıl yapılır?

E-devlet kapısı üzerinden askerlik tecilinizi bozdurmak ve belirlediğiniz celp döneminde askere gitmek için yapacağınız işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapıp arama kısmına ASAL yoklama başvurusu yazın.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde kırmızı kutucukla işaretlenmiş olan yazının üzerinde tıklayın.

Ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacaksınız.

Bu sayfanın sol tarafında, işlemlerin kaç adımdan oluştuğunu ve bu adımların başlıkları yer alan. Sistemin komutları doğrultusunda bu adımları tamamladığınızda, tecil bozdurma işlemini başarıyla gerçekleştirmiş olacaksınız.

Daha sonra aile hekiminize giderek sağlık muayenesi olmanız gerekir. Aile hekimliğinde gerçekleştirilen muayene sonrasında sağlık durumunuz hakkında düzenlenen rapor, hekim tarafından askerlik şubesine iletilir. Şubede işlemler başlatılır. Bu işlemlerin tamamlanması için askerlik şubesine gidilmesine gerek yoktur.

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Askerlik tecili nasıl bozdurulur, askerlik tecil bozdurma işlemleri nasıl yapılır?
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