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için nelere dikkat etmek gerekiyor, karlı bir iş mi?

Kendi işletmesini kurarak iş hayatına bu şekilde devam etmek isteyen kişilerin aklına gelen iş fikirlerinin başında geliyor. Belirli bir oranda sermayeye sahip olup kendi işletmesini kuracak olan kişilerin, kendilerini tatmin edecek, hatta beklentilerinin üzerine çıkacak miktarda maddi kazanç elde etmeleri mümkün. Ancak büfe açmak için belirli bir süreç hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru adımlar atmak gerekiyor. Yani yalnızca sermaye yeterli değil. İşin püf noktalarına hakim olunduğu takdirde başarılı olma şansı da o kadar yükseleceğinden, iş hayatına kendi büfesini işleterek devam etmeyen isteyen kişilerin ön araştırma yapmasında ve özellikle bu sektörde hizmet veren kişiler ile iletişime geçerek bu kişilerin tecrübelerinden faydalanmasında yarar var.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:28
Büfe açmak için nelere dikkat etmek gerekiyor, karlı bir iş mi?

Büfe açmak için ihtiyaç duyulan sermaye, büfenin açılacağı lokasyona göre değişiklik gösterir. Sermayeye belirleyen bir diğer faktör ise büfede satılması planlanan ürünlerdir. Bir tekel açmak, diğer büfelere göre daha pahalı bir yatırımdır. Burada sıfırdan bir büfe açmak yerine içindeki ürünlerle birlikte hazırda bulunan bir büfeyi devir almak seçeneği ortaya çıkıyor. Büfe devir alırken mutlaka büfenin iş potansiyeli ile büfede mevcut olan ürünlerin maddi değerinin göz önünde bulundurulması ve buna göre satın alma kararı verilmesi gerekir. Bu faktörler doğrultusunda yapılacak olan değerlendirmenin olumlu olması halinde bir büfeyi devir alıp işletmek mantıklı bir yatırım olabilir.

Büfe işletmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

İlk etapta büfeniz için uygun bir konum belirleyin. Bu konuda seçim yaparken araç ve yaya trafiği iyi bir şekilde gözlemlemeye çalışın. Öte yandan büfenizi açmayı düşündüğünüz konumun yakınındaki büfe sayısını da göz önünde bulundurulur.

Sağlık denetimini başarılı bir şekilde geçmek için büfenizin her daim temiz, sattığınız ürünlerin son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edin.

İşe satışını yapacağınız ürünleri listeleyip bir menü oluşturarak başlayabilirsiniz.

Gelir ve giderlerinizi düzenli olarak kayıt altında utun. Vergilerinizi zamanında ödeyin.

Çeşitli kampanyalar oluşturup el ilanı gibi ürünler dağıtmanız satışlarınızı artıracaktır.

Kar oranı düşük ürünlerin büfenize müşteri çekeceğini ve küçük karların ay sonu geldiğinde tatmin edici bir tutara ulaşabileceğini unutmayın.

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