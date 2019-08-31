Bekçilikte dövme sorun olur, dövmesi olan kişiler bekçilik başvurusu yapabilir mi?

Bekçi adayları, yaptıkları başvurunun ardından uygun görülmeleri halinde yazılı sınava davet edilir, yazılı sınavda başarı gösteren adaylar mülakat aşamalarına davet edilir. Bu süreçte fiziki kontrollerden güvenlik soruşturmasına kadar pek çok aşamadan geçen adaylar, uygun görülmeleri halinde bekçi olmaya hak kazanır. Bu sürecin kapsadığı aşamalardan bir tanesi de fiziki kontrol mülakatıdır. Adayların fiziki kontrollerinin yapıldığı süreçte, vücutlarında herhangi bir vukuat dolayısıyla oluşmuş iz olup olmadığına bakılır. Aynı zamanda adaylar vücutlarında bir dövme olup olmadığı da kontrol edilir. Fiziki kontrol aşamasında kontrol edilen adayların, şartları sağlamamaları halinde bekçi olmaya hak kazanmaları mümkün değildir.

Dövmem var, bekçi olabilir miyim?

Ne yazık ki yukarıdaki sorunun cevabı evet. Bekçilik başvurusunda bulunacak olan adayların taşımaları gereken şartlardan bir tanesi de vücutlarında kalıcı bir iz olmaması gerekliliğidir. Dövme de kalıcı bir olarak nitelendirildiği için dövmesi bulunan kişilerin bekçi olması mümkün değildir. Bununla birlikte vücudunun görünür yerlerinde jilet, bıçak, faça gibi izleri bulunan kişiler de mülakat aşamasında elenr ve bekçi olma hakkından mahrum kalırlar.