Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu! 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ bugün İstanbul'da yaşanacak olan elektrik kesintilerini resmi sitesinden duyurdu. Vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek merak ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi elektrik kesintileri olan ilçeleri ve tahmini geliş saatini resmi sitesinden paylaştı. 31 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar…

31 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., AŞİREFENDİ Cd., CEMAL NADİR Sk., HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., KARGILI ÇIKMAZI Sk., KARGILI Sk., MURADİYE Cd., ORHANİYE Cd., SERDAR Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KATİP Sk., ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ Sk., SARAÇ İSHAK Mh., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ Sk., HAMAM ÇIKMAZI Sk., KUMKAPI HANI Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KÖŞKLÜ HAMAM Sk., MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MİTHATPAŞA Cd., SARAÇ İSHAK Sk., TİYATRO Cd., UYSAL Sk., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOLLUCA Mh., GÜLFİDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAROBA Mh., BİLLUR Cd., ŞÜKRAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ZİRVE Sk., DİDİM Sk., PEHLİVAN Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., DALAMAN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ALARA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DİDİM Sk., ZİRVE Sk., PEHLİVAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- 50. YIL Mh., 2073. Sk., 2074. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2079. Sk., 2085. Sk., 2155. Sk., 2154. Sk., 2156. Sk., 2159. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., ORHAN GAZİ Cd., B Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YUNUS EMRE Mh., 563/3. Sk., 563/4. Sk., 563. Sk., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 571. Sk., 571/2. Sk., 571/3. Sk., 571/4. Sk., 574. Sk., ADEM YAVUZ Cd., LÜTFİ AYKAÇ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇINAR Mh., 9/13. Sk., 10/14. Sk., 10/13A Sk., 10. Sk., 10/13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜNEŞTEPE Mh., BAŞARAN Sk., KUZGUN Sk., KÜÇÜKTAŞ Sk., KÜLTÜR Sk., BAŞAK Sk., BAŞAR Sk., BİNGÖL Sk., KUYAÇ Sk., KUTLU Sk., KONAK Sk., KARTAL Sk., KAMER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 17:00-23:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., 117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CEBECİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., 50. YIL Mh., ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 6. Cd., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TALİMHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.