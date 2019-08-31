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Askerlikten muaf olanlar bekçi olabilir mi?

Bekçi kadrolarında istihdam edilerek devlet memuru statüsünde kolluk kuvveti görevi görecek kişilerin seçimi, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu usul ve esasları doğrultusunda yapılıyor. Söz konusu kanun, kimlerin bekçi olabileceği, bekçiye olmaya engel durumlar, sağlık koşulları, askerlik konusu gibi birçok detayı ele alıyor. Dolayısıyla başvuru yapacak olan adayların öncelikle söz konusu kanun ile alakalı bilgi sahibi olması, bekçi olmak için aranan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuruda bulunması gerekiyor. Askerlik konusunu kapsamlı bir şekilde ele alan yönetmelik; “Askerlikten muaf olanlar bekçi olabilir mi?” sorusunu da cevaplandırıyor. Biz de siz değerli bekçi adayları için bu sorunun cevabını yazımızda paylaştık.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:22
Askerlikten muaf olanlar bekçi olabilir mi?

Askerlikten yükümlü olduğu tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı, askerlikten muaf tutulan, halk arasında tabir edildiği şekilde çürük raporu olan kişiler, bekçi olmak için uygun olup olmadıklarını merak ediyor. Bekçi adaylarından aranan özellikleri düzenleyen yönetmelik kapsamında adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

T.C. vatandaşı olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak

Temiz bir sicile sahip olmak

Memuriyete engel bir duruma sahip olmamak

Hukuki olarak silah taşımaya engel bir duruma sahip olmamak

Sağlık şartlarını düzenleyen yönetmelik kapsamındaki sağlık şartlarını taşıyor olmak

Askerlikten muafım, bekçi olabilir miyim?

Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü üzere bekçi olmak isteyen adayların "askerlik ile ilişiği olmamak" şartını yerine getirmeleri beklenir. Yönetmelikte bu şart tam olarak; "askerlik ödevini bitirmiş olmak" şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla bekçi olmak için müracaatta bulunacak olan kişilerin askerlik görevlerini yerine getirmiş olmaları gerekir. Askerlikten muaf olup bekçilik başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları, bu sebepten ötürü iptal edilir.

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Askerlikten muaf olanlar bekçi olabilir mi?
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