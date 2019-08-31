DT1 otobüs durakları neler? İşte DT1 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise DT1 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan DT1 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, DT1 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

DT1 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

VADİ KALKIŞ

1 - VADİ

Beşiktaş

2 - GÜL - ŞEHİT AKIN ÖZCAN

Beşiktaş

3 - VİYADÜK ALTI

Beşiktaş

4 - DEREBOYU - ŞEHİT BATUHAN ERGİN

Beşiktaş

5 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES

Beşiktaş

6 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES

Beşiktaş

7 - KÖPRÜ AYAĞI

Beşiktaş

8 - PORTAKAL YOKUŞU

Beşiktaş

9 - T.R.T.

Beşiktaş

10 - ESENEVLER

Beşiktaş

11 - ÇAMLITEPE

Beşiktaş

12 - ULUS MAHALLESİ

Beşiktaş

13 - TURİZM SİTESİ

Beşiktaş

14 - AYKUT BARKA D.PARK

Beşiktaş

15 - BELEDİYE SİTESİ

Beşiktaş

16 - NİSPETİYE METRO

Beşiktaş

17 - LEVENT

Beşiktaş

18 - ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE

Şişli

19 - GAYRETTEPE METRO

Şişli

20 - ESENTEPE

Şişli

21 - GAYRETTEPE

Şişli

22 - MECİDİYEKÖY VİYADÜK

Şişli

23 - MECİDİYEKÖY METROBÜS

Şişli

24 - ŞİŞLİ

Şişli

25 - ABİDE-İ HÜRRİYET CD.

Şişli

26 - BOMONTİ

Şişli

27 - OSMANBEY

Şişli

28 - PANGALTI

Şişli

29 - HARBİYE

Şişli

30 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

31 - ELMADAĞ

Şişli

32 - TAKSİM

Beyoğlu

33 - TAKSİM

Beyoğlu

34 - PARK OTEL

Beyoğlu

35 - TEKNİK ÜNİVERSİTE

Beyoğlu

36 - BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT

Beşiktaş

37 - ÇIRAĞAN

Beşiktaş

38 - YAHYA EFENDİ

Beşiktaş

39 - GALATASARAY ÜNV.

Beşiktaş

40 - KABATAŞ ERKEK LİSE

Beşiktaş

41 - ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES

Beşiktaş

42 - DEREBOYU - ŞEHİT BATUHAN ERGİN

Beşiktaş

43 - VİYADÜK ALTI

Beşiktaş

44 - GÜL - ŞEHİT AKIN ÖZCAN

Beşiktaş