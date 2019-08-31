DT1 otobüs durakları neler? İşte DT1 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise DT1 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan DT1 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, DT1 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
VADİ KALKIŞ
1 - VADİ
Beşiktaş
2 - GÜL - ŞEHİT AKIN ÖZCAN
Beşiktaş
3 - VİYADÜK ALTI
Beşiktaş
4 - DEREBOYU - ŞEHİT BATUHAN ERGİN
Beşiktaş
5 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES
Beşiktaş
6 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES
Beşiktaş
7 - KÖPRÜ AYAĞI
Beşiktaş
8 - PORTAKAL YOKUŞU
Beşiktaş
9 - T.R.T.
Beşiktaş
10 - ESENEVLER
Beşiktaş
11 - ÇAMLITEPE
Beşiktaş
12 - ULUS MAHALLESİ
Beşiktaş
13 - TURİZM SİTESİ
Beşiktaş
14 - AYKUT BARKA D.PARK
Beşiktaş
15 - BELEDİYE SİTESİ
Beşiktaş
16 - NİSPETİYE METRO
Beşiktaş
17 - LEVENT
Beşiktaş
18 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE
Şişli
19 - GAYRETTEPE METRO
Şişli
20 - ESENTEPE
Şişli
21 - GAYRETTEPE
Şişli
22 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK
Şişli
23 - MECİDİYEKÖY METROBÜS
Şişli
24 - ŞİŞLİ
Şişli
25 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.
Şişli
26 - BOMONTİ
Şişli
27 - OSMANBEY
Şişli
28 - PANGALTI
Şişli
29 - HARBİYE
Şişli
30 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
31 - ELMADAĞ
Şişli
32 - TAKSİM
Beyoğlu
33 - TAKSİM
Beyoğlu
34 - PARK OTEL
Beyoğlu
35 - TEKNİK ÜNİVERSİTE
Beyoğlu
36 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT
Beşiktaş
37 - ÇIRAĞAN
Beşiktaş
38 - YAHYA EFENDİ
Beşiktaş
39 - GALATASARAY ÜNV.
Beşiktaş
40 - KABATAŞ ERKEK LİSE
Beşiktaş
41 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES
Beşiktaş
42 - DEREBOYU - ŞEHİT BATUHAN ERGİN
Beşiktaş
43 - VİYADÜK ALTI
Beşiktaş
44 - GÜL - ŞEHİT AKIN ÖZCAN
Beşiktaş