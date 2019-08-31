Askerlikten muaf olanlar bekçi olabilir mi?

Askerlikten yükümlü olduğu tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı, askerlikten muaf tutulan, halk arasında tabir edildiği şekilde çürük raporu olan kişiler, bekçi olmak için uygun olup olmadıklarını merak ediyor. Bekçi adaylarından aranan özellikleri düzenleyen yönetmelik kapsamında adayların sağlamaları gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

T.C. vatandaşı olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak

Temiz bir sicile sahip olmak

Memuriyete engel bir duruma sahip olmamak

Hukuki olarak silah taşımaya engel bir duruma sahip olmamak

Sağlık şartlarını düzenleyen yönetmelik kapsamındaki sağlık şartlarını taşıyor olmak

Askerlikten muafım, bekçi olabilir miyim?

Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü üzere bekçi olmak isteyen adayların "askerlik ile ilişiği olmamak" şartını yerine getirmeleri beklenir. Yönetmelikte bu şart tam olarak; "askerlik ödevini bitirmiş olmak" şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla bekçi olmak için müracaatta bulunacak olan kişilerin askerlik görevlerini yerine getirmiş olmaları gerekir. Askerlikten muaf olup bekçilik başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları, bu sebepten ötürü iptal edilir.