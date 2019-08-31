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Bekçilikte dövme sorun olur, dövmesi olan kişiler bekçilik başvurusu yapabilir mi?

Çarşı ve mahallelerde vatandaşların güvenliğini sağlamak, asayiş içerisinde bir ortam inşa etmek amacıyla görev yapan bekçiler, ihtiyaç halinde polis ve zabıtalara yardım etmekle de görevlidirler. Son zamanlarda vatandaşların oldukça yoğun bir şekilde talep gösterdiği bu mesleğe yapılan başvurular her geçen gün artıyor. Belirli şartlar doğrultusunda ve belirli aşamalardan geçmeleri halinde bekçi olmaya hak kazanması mümkün olan adayların, başvuru aşamasında aranan şartları detaylı bir şekilde araştırması ve başvurularını buna göre gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu şartlardan bir tanesi de dövme konusu. Adaylar tarafından merak edilen “Bekçilikte dövme sorun olur mu?” sorusunu yanıtladık.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:26
Bekçilikte dövme sorun olur, dövmesi olan kişiler bekçilik başvurusu yapabilir mi?

Bekçi adayları, yaptıkları başvurunun ardından uygun görülmeleri halinde yazılı sınava davet edilir, yazılı sınavda başarı gösteren adaylar mülakat aşamalarına davet edilir. Bu süreçte fiziki kontrollerden güvenlik soruşturmasına kadar pek çok aşamadan geçen adaylar, uygun görülmeleri halinde bekçi olmaya hak kazanır. Bu sürecin kapsadığı aşamalardan bir tanesi de fiziki kontrol mülakatıdır. Adayların fiziki kontrollerinin yapıldığı süreçte, vücutlarında herhangi bir vukuat dolayısıyla oluşmuş iz olup olmadığına bakılır. Aynı zamanda adaylar vücutlarında bir dövme olup olmadığı da kontrol edilir. Fiziki kontrol aşamasında kontrol edilen adayların, şartları sağlamamaları halinde bekçi olmaya hak kazanmaları mümkün değildir.

Dövmem var, bekçi olabilir miyim?

Ne yazık ki yukarıdaki sorunun cevabı evet. Bekçilik başvurusunda bulunacak olan adayların taşımaları gereken şartlardan bir tanesi de vücutlarında kalıcı bir iz olmaması gerekliliğidir. Dövme de kalıcı bir olarak nitelendirildiği için dövmesi bulunan kişilerin bekçi olması mümkün değildir. Bununla birlikte vücudunun görünür yerlerinde jilet, bıçak, faça gibi izleri bulunan kişiler de mülakat aşamasında elenr ve bekçi olma hakkından mahrum kalırlar.

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