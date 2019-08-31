Başkan Erdoğan'dan balıkçılara müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda konuştu.Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.".