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taşıyabilir mi, bekçilerin silah kullanma yetkisi var mı?

2017 yılında tekrar hayatımıza giren ve vatandaşlar arasında oldukça ilgiyle karşılanan bekçilik mesleğine, her alım döneminde binlerce kişi başvuru yapıyor. Dolayısıyla bekçilerin özlük hakları en çok merak edilip araştırılan konular arasında. Bekçilerin özlük hakları arasında maaşları, çalışma saatleri ve izinleri, tayin hakları, ek prim ödemeleri gibi konuların yanı sıra silah taşıma ve kullanma hususu de yer alıyor. İşte bekçi adayları tarafından en çok araştırılan konulardan biri olan “ taşıyabilir mi?” sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:25
Bekçiler silah taşıyabilir mi, bekçilerin silah kullanma yetkisi var mı?

Ülkemiz kamu kurumlarında istihdam edilerek devlet memuru statüsünde görev yapan kişilerin görev tanımları kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Dolayısıyla bekçilerin görevleri ve yetkileri de kanunlar ile düzenlenmiş, açık bir şekilde ifade edilmiştir. Söz konusu kanun, bekçilerin silah kullanma yetkileri başta olmak üzere kılık kıyafetleri ve buna benzer konuları da ele alıyor.

Bekçilerin silah taşıma yetkisi var mı?

Bekçilerin görev ve yetkilerini ele ala yönetmelikte yer alan, ""Bekçi adayları ve bekçilere ihtiyaç ve lüzuma göre düdük, cop, palaska kemeri, tabanca, tabanca kılıfı, en az 14 adet fişek, 2 adet şarjör demirbaş şeklinde verilir" maddesi; bekçilerin silah taşıma yetkisi olduğunu açıkça ifade etmektedir.

Bekçiler, çarşı ve mahallerde güvenli bir ortam tesis etmek amacıyla görev yaparlar. Dolayısıyla bu görev doğrultusunda silahlarını yanlarında taşıma yetkileriyle birlikte kanunu şartlar oluştuğu takdirde kullanma yetkileri de vardır.

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Bekçiler silah taşıyabilir mi, bekçilerin silah kullanma yetkisi var mı?
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