Batman’da dehşetin görüntüsü

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç olay, Batman kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Saldırganların 27 yerinden bıçakladığı Yüksekbağ, yere yığılırken, iki kardeş ellerindeki bıçak ve sopayla başında ölmesini bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Otogardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından olayın faili R.K. ve A.K. isimli iki kardeşin yanı sıra cinayeti azmettiren 4 kişi gözaltına alındı. Cinayeti kan davası nedeniyle işlediği öğrenilen R.K. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildiEmnıyet Genel Müdürlüğü'nden, Batman Otobüs Terminali'nde bıçaklı sopalı saldırı olayına müdahalede yetersiz kalan polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "28 Ağustos 2019 günü Batman Otobüs Terminali'nde gerçekleşen olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında 'olaya müdahaleleri yönünden' idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın faili R.K ve A.K isimli şahıslar ise aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır."