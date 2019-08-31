E-10 otobüs durakları neler? İşte E-10 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise E-10 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan E-10 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, E-10 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

E-10 OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ VE DURAKLAR İZLEDİĞİ GÜZERGAH

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ

1 - SABİHA GÖKÇEN H.L.

Pendik

2 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE

Pendik

3 - TEKNOPARK İSTANBUL

Pendik

4 - HAVAALANI KAVŞAĞI

Pendik

5 - HAVAALANI KAVŞAĞI

Pendik

6 - KURTKÖY SEMT POLİKL.

Pendik

7 - MİLLET CADDESİ

Pendik

8 - AKKAYA SOKAK

Pendik

9 - KURTKÖY İÖO

Pendik

10 - KANARYA

Pendik

11 - KURTKÖY

Pendik

12 - MUSTAFA KARUŞAĞI İÖO

Pendik

13 - KURTKÖY İSMEK

Pendik

14 - KADER SOKAK

Pendik

15 - ŞEYHLİ

Pendik

16 - GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Pendik

17 - ŞEYHLİ İÖO

Pendik

18 - MESLEK LİSESİ

Pendik

19 - ANKARA CADDESİ

Pendik

20 - BÜLBÜL SOKAK

Pendik

21 - ARİF ÖZÇELİK

Pendik

22 - EGEMEN SOKAK

Pendik

23 - VELİBABA SAPAĞI

Pendik

24 - ÜÇEVLER

Pendik

25 - ÖĞRENCİ YURDU

Pendik

26 - TOPRAKYOL

Pendik

27 - TAŞLIBAYIR

Pendik

28 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

29 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

30 - KERESTECİLER

Kartal

31 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

32 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

33 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

34 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

35 - KARTAL SANAYİ

Kartal

36 - SOĞANLIK METRO

Kartal

37 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

38 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

39 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

40 - ESENKENT METRO

Maltepe

41 - EMEK

Maltepe

42 - ESENYOL

Maltepe

43 - HUZUREVİ

Maltepe

44 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

45 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

46 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

47 - MAVİEVLER

Maltepe

48 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

49 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

50 - ALTINTEPE

Maltepe

51 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

52 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

53 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

54 - YÜZBEŞEVLER

Ataşehir

55 - YENİSAHRA

Ataşehir

56 - HASTANE

Ataşehir

57 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Üsküdar

58 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Üsküdar

59 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Üsküdar

60 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

61 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

62 - İSFALT

Üsküdar

63 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.

Üsküdar

64 - NUMUNE HASTANESİ

Üsküdar

65 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ

Üsküdar

66 - KADIKÖY

Kadıköy

KADIKÖY KALKIŞ

1 - KADIKÖY

Kadıköy

2 - AYRILIKÇEŞME

Kadıköy

3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ

Kadıköy

4 - ACIBADEM LİSESİ

Kadıköy

5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ

Kadıköy

6 - ACIBADEM METRO İST.

Kadıköy

7 - UZUNÇAYIR METROBÜS

Kadıköy

8 - İST.MEDENİYET ÜNV.

Kadıköy

9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ

Kadıköy

10 - HASTANE

Kadıköy

11 - YENİSAHRA

Kadıköy

12 - YÜZBEŞEVLER

Kadıköy

13 - KOZYATAĞI METRO

Kadıköy

14 - FSM HASTANESİ

Kadıköy

15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Kadıköy

16 - ALTINTEPE

Maltepe

17 - KADİRHAS LİSESİ

Maltepe

18 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

19 - MAVİ EVLER

Maltepe

20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO

Maltepe

21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

22 - HUZUR EVİ

Maltepe

23 - ESENYOL

Maltepe

24 - GÜLSUYU METRO

Maltepe

25 - ESENKENT METRO

Maltepe

26 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

27 - L. KIRDAR HAST. ACİL

Kartal

28 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

29 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

30 - SOĞANLIK METRO

Kartal

31 - KARTAL SANAYİ

Kartal

32 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

33 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

34 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

35 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

36 - KERESTECİLER

Kartal

37 - VERGİ DAİRESİ

Pendik

38 - SAFAŞ

Pendik

39 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

40 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

41 - TAŞLIBAYIR

Pendik

42 - TOPRAKYOL

Pendik

43 - ÖĞRENCİ YURDU

Pendik

44 - ÜÇEVLER

Pendik

45 - ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CAMİİ

Pendik

46 - ARİF ÖZÇELİK

Pendik

47 - BÜLBÜL SOKAK

Pendik

48 - ANKARA CADDESİ

Pendik

49 - MESLEK LİSESİ

Pendik

50 - GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Pendik

51 - ŞEYHLİ

Pendik

52 - KADER SOKAK

Pendik

53 - KURTKÖY İSMEK

Pendik

54 - ENSAR CADDESİ GİRİŞİ

Pendik

55 - MUSTAFA KARUŞAĞI İÖO

Pendik

56 - KURTKÖY

Pendik

57 - KANARYA

Pendik

58 - KURTKÖY İÖO

Pendik

59 - AKKAYA SOKAK

Pendik

60 - MİLLET CADDESİ

Pendik

61 - KURTKÖY SEMT POLİKL.

Pendik

62 - HAVAALANI KAVŞAĞI

Pendik

63 - HAVAALANI KAVŞAĞI

Pendik

64 - TEKNOPARK İSTANBUL

Pendik

65 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE

Pendik

66 - SABİHA GÖKÇEN H.L.

Pendik