E-10 otobüs durakları neler? İşte E-10 otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise E-10 otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan E-10 hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, E-10 geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ
1 - SABİHA GÖKÇEN H.L.
Pendik
2 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE
Pendik
3 - TEKNOPARK İSTANBUL
Pendik
4 - HAVAALANI KAVŞAĞI
Pendik
5 - HAVAALANI KAVŞAĞI
Pendik
6 - KURTKÖY SEMT POLİKL.
Pendik
7 - MİLLET CADDESİ
Pendik
8 - AKKAYA SOKAK
Pendik
9 - KURTKÖY İÖO
Pendik
10 - KANARYA
Pendik
11 - KURTKÖY
Pendik
12 - MUSTAFA KARUŞAĞI İÖO
Pendik
13 - KURTKÖY İSMEK
Pendik
14 - KADER SOKAK
Pendik
15 - ŞEYHLİ
Pendik
16 - GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Pendik
17 - ŞEYHLİ İÖO
Pendik
18 - MESLEK LİSESİ
Pendik
19 - ANKARA CADDESİ
Pendik
20 - BÜLBÜL SOKAK
Pendik
21 - ARİF ÖZÇELİK
Pendik
22 - EGEMEN SOKAK
Pendik
23 - VELİBABA SAPAĞI
Pendik
24 - ÜÇEVLER
Pendik
25 - ÖĞRENCİ YURDU
Pendik
26 - TOPRAKYOL
Pendik
27 - TAŞLIBAYIR
Pendik
28 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
29 - VERGİ DAİRESİ
Kartal
30 - KERESTECİLER
Kartal
31 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
32 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
33 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
34 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
35 - KARTAL SANAYİ
Kartal
36 - SOĞANLIK METRO
Kartal
37 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
38 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
39 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
40 - ESENKENT METRO
Maltepe
41 - EMEK
Maltepe
42 - ESENYOL
Maltepe
43 - HUZUREVİ
Maltepe
44 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
45 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
46 - ALTAYÇEŞME
Maltepe
47 - MAVİEVLER
Maltepe
48 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
49 - KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
50 - ALTINTEPE
Maltepe
51 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
52 - FSM HASTANESİ
Ataşehir
53 - KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
54 - YÜZBEŞEVLER
Ataşehir
55 - YENİSAHRA
Ataşehir
56 - HASTANE
Ataşehir
57 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Üsküdar
58 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Üsküdar
59 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Üsküdar
60 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
61 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
62 - İSFALT
Üsküdar
63 - SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. ECZ. FAK.
Üsküdar
64 - NUMUNE HASTANESİ
Üsküdar
65 - HAYDARPAŞA TEKNİK LİSESİ
Üsküdar
66 - KADIKÖY
Kadıköy
KADIKÖY KALKIŞ
1 - KADIKÖY
Kadıköy
2 - AYRILIKÇEŞME
Kadıköy
3 - KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ
Kadıköy
4 - ACIBADEM LİSESİ
Kadıköy
5 - ACIBADEM KÖPRÜSÜ
Kadıköy
6 - ACIBADEM METRO İST.
Kadıköy
7 - UZUNÇAYIR METROBÜS
Kadıköy
8 - İST.MEDENİYET ÜNV.
Kadıköy
9 - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
Kadıköy
10 - HASTANE
Kadıköy
11 - YENİSAHRA
Kadıköy
12 - YÜZBEŞEVLER
Kadıköy
13 - KOZYATAĞI METRO
Kadıköy
14 - FSM HASTANESİ
Kadıköy
15 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Kadıköy
16 - ALTINTEPE
Maltepe
17 - KADİRHAS LİSESİ
Maltepe
18 - KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
19 - MAVİ EVLER
Maltepe
20 - N. ASLAN EKŞİOĞLU İÖO
Maltepe
21 - MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
22 - HUZUR EVİ
Maltepe
23 - ESENYOL
Maltepe
24 - GÜLSUYU METRO
Maltepe
25 - ESENKENT METRO
Maltepe
26 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
27 - L. KIRDAR HAST. ACİL
Kartal
28 - ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
29 - İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
30 - SOĞANLIK METRO
Kartal
31 - KARTAL SANAYİ
Kartal
32 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
33 - BÖLGE TRAFİK
Kartal
34 - KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
35 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
36 - KERESTECİLER
Kartal
37 - VERGİ DAİRESİ
Pendik
38 - SAFAŞ
Pendik
39 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
40 - PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
41 - TAŞLIBAYIR
Pendik
42 - TOPRAKYOL
Pendik
43 - ÖĞRENCİ YURDU
Pendik
44 - ÜÇEVLER
Pendik
45 - ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CAMİİ
Pendik
46 - ARİF ÖZÇELİK
Pendik
47 - BÜLBÜL SOKAK
Pendik
48 - ANKARA CADDESİ
Pendik
49 - MESLEK LİSESİ
Pendik
50 - GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Pendik
51 - ŞEYHLİ
Pendik
52 - KADER SOKAK
Pendik
53 - KURTKÖY İSMEK
Pendik
54 - ENSAR CADDESİ GİRİŞİ
Pendik
55 - MUSTAFA KARUŞAĞI İÖO
Pendik
56 - KURTKÖY
Pendik
57 - KANARYA
Pendik
58 - KURTKÖY İÖO
Pendik
59 - AKKAYA SOKAK
Pendik
60 - MİLLET CADDESİ
Pendik
61 - KURTKÖY SEMT POLİKL.
Pendik
62 - HAVAALANI KAVŞAĞI
Pendik
63 - HAVAALANI KAVŞAĞI
Pendik
64 - TEKNOPARK İSTANBUL
Pendik
65 - S.GÖKÇEN NİZAMİYE
Pendik
66 - SABİHA GÖKÇEN H.L.
Pendik