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Başkan Erdoğan'dan balıkçılara müjde

: "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık."

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 22:50 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 22:59
Başkan Erdoğan'dan balıkçılara müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda konuştu.Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık."

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Başkan Erdoğan'dan balıkçılara müjde
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